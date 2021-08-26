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В Минобороны Казахстана уточнили количество взрывов в воинской части
В Минобороны Казахстана уточнили количество взрывов в воинской части - РИА Новости, 26.08.2021
В Минобороны Казахстана уточнили количество взрывов в воинской части
Министерство обороны Казахстана сообщило в четверг, что из-за пожара в воинской части в Жамбылской области на юге республики произошло шесть взрывов. РИА Новости, 26.08.2021
2021-08-26T19:43
2021-08-26T19:43
2021-08-26T19:58
казахстан
в мире
тараз
жамбылская область
министерство обороны казахстана
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НУР-СУЛТАН, 26 авг - РИА Новости. Министерство обороны Казахстана сообщило в четверг, что из-за пожара в воинской части в Жамбылской области на юге республики произошло шесть взрывов.Ранее пресс-служба министерства обороны Казахстана сообщила, что взрыв в Таразе произошел из-за возгорания возле одного из складов в воинской части. В результате ЧП пострадало больше 30 человек.По данным пресс-службы, продолжается ликвидация пожара.
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казахстан, в мире, тараз, жамбылская область, министерство обороны казахстана
19:43 26.08.2021 (обновлено: 19:58 26.08.2021)
В Минобороны Казахстана уточнили количество взрывов в воинской части
Минобороны Казахстана: произошло шесть взрывов в результате пожара в воинской части на юге страны