23:59 26.08.2021 (обновлено: 00:07 27.08.2021)
При взрывах в Кабуле погибли более 70 человек
При взрывах у аэропорта Кабула погибли 72 человека, 158 пострадали
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЛюди возле пункта эвакуации возле международного аэропорта имени Хамида Карзая в Кабуле
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. По меньшей мере 72 человека погибли и 158 пострадали в результате взрывов в афганском Кабуле, сообщает телеканал "Аль-Арабия" со ссылкой на американских и афганских чиновников.
Два взрыва прогремели в четверг у аэропорта Кабула, один из них - неподалеку от отеля Baron, где, по данным СМИ, собирались иностранцы, в том числе граждане Британии и США. Первый взрыв устроил террорист-смертник, затем взорвался заминированный автомобиль.
Два взрыва прогремели в четверг у аэропорта Кабула, один из них - неподалеку от отеля Baron, где, по данным СМИ, собирались иностранцы, в том числе граждане Британии и США. Первый взрыв устроил террорист-смертник, затем взорвался заминированный автомобиль.
СМИ со ссылкой на заявление ИГ* сообщили, что ответственность за атаку на аэропорт взяла на себя эта запрещенная в России группировка.
В Пентагоне сообщили, что при нападении погибли 12 американских военных, еще 15 пострадали.
Позже стало известно еще о двух взрывах в афганской столице, один из последних, судя по заявлениям "Талибана"*, был контролируемым: военные США уничтожали боеприпасы.
Позже стало известно еще о двух взрывах в афганской столице, один из последних, судя по заявлениям "Талибана"*, был контролируемым: военные США уничтожали боеприпасы.
*Террористические организации запрещенные в России.
РИА Новости