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В фильме "Воланд" будет два кота Бегемота

В фильме "Воланд" будет два кота Бегемота - РИА Новости, 26.08.2021

В фильме "Воланд" будет два кота Бегемота

В фильме "Воланд" по мотивам романа Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита" будет два кота Бегемота — CGI и настоящий, сообщили в официальном Instagram-аккаунте... РИА Новости, 26.08.2021

2021-08-26T03:59

2021-08-26T03:59

2021-08-26T03:59

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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. В фильме "Воланд" по мотивам романа Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита" будет два кота Бегемота — CGI и настоящий, сообщили в официальном Instagram-аккаунте компании "Марс Медиа". По словам Людмилы Шулеповой, постановщика сцен с животными, настоящего кота зовут Кеша. Кеша сыграет дворового Бегемота, который будет жить по соседству с Писателем и периодически заходить к нему в гости. В свите Воланда будет уже другой кот, которого создадут с помощью компьютерной графики. К съемкам картины приступили в начале июле в Москве. Они продлятся до конца октября и пройдут также в Санкт-Петербурге и на Мальте.Режиссер фильма — Михаил Локшин. Роли Мастера и Маргариты исполнят Евгений Цыганов и Юлия Снигирь. В "Воланде" задействованы Юрий Колокольников, Леонид Ярмольник, Александр Яценко, Алексей Гуськов, Игорь Верник, Марат Башаров, Полина Ауг, Яна Сексте и другие. Премьера ленты запланирована на 2022 год.

https://ria.ru/20210722/serial-1742359505.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости культуры, кино и сериалы, марат башаров, михаил булгаков, алексей гуськов, леонид ярмольник, евгений цыганов, юлия снигирь, игорь верник