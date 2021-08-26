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В Казахстане прогремел взрыв на военном объекте

В Казахстане прогремел взрыв на военном объекте - РИА Новости, 26.08.2021

В Казахстане прогремел взрыв на военном объекте

Взрыв в казахском Таразе произошел из-за возгорания возле одного из складов в воинской части, сообщила пресс-служба министерства обороны республики. РИА Новости, 26.08.2021

2021-08-26T17:59

2021-08-26T17:59

2021-08-26T20:52

в мире

казахстан

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НУР-СУЛТАН, 26 авг — РИА Новости. Взрыв в казахском Таразе произошел из-за возгорания возле одного из складов в воинской части, сообщила пресс-служба министерства обороны республики.Как заявили в пресс-службе администрации Жамбылской области, пострадали 66 человек."В воинской части, дислоцированной в Байзакском районе Жамбылской области, около 19:00 (16:00 мск. — Прим. ред.) произошло возгорание возле одного из складов. В результате пожара произошел взрыв неустановленных предметов", — говорится в сообщении Минобороны.По данным ведомства, к тушению пожара привлечены пожарные команды части на гусеничных пожарных машинах."Им оказывают содействие пожарные расчеты ДЧС по Жамбылской области. Ликвидация очага возгорания продолжается", — заявили в пресс-службе министерства.Жителей близлежащих домов эвакуируют.Причины случившегося устанавливаются. К месту происшествия направили комиссию минобороны под руководством замглавы ведомства генерал-лейтенанта Руслана Шпекбаева.

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тараз

жамбылская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, казахстан, тараз, взрыв, жамбылская область