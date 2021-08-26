https://ria.ru/20210826/vulkan-1747285531.html

Активность вулкана Шивелуч на Камчатке выросла

Активность вулкана Шивелуч на Камчатке выросла - РИА Новости, 26.08.2021

Активность вулкана Шивелуч на Камчатке выросла

Активность вулкана Шивелуч на Камчатке растет, происходят крупные обвалы раскаленного грунта, рассказали РИА Новости в Институте вулканологии и сейсмологии ДВО... РИА Новости, 26.08.2021

2021-08-26T08:15

2021-08-26T08:15

2021-08-26T13:02

наука

происшествия

петропавловск-камчатский

аляска

российская академия наук

шивелуч

новости - туризм

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 26 авг - РИА Новости. Активность вулкана Шивелуч на Камчатке растет, происходят крупные обвалы раскаленного грунта, рассказали РИА Новости в Институте вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.Ранее сообщалось, что Шивелуч активизировался после землетрясения магнитудой 8,2, произошедшего 29 июля 2021 года в районе полуострова Аляска. Лавовый обелиск, формировавшийся в кратере вулкана с начала этого года, разрушился, на его месте выжимается магматический материал."Над юго-восточной кромкой кратера постоянно наблюдается свечение. Периодически происходят небольшие обвалы и раскалённые лавины по южному и юго-восточному склону купола. До четырех раз за ночь происходят крупные обвалы с образованием лавин и пепловых выбросов", - рассказал вулканолог Юрий Демянчук.Ученый добавил, что находиться в районе Шивелуча сейчас чрезвычайно опасно для людей.Шивелуч – один из наиболее крупных вулканов Камчатки. Он включает три основных структуры: вулкан Старый Шивелуч, древнюю кальдеру и активный вулкан Молодой Шивелуч. Высота лавового купола Молодого Шивелуча – 2500 метров. Вулкан расположен на пересечении Курило-Камчатской и Алеутской островных дуг, на расстоянии 50 километров от поселка Ключи и 450 километрах от города Петропавловск-Камчатский. Возраст исполина оценивается в 60-70 тысяч лет.

https://ria.ru/20210825/ebeko-1747141687.html

петропавловск-камчатский

аляска

шивелуч

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происшествия, петропавловск-камчатский, аляска, российская академия наук, шивелуч, новости - туризм