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В Кабуле прогремел четвертый взрыв, сообщили СМИ

В Кабуле прогремел четвертый взрыв, сообщили СМИ - РИА Новости, 26.08.2021

В Кабуле прогремел четвертый взрыв, сообщили СМИ

Еще один мощный взрыв прогремел в Кабуле, сообщил телеканал 1TV в Twitter. РИА Новости, 26.08.2021

2021-08-26T22:50

2021-08-26T22:50

2021-08-26T23:22

захват власти в афганистане талибами

взрыв

кабул (город)

афганистан

в мире

twitter

сша

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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Еще один мощный взрыв прогремел в Кабуле, сообщил телеканал 1TV в Twitter.Позднее СМИ сообщили, что он был контролируемым — американские военные уничтожали боеприпасы.Ранее возле аэропорта в афганской столице произошли три взрыва, один из них — неподалеку от отеля Baron, где, по данным СМИ, собирались иностранцы, в том числе граждане Великобритании и США. Его устроил террорист-смертник, затем взорвался заминированный автомобиль. О деталях третьего инцидента пока не сообщали. Жертвами стали 12 американских военных и около 60 местных жителей, более 150 человек пострадали. Россиян во время взрыва в аэропорту не было, заявили на Смоленской площади.Ответственность на себя взяло ИГ*.В Вашингтоне заявили об угрозе новых атак. Смена власти в АфганистанеНа фоне вывода американского контингента "Талибан"* провел наступление и захватил все крупные города, объявив окончание двадцатилетней войны. Сейчас решается вопрос о механизме управления государством. Как рассказал РИА Новости близкий к новым властям источник, это будет совет из 12 человек.Единственным очагом сопротивления талибам остается провинция Панджшер, где находятся отряды под руководством Ахмада Масуда.Через аэропорт афганской столицы продолжается эвакуация иностранцев и местных жителей, которые сотрудничали с ними. В первые дни из-за давки, паники и предупредительного огня погибли несколько человек, некоторые разбились, сорвавшись с уже взлетевших самолетов.*Террористические организации, запрещенные в России.

https://ria.ru/20210826/vzryv-1747395809.html

https://ria.ru/20210826/vzryvy-1747433897.html

кабул (город)

афганистан

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

взрыв, кабул (город), афганистан, в мире, twitter, сша