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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210826/vzryv-1747426957.html
В Кабуле прогремел третий взрыв
В Кабуле прогремел третий взрыв - РИА Новости, 26.08.2021
В Кабуле прогремел третий взрыв
Около аэропорта в Кабуле прогремел третий взрыв, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 26.08.2021
2021-08-26T21:11
2021-08-26T21:39
захват власти в афганистане талибами
взрыв
кабул (город)
афганистан
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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Около аэропорта в Кабуле прогремел третий взрыв, сообщил корреспондент РИА Новости.Данных о пострадавших пока не поступало.Ранее в этом районе прогремели два взрыва, один из них — неподалеку от отеля Baron, где, по данным СМИ, собирались иностранцы, в том числе граждане Великобритании и США. Его устроил террорист-смертник, затем взорвался заминированный автомобиль. Россиян во время взрыва в аэропорту не было, сообщили в МИД.Жертвами стали около 60 афганцев и 12 американских военных. Пострадали более 150 человек.Смена власти в АфганистанеНа фоне вывода американского контингента "Талибан"* провел наступление и захватил все крупные города, объявив окончание двадцатилетней войны. Сейчас решается вопрос о механизме управления государством. Как рассказал РИА Новости близкий к новым властям источник, это будет совет из 12 человек.Единственным очагом сопротивления талибам остается провинция Панджшер, где находятся отряды под руководством Ахмада Масуда.Через аэропорт афганской столицы продолжается эвакуация иностранцев и местных жителей, которые сотрудничали с ними. В первые дни из-за давки, паники и предупредительного огня погибли несколько человек, некоторые разбились, сорвавшись с уже взлетевших самолетов.*Террористическая организация, запрещенная в России.
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Афганистан-2021: какие районы заняли талибы
Стремительный вывод американских войск спровоцировал резкое ухудшение военной обстановки в Афганистане. Боевики движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) перешли в наступление и к середине июля заняли значительные территории в сельской местности, КПП на границах с Ираном, Туркменией и Таджикистаном. Таджикистан был вынужден обратиться в ОДКБ за помощью. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, какие районы перешли под контроль талибов.
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взрыв, кабул (город), афганистан
21:11 26.08.2021 (обновлено: 21:39 26.08.2021)
 
В Кабуле прогремел третий взрыв

В районе аэропорта в Кабуле прогремел третий взрыв

© AP Photo / Rahmat GulБоевики Талибана* в Кабуле
Боевики Талибана* в Кабуле - РИА Новости, 1920, 26.08.2021
© AP Photo / Rahmat Gul
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Около аэропорта в Кабуле прогремел третий взрыв, сообщил корреспондент РИА Новости.
Данных о пострадавших пока не поступало.
Ранее в этом районе прогремели два взрыва, один из них — неподалеку от отеля Baron, где, по данным СМИ, собирались иностранцы, в том числе граждане Великобритании и США. Его устроил террорист-смертник, затем взорвался заминированный автомобиль. Россиян во время взрыва в аэропорту не было, сообщили в МИД.
Жертвами стали около 60 афганцев и 12 американских военных. Пострадали более 150 человек.
Кадры аэропорта в Кабуле, где прогремел взрыв
Вчера, 17:56Захват власти в Афганистане талибами
Взрывы возле кабульского аэропорта попали на видео

Смена власти в Афганистане

На фоне вывода американского контингента "Талибан"* провел наступление и захватил все крупные города, объявив окончание двадцатилетней войны. Сейчас решается вопрос о механизме управления государством. Как рассказал РИА Новости близкий к новым властям источник, это будет совет из 12 человек.
Единственным очагом сопротивления талибам остается провинция Панджшер, где находятся отряды под руководством Ахмада Масуда.
Через аэропорт афганской столицы продолжается эвакуация иностранцев и местных жителей, которые сотрудничали с ними. В первые дни из-за давки, паники и предупредительного огня погибли несколько человек, некоторые разбились, сорвавшись с уже взлетевших самолетов.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
 
Захват власти в Афганистане талибамиВзрывКабул (город)Афганистан
 
 
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