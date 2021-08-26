https://ria.ru/20210826/vzryv-1747414557.html

В Казахстане назвали число пострадавших при взрыве в воинской части

В Казахстане назвали число пострадавших при взрыве в воинской части - РИА Новости, 26.08.2021

В Казахстане назвали число пострадавших при взрыве в воинской части

Около 30 сотрудников департамента по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) Жамбылской области Казахстана и военнослужащих получили ранения при взрыве на территории... РИА Новости, 26.08.2021

2021-08-26T19:33

2021-08-26T19:33

2021-08-26T19:45

в мире

казахстан

тараз

жамбылская область

министерство обороны казахстана

касым-жомарт токаев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/156292/42/1562924281_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_9871011d8c3f7be593fcc65905de2424.jpg

АЛМА-АТА, 26 авг - РИА Новости. Около 30 сотрудников департамента по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) Жамбылской области Казахстана и военнослужащих получили ранения при взрыве на территории воинской части около Тараза (административный центр региона), сообщил президент страны Касым-Жомарт Токаев.Ранее пресс-служба министерства обороны Казахстана сообщила, что взрыв в Таразе произошел из-за возгорания возле одного из складов в воинской части.По данным главы государства, работает оперативный штаб по ликвидации последствий пожара, возбуждено уголовное дело. "Мобилизованы подразделения МЧС, МВД. Временно приостановлено железнодорожное сообщение", - добавил президент.

https://ria.ru/20210816/afganistan-1745916162.html

казахстан

тараз

жамбылская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, казахстан, тараз, жамбылская область, министерство обороны казахстана, касым-жомарт токаев