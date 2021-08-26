https://ria.ru/20210826/vzryv-1747416413.html

В Минобороны Казахстана уточнили количество взрывов в воинской части

В Минобороны Казахстана уточнили количество взрывов в воинской части - РИА Новости, 26.08.2021

В Минобороны Казахстана уточнили количество взрывов в воинской части

Министерство обороны Казахстана сообщило в четверг, что из-за пожара в воинской части в Жамбылской области на юге республики произошло шесть взрывов. РИА Новости, 26.08.2021

2021-08-26T19:43

2021-08-26T19:43

2021-08-26T19:58

казахстан

в мире

тараз

жамбылская область

министерство обороны казахстана

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/152502/99/1525029979_0:0:1036:583_1920x0_80_0_0_e83e57319f5b7f2901ca360e95ff1a7f.jpg

НУР-СУЛТАН, 26 авг - РИА Новости. Министерство обороны Казахстана сообщило в четверг, что из-за пожара в воинской части в Жамбылской области на юге республики произошло шесть взрывов.Ранее пресс-служба министерства обороны Казахстана сообщила, что взрыв в Таразе произошел из-за возгорания возле одного из складов в воинской части. В результате ЧП пострадало больше 30 человек.По данным пресс-службы, продолжается ликвидация пожара.

https://ria.ru/20210826/vzryv-1747414557.html

казахстан

тараз

жамбылская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

казахстан, в мире, тараз, жамбылская область, министерство обороны казахстана