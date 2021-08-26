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Джонсон назвал взрывы в Кабуле варварскими террористическими атаками

Джонсон назвал взрывы в Кабуле варварскими террористическими атаками - РИА Новости, 26.08.2021

Джонсон назвал взрывы в Кабуле варварскими террористическими атаками

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выразил соболезнования в связи с жертвами в результате взрывов вблизи аэропорта Кабула, назвав взрывы "варварскими... РИА Новости, 26.08.2021

2021-08-26T20:58

2021-08-26T20:58

2021-08-26T20:58

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ЛОНДОН, 26 авг - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выразил соболезнования в связи с жертвами в результате взрывов вблизи аэропорта Кабула, назвав взрывы "варварскими террористическими атаками"."Я могу подтвердить, что в Кабуле, вблизи аэропорта, были варварские террористические атаки, в результате которых, к сожалению, погибли американские военные, много жертв среди афганцев. Мы выражаем свои соболезнования как США, так и жителям Афганистана", - заявил Джонсон после завершения экстренного совещания кабинета министров.Два взрыва произошли в четверг у аэропорта Кабула, один из них - неподалеку от отеля Baron, где, по данным СМИ, собирались иностранцы, в том числе граждане Британии и США. Сообщается, что первый взрыв устроил террорист-смертник, затем взорвался заминированный автомобиль. Источник в минздраве Афганистана сообщил РИА Новости, что при взрывах погибли более 40 человек, свыше 100 пострадали. Россиян во время взрыва в аэропорту не было, сообщил МИД РФ.

https://ria.ru/20210826/vzryv-1747395809.html

кабул (город)

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в мире, кабул (город), афганистан, великобритания, борис джонсон