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В Казахстане прогремел взрыв на военном объекте
В Казахстане прогремел взрыв на военном объекте - РИА Новости, 26.08.2021
В Казахстане прогремел взрыв на военном объекте
Взрыв в казахском Таразе произошел из-за возгорания возле одного из складов в воинской части, сообщила пресс-служба министерства обороны республики. РИА Новости, 26.08.2021
2021-08-26T17:59
2021-08-26T17:59
2021-08-26T20:52
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тараз
взрыв
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НУР-СУЛТАН, 26 авг — РИА Новости. Взрыв в казахском Таразе произошел из-за возгорания возле одного из складов в воинской части, сообщила пресс-служба министерства обороны республики.Как заявили в пресс-службе администрации Жамбылской области, пострадали 66 человек."В воинской части, дислоцированной в Байзакском районе Жамбылской области, около 19:00 (16:00 мск. — Прим. ред.) произошло возгорание возле одного из складов. В результате пожара произошел взрыв неустановленных предметов", — говорится в сообщении Минобороны.По данным ведомства, к тушению пожара привлечены пожарные команды части на гусеничных пожарных машинах."Им оказывают содействие пожарные расчеты ДЧС по Жамбылской области. Ликвидация очага возгорания продолжается", — заявили в пресс-службе министерства.Жителей близлежащих домов эвакуируют.Причины случившегося устанавливаются. К месту происшествия направили комиссию минобороны под руководством замглавы ведомства генерал-лейтенанта Руслана Шпекбаева.
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в мире, казахстан, тараз, взрыв, жамбылская область
17:59 26.08.2021 (обновлено: 20:52 26.08.2021)
В Казахстане прогремел взрыв на военном объекте
Минобороны Казахстана: взрыв прогремел на одном из складов в воинской части возле Тараза
НУР-СУЛТАН, 26 авг — РИА Новости.
Взрыв в казахском Таразе
произошел из-за возгорания возле одного из складов в воинской части, сообщила пресс-служба министерства обороны республики.
Как заявили в пресс-службе администрации Жамбылской области
, пострадали 66 человек.
"В воинской части, дислоцированной в Байзакском районе Жамбылской области, около 19:00 (16:00 мск. — Прим. ред.) произошло возгорание возле одного из складов. В результате пожара произошел взрыв неустановленных предметов", — говорится в сообщении Минобороны.
По данным ведомства, к тушению пожара привлечены пожарные команды части на гусеничных пожарных машинах.
"Им оказывают содействие пожарные расчеты ДЧС по Жамбылской области. Ликвидация очага возгорания продолжается", — заявили в пресс-службе министерства.
Жителей близлежащих домов эвакуируют.
Причины случившегося устанавливаются. К месту происшествия направили комиссию минобороны под руководством замглавы ведомства генерал-лейтенанта Руслана Шпекбаева.