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В Казахстане назвали число пострадавших при взрыве в воинской части
В Казахстане назвали число пострадавших при взрыве в воинской части - РИА Новости, 26.08.2021
В Казахстане назвали число пострадавших при взрыве в воинской части
Около 30 сотрудников департамента по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) Жамбылской области Казахстана и военнослужащих получили ранения при взрыве на территории... РИА Новости, 26.08.2021
2021-08-26T19:33
2021-08-26T19:33
2021-08-26T19:45
в мире
казахстан
тараз
жамбылская область
министерство обороны казахстана
касым-жомарт токаев
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АЛМА-АТА, 26 авг - РИА Новости. Около 30 сотрудников департамента по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) Жамбылской области Казахстана и военнослужащих получили ранения при взрыве на территории воинской части около Тараза (административный центр региона), сообщил президент страны Касым-Жомарт Токаев.Ранее пресс-служба министерства обороны Казахстана сообщила, что взрыв в Таразе произошел из-за возгорания возле одного из складов в воинской части.По данным главы государства, работает оперативный штаб по ликвидации последствий пожара, возбуждено уголовное дело. "Мобилизованы подразделения МЧС, МВД. Временно приостановлено железнодорожное сообщение", - добавил президент.
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казахстан
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в мире, казахстан, тараз, жамбылская область, министерство обороны казахстана, касым-жомарт токаев
19:33 26.08.2021 (обновлено: 19:45 26.08.2021)
В Казахстане назвали число пострадавших при взрыве в воинской части
Президент Казахстана Токаев: около 30 человек пострадали при взрыве в военной части на юге страны