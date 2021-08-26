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Джонсон назвал взрывы в Кабуле варварскими террористическими атаками
Джонсон назвал взрывы в Кабуле варварскими террористическими атаками - РИА Новости, 26.08.2021
Джонсон назвал взрывы в Кабуле варварскими террористическими атаками
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выразил соболезнования в связи с жертвами в результате взрывов вблизи аэропорта Кабула, назвав взрывы "варварскими... РИА Новости, 26.08.2021
2021-08-26T20:58
2021-08-26T20:58
2021-08-26T20:58
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ЛОНДОН, 26 авг - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выразил соболезнования в связи с жертвами в результате взрывов вблизи аэропорта Кабула, назвав взрывы "варварскими террористическими атаками"."Я могу подтвердить, что в Кабуле, вблизи аэропорта, были варварские террористические атаки, в результате которых, к сожалению, погибли американские военные, много жертв среди афганцев. Мы выражаем свои соболезнования как США, так и жителям Афганистана", - заявил Джонсон после завершения экстренного совещания кабинета министров.Два взрыва произошли в четверг у аэропорта Кабула, один из них - неподалеку от отеля Baron, где, по данным СМИ, собирались иностранцы, в том числе граждане Британии и США. Сообщается, что первый взрыв устроил террорист-смертник, затем взорвался заминированный автомобиль. Источник в минздраве Афганистана сообщил РИА Новости, что при взрывах погибли более 40 человек, свыше 100 пострадали. Россиян во время взрыва в аэропорту не было, сообщил МИД РФ.
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в мире, кабул (город), афганистан, великобритания, борис джонсон
Джонсон назвал взрывы в Кабуле варварскими террористическими атаками
Премьер Великобритании Джонсон назвал взрывы в Кабуле варварскими террористическими атаками
ЛОНДОН, 26 авг - РИА Новости.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон
выразил соболезнования в связи с жертвами в результате взрывов вблизи аэропорта Кабула, назвав взрывы "варварскими террористическими атаками".
"Я могу подтвердить, что в Кабуле, вблизи аэропорта, были варварские террористические атаки, в результате которых, к сожалению, погибли американские военные, много жертв среди афганцев. Мы выражаем свои соболезнования как США, так и жителям Афганистана", - заявил Джонсон после завершения экстренного совещания кабинета министров.
Два взрыва произошли в четверг у аэропорта Кабула, один из них - неподалеку от отеля Baron, где, по данным СМИ, собирались иностранцы, в том числе граждане Британии и США. Сообщается, что первый взрыв устроил террорист-смертник, затем взорвался заминированный автомобиль. Источник в минздраве Афганистана сообщил РИА Новости, что при взрывах погибли более 40 человек, свыше 100 пострадали. Россиян во время взрыва в аэропорту не было, сообщил МИД РФ.