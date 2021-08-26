22:50 26.08.2021 (обновлено: 23:22 26.08.2021)
В Кабуле прогремел четвертый взрыв, сообщили СМИ
СМИ: в Кабуле прогремел четвертый мощный взрыв
© AP Photo / Rahmat GulДым от мощного взрыва в Кабуле
© AP Photo / Rahmat Gul
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Еще один мощный взрыв прогремел в Кабуле, сообщил телеканал 1TV в Twitter.
Позднее СМИ сообщили, что он был контролируемым — американские военные уничтожали боеприпасы.
Ранее возле аэропорта в афганской столице произошли три взрыва, один из них — неподалеку от отеля Baron, где, по данным СМИ, собирались иностранцы, в том числе граждане Великобритании и США. Его устроил террорист-смертник, затем взорвался заминированный автомобиль. О деталях третьего инцидента пока не сообщали. Жертвами стали 12 американских военных и около 60 местных жителей, более 150 человек пострадали. Россиян во время взрыва в аэропорту не было, заявили на Смоленской площади.
Ответственность на себя взяло ИГ*.
В Вашингтоне заявили об угрозе новых атак.
Смена власти в Афганистане
На фоне вывода американского контингента "Талибан"* провел наступление и захватил все крупные города, объявив окончание двадцатилетней войны. Сейчас решается вопрос о механизме управления государством. Как рассказал РИА Новости близкий к новым властям источник, это будет совет из 12 человек.
Единственным очагом сопротивления талибам остается провинция Панджшер, где находятся отряды под руководством Ахмада Масуда.
Через аэропорт афганской столицы продолжается эвакуация иностранцев и местных жителей, которые сотрудничали с ними. В первые дни из-за давки, паники и предупредительного огня погибли несколько человек, некоторые разбились, сорвавшись с уже взлетевших самолетов.
*Террористические организации, запрещенные в России.