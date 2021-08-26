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В Кабуле прогремел третий взрыв

В Кабуле прогремел третий взрыв - РИА Новости, 26.08.2021

В Кабуле прогремел третий взрыв

Около аэропорта в Кабуле прогремел третий взрыв, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 26.08.2021

2021-08-26T21:11

2021-08-26T21:11

2021-08-26T21:39

захват власти в афганистане талибами

взрыв

кабул (город)

афганистан

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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Около аэропорта в Кабуле прогремел третий взрыв, сообщил корреспондент РИА Новости.Данных о пострадавших пока не поступало.Ранее в этом районе прогремели два взрыва, один из них — неподалеку от отеля Baron, где, по данным СМИ, собирались иностранцы, в том числе граждане Великобритании и США. Его устроил террорист-смертник, затем взорвался заминированный автомобиль. Россиян во время взрыва в аэропорту не было, сообщили в МИД.Жертвами стали около 60 афганцев и 12 американских военных. Пострадали более 150 человек.Смена власти в АфганистанеНа фоне вывода американского контингента "Талибан"* провел наступление и захватил все крупные города, объявив окончание двадцатилетней войны. Сейчас решается вопрос о механизме управления государством. Как рассказал РИА Новости близкий к новым властям источник, это будет совет из 12 человек.Единственным очагом сопротивления талибам остается провинция Панджшер, где находятся отряды под руководством Ахмада Масуда.Через аэропорт афганской столицы продолжается эвакуация иностранцев и местных жителей, которые сотрудничали с ними. В первые дни из-за давки, паники и предупредительного огня погибли несколько человек, некоторые разбились, сорвавшись с уже взлетевших самолетов.*Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20210826/vzryv-1747395809.html

кабул (город)

афганистан

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Афганистан-2021: какие районы заняли талибы Стремительный вывод американских войск спровоцировал резкое ухудшение военной обстановки в Афганистане. Боевики движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) перешли в наступление и к середине июля заняли значительные территории в сельской местности, КПП на границах с Ираном, Туркменией и Таджикистаном. Таджикистан был вынужден обратиться в ОДКБ за помощью. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, какие районы перешли под контроль талибов. 2021-08-26T21:11 true PT1M20S

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взрыв, кабул (город), афганистан