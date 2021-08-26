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Наука
https://ria.ru/20210826/vulkan-1747285531.html
Активность вулкана Шивелуч на Камчатке выросла
Активность вулкана Шивелуч на Камчатке выросла - РИА Новости, 26.08.2021
Активность вулкана Шивелуч на Камчатке выросла
Активность вулкана Шивелуч на Камчатке растет, происходят крупные обвалы раскаленного грунта, рассказали РИА Новости в Институте вулканологии и сейсмологии ДВО... РИА Новости, 26.08.2021
2021-08-26T08:15
2021-08-26T13:02
наука
происшествия
петропавловск-камчатский
аляска
российская академия наук
шивелуч
новости - туризм
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 26 авг - РИА Новости. Активность вулкана Шивелуч на Камчатке растет, происходят крупные обвалы раскаленного грунта, рассказали РИА Новости в Институте вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.Ранее сообщалось, что Шивелуч активизировался после землетрясения магнитудой 8,2, произошедшего 29 июля 2021 года в районе полуострова Аляска. Лавовый обелиск, формировавшийся в кратере вулкана с начала этого года, разрушился, на его месте выжимается магматический материал."Над юго-восточной кромкой кратера постоянно наблюдается свечение. Периодически происходят небольшие обвалы и раскалённые лавины по южному и юго-восточному склону купола. До четырех раз за ночь происходят крупные обвалы с образованием лавин и пепловых выбросов", - рассказал вулканолог Юрий Демянчук.Ученый добавил, что находиться в районе Шивелуча сейчас чрезвычайно опасно для людей.Шивелуч – один из наиболее крупных вулканов Камчатки. Он включает три основных структуры: вулкан Старый Шивелуч, древнюю кальдеру и активный вулкан Молодой Шивелуч. Высота лавового купола Молодого Шивелуча – 2500 метров. Вулкан расположен на пересечении Курило-Камчатской и Алеутской островных дуг, на расстоянии 50 километров от поселка Ключи и 450 километрах от города Петропавловск-Камчатский. Возраст исполина оценивается в 60-70 тысяч лет.
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аляска
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происшествия, петропавловск-камчатский, аляска, российская академия наук, шивелуч, новости - туризм
08:15 26.08.2021 (обновлено: 13:02 26.08.2021)
 
Активность вулкана Шивелуч на Камчатке выросла

На вулкане Шивелуч на Камчатке произошли крупные обвалы раскаленного грунта

© Ю. Демянчук. http://www.kscnet.ruВулкан Шивелуч
Вулкан Шивелуч
© Ю. Демянчук. http://www.kscnet.ru
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 26 авг - РИА Новости. Активность вулкана Шивелуч на Камчатке растет, происходят крупные обвалы раскаленного грунта, рассказали РИА Новости в Институте вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.
Ранее сообщалось, что Шивелуч активизировался после землетрясения магнитудой 8,2, произошедшего 29 июля 2021 года в районе полуострова Аляска. Лавовый обелиск, формировавшийся в кратере вулкана с начала этого года, разрушился, на его месте выжимается магматический материал.
"Над юго-восточной кромкой кратера постоянно наблюдается свечение. Периодически происходят небольшие обвалы и раскалённые лавины по южному и юго-восточному склону купола. До четырех раз за ночь происходят крупные обвалы с образованием лавин и пепловых выбросов", - рассказал вулканолог Юрий Демянчук.
Ученый добавил, что находиться в районе Шивелуча сейчас чрезвычайно опасно для людей.
"Люди приезжают посмотреть на извержение, не осознавая, какому риску себя подвергают. От пирокластического потока невозможно убежать, температура внутри потока может достигать 800 градусов Цельсия. Опасность представляют также пепловые выбросы и обвалы" – сказал Демянчук.
Шивелуч – один из наиболее крупных вулканов Камчатки. Он включает три основных структуры: вулкан Старый Шивелуч, древнюю кальдеру и активный вулкан Молодой Шивелуч. Высота лавового купола Молодого Шивелуча – 2500 метров. Вулкан расположен на пересечении Курило-Камчатской и Алеутской островных дуг, на расстоянии 50 километров от поселка Ключи и 450 километрах от города Петропавловск-Камчатский. Возраст исполина оценивается в 60-70 тысяч лет.
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