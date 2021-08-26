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При взрывах в Кабуле погибли более 70 человек

При взрывах в Кабуле погибли более 70 человек - РИА Новости, 27.08.2021

При взрывах в Кабуле погибли более 70 человек

По меньшей мере 72 человека погибли и 158 пострадали в результате взрывов в афганском Кабуле, сообщает телеканал "Аль-Арабия" со ссылкой на американских и... РИА Новости, 27.08.2021

2021-08-26T23:59

2021-08-26T23:59

2021-08-27T00:07

захват власти в афганистане талибами

в мире

кабул (город)

афганистан

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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. По меньшей мере 72 человека погибли и 158 пострадали в результате взрывов в афганском Кабуле, сообщает телеканал "Аль-Арабия" со ссылкой на американских и афганских чиновников.Два взрыва прогремели в четверг у аэропорта Кабула, один из них - неподалеку от отеля Baron, где, по данным СМИ, собирались иностранцы, в том числе граждане Британии и США. Первый взрыв устроил террорист-смертник, затем взорвался заминированный автомобиль. СМИ со ссылкой на заявление ИГ* сообщили, что ответственность за атаку на аэропорт взяла на себя эта запрещенная в России группировка. В Пентагоне сообщили, что при нападении погибли 12 американских военных, еще 15 пострадали.Позже стало известно еще о двух взрывах в афганской столице, один из последних, судя по заявлениям "Талибана"*, был контролируемым: военные США уничтожали боеприпасы.*Террористические организации запрещенные в России.РИА Новости

https://ria.ru/20210826/terrorist-1747437124.html

кабул (город)

афганистан

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в мире, кабул (город), афганистан