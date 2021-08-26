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Около кабульского аэропорта прогремел взрыв

Около кабульского аэропорта прогремел взрыв - РИА Новости, 26.08.2021

Около кабульского аэропорта прогремел взрыв

У аэропорта в Кабуле прогремел взрыв, заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби. РИА Новости, 26.08.2021

2021-08-26T16:43

2021-08-26T16:43

2021-08-26T18:15

захват власти в афганистане талибами

афганистан

в мире

талибан

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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. У аэропорта в Кабуле прогремел взрыв, заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби."Мы можем подтвердить взрыв снаружи аэропорта Кабула. На данный момент нет ясной информации о пострадавших. Мы предоставим дополнительные сведения, когда сможем", — написал он в Twitter.По данным СМИ, десять человек погибли, еще не менее 15 пострадали, среди них американские военнослужащие и афганцы."Крупная атака смертника и небольшая перестрелка бойца и коалиции, сообщают свидетели", — написал афганский журналист Биляль Сарвари в Twitter.По информации Wall Street Journal, трагедия произошла у отеля Baron, где останавливались британцы, многие ранены.Помимо этого, посол Франции в Афганистане заявил об угрозе второго взрыва.Американское представительство призвало граждан США избегать поездок в аэропорт, а тех, кто находился рядом — срочно уехать.Смена власти в АфганистанеНа фоне вывода американского контингента "Талибан"* провел наступление и захватил все крупные города, объявив окончание двадцатилетней войны. Сейчас решается вопрос о механизме управления государством. Как рассказал РИА Новости близкий к новым властям источник, это будет совет из 12 человек.Единственным очагом сопротивления талибам остается провинция Панджшер, где находятся отряды под руководством Ахмада Масуда.Через аэропорт афганской столицы продолжается эвакуация иностранцев и местных жителей, которые сотрудничали с ними. В первые дни из-за давки, паники и предупредительного огня погибли несколько человек, некоторые разбились, сорвавшись с уже взлетевших самолетов.*Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20210825/afganistan-1747198142.html

https://ria.ru/20210826/afganistan-1747336468.html

https://ria.ru/20210713/afganistan-1741108376.html

афганистан

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Кадры аэропорта в Кабуле, где прогремел взрыв Не менее 10 человек погибли при взрыве у аэропорта в Кабуле. 2021-08-26T16:43 true PT0M25S

Ситуация на улицах Кабула после взрыва в аэропорту Видео от местной жительницы. Рядом с местом взрыва в аэропорту в Кабуле. 2021-08-26T16:43 true PT0M54S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

афганистан, в мире, талибан