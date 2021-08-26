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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210826/vzryv-1747377448.html
Около кабульского аэропорта прогремел взрыв
Около кабульского аэропорта прогремел взрыв - РИА Новости, 26.08.2021
Около кабульского аэропорта прогремел взрыв
У аэропорта в Кабуле прогремел взрыв, заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби. РИА Новости, 26.08.2021
2021-08-26T16:43
2021-08-26T18:15
захват власти в афганистане талибами
афганистан
в мире
талибан
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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. У аэропорта в Кабуле прогремел взрыв, заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби."Мы можем подтвердить взрыв снаружи аэропорта Кабула. На данный момент нет ясной информации о пострадавших. Мы предоставим дополнительные сведения, когда сможем", — написал он в Twitter.По данным СМИ, десять человек погибли, еще не менее 15 пострадали, среди них американские военнослужащие и афганцы."Крупная атака смертника и небольшая перестрелка бойца и коалиции, сообщают свидетели", — написал афганский журналист Биляль Сарвари в Twitter.По информации Wall Street Journal, трагедия произошла у отеля Baron, где останавливались британцы, многие ранены.Помимо этого, посол Франции в Афганистане заявил об угрозе второго взрыва.Американское представительство призвало граждан США избегать поездок в аэропорт, а тех, кто находился рядом — срочно уехать.Смена власти в АфганистанеНа фоне вывода американского контингента "Талибан"* провел наступление и захватил все крупные города, объявив окончание двадцатилетней войны. Сейчас решается вопрос о механизме управления государством. Как рассказал РИА Новости близкий к новым властям источник, это будет совет из 12 человек.Единственным очагом сопротивления талибам остается провинция Панджшер, где находятся отряды под руководством Ахмада Масуда.Через аэропорт афганской столицы продолжается эвакуация иностранцев и местных жителей, которые сотрудничали с ними. В первые дни из-за давки, паники и предупредительного огня погибли несколько человек, некоторые разбились, сорвавшись с уже взлетевших самолетов.*Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20210825/afganistan-1747198142.html
https://ria.ru/20210826/afganistan-1747336468.html
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РИА Новости
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96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
Кадры аэропорта в Кабуле, где прогремел взрыв
Не менее 10 человек погибли при взрыве у аэропорта в Кабуле.
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Ситуация на улицах Кабула после взрыва в аэропорту
Видео от местной жительницы. Рядом с местом взрыва в аэропорту в Кабуле.
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афганистан, в мире, талибан
16:43 26.08.2021 (обновлено: 18:15 26.08.2021)
 
Около кабульского аэропорта прогремел взрыв

У ворот аэропорта в Кабуле прогремел взрыв

Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. У аэропорта в Кабуле прогремел взрыв, заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.
"Мы можем подтвердить взрыв снаружи аэропорта Кабула. На данный момент нет ясной информации о пострадавших. Мы предоставим дополнительные сведения, когда сможем", — написал он в Twitter.
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По данным СМИ, десять человек погибли, еще не менее 15 пострадали, среди них американские военнослужащие и афганцы.
"Крупная атака смертника и небольшая перестрелка бойца и коалиции, сообщают свидетели", — написал афганский журналист Биляль Сарвари в Twitter.
По информации Wall Street Journal, трагедия произошла у отеля Baron, где останавливались британцы, многие ранены.
Помимо этого, посол Франции в Афганистане заявил об угрозе второго взрыва.
Американское представительство призвало граждан США избегать поездок в аэропорт, а тех, кто находился рядом — срочно уехать.
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Смена власти в Афганистане

На фоне вывода американского контингента "Талибан"* провел наступление и захватил все крупные города, объявив окончание двадцатилетней войны. Сейчас решается вопрос о механизме управления государством. Как рассказал РИА Новости близкий к новым властям источник, это будет совет из 12 человек.
Единственным очагом сопротивления талибам остается провинция Панджшер, где находятся отряды под руководством Ахмада Масуда.
Через аэропорт афганской столицы продолжается эвакуация иностранцев и местных жителей, которые сотрудничали с ними. В первые дни из-за давки, паники и предупредительного огня погибли несколько человек, некоторые разбились, сорвавшись с уже взлетевших самолетов.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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Захват власти в Афганистане талибамиАфганистанВ миреТалибан
 
 
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