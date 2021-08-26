16:43 26.08.2021 (обновлено: 18:15 26.08.2021)
Около кабульского аэропорта прогремел взрыв
У ворот аэропорта в Кабуле прогремел взрыв
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. У аэропорта в Кабуле прогремел взрыв, заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.
"Мы можем подтвердить взрыв снаружи аэропорта Кабула. На данный момент нет ясной информации о пострадавших. Мы предоставим дополнительные сведения, когда сможем", — написал он в Twitter.
По данным СМИ, десять человек погибли, еще не менее 15 пострадали, среди них американские военнослужащие и афганцы.
"Крупная атака смертника и небольшая перестрелка бойца и коалиции, сообщают свидетели", — написал афганский журналист Биляль Сарвари в Twitter.
По информации Wall Street Journal, трагедия произошла у отеля Baron, где останавливались британцы, многие ранены.
Помимо этого, посол Франции в Афганистане заявил об угрозе второго взрыва.
Американское представительство призвало граждан США избегать поездок в аэропорт, а тех, кто находился рядом — срочно уехать.
Смена власти в Афганистане
На фоне вывода американского контингента "Талибан"* провел наступление и захватил все крупные города, объявив окончание двадцатилетней войны. Сейчас решается вопрос о механизме управления государством. Как рассказал РИА Новости близкий к новым властям источник, это будет совет из 12 человек.
Единственным очагом сопротивления талибам остается провинция Панджшер, где находятся отряды под руководством Ахмада Масуда.
Через аэропорт афганской столицы продолжается эвакуация иностранцев и местных жителей, которые сотрудничали с ними. В первые дни из-за давки, паники и предупредительного огня погибли несколько человек, некоторые разбились, сорвавшись с уже взлетевших самолетов.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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