Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210826/voland-1747248037.html
В фильме "Воланд" будет два кота Бегемота
В фильме "Воланд" будет два кота Бегемота - РИА Новости, 26.08.2021
В фильме "Воланд" будет два кота Бегемота
В фильме "Воланд" по мотивам романа Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита" будет два кота Бегемота — CGI и настоящий, сообщили в официальном Instagram-аккаунте... РИА Новости, 26.08.2021
2021-08-26T03:59
2021-08-26T03:59
культура
новости культуры
кино и сериалы
марат башаров
михаил булгаков
алексей гуськов
леонид ярмольник
евгений цыганов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/03/01/1599444773_0:120:3046:1833_1920x0_80_0_0_26f457bd89f72df00ac3cb6085826f68.jpg
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. В фильме "Воланд" по мотивам романа Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита" будет два кота Бегемота — CGI и настоящий, сообщили в официальном Instagram-аккаунте компании "Марс Медиа". По словам Людмилы Шулеповой, постановщика сцен с животными, настоящего кота зовут Кеша. Кеша сыграет дворового Бегемота, который будет жить по соседству с Писателем и периодически заходить к нему в гости. В свите Воланда будет уже другой кот, которого создадут с помощью компьютерной графики. К съемкам картины приступили в начале июле в Москве. Они продлятся до конца октября и пройдут также в Санкт-Петербурге и на Мальте.Режиссер фильма — Михаил Локшин. Роли Мастера и Маргариты исполнят Евгений Цыганов и Юлия Снигирь. В "Воланде" задействованы Юрий Колокольников, Леонид Ярмольник, Александр Яценко, Алексей Гуськов, Игорь Верник, Марат Башаров, Полина Ауг, Яна Сексте и другие. Премьера ленты запланирована на 2022 год.
https://ria.ru/20210722/serial-1742359505.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/01/1599444773_687:139:3046:1908_1920x0_80_0_0_f378011e56eb02171c0b36edce12409a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости культуры, кино и сериалы, марат башаров, михаил булгаков, алексей гуськов, леонид ярмольник, евгений цыганов, юлия снигирь, игорь верник
03:59 26.08.2021
 

В фильме "Воланд" будет два кота Бегемота

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкНовый кот Бегемот в "нехорошей квартире" под номером 50 музея Михаила Булгакова на Большой Садовой улице, дом 10 в Москве
Новый кот Бегемот в нехорошей квартире под номером 50 музея Михаила Булгакова на Большой Садовой улице, дом 10 в Москве - РИА Новости, 1920, 26.08.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. В фильме "Воланд" по мотивам романа Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита" будет два кота Бегемота — CGI и настоящий, сообщили в официальном Instagram-аккаунте компании "Марс Медиа".
По словам Людмилы Шулеповой, постановщика сцен с животными, настоящего кота зовут Кеша.
"Это мейн-кун весом девять килограммов. Кеше четыре года, у него зеленые глаза и "строгий, но в тоже время наглый вид", — приводят ее слова в публикации.
Кеша сыграет дворового Бегемота, который будет жить по соседству с Писателем и периодически заходить к нему в гости. В свите Воланда будет уже другой кот, которого создадут с помощью компьютерной графики.
К съемкам картины приступили в начале июле в Москве. Они продлятся до конца октября и пройдут также в Санкт-Петербурге и на Мальте.
Режиссер фильма — Михаил Локшин. Роли Мастера и Маргариты исполнят Евгений Цыганов и Юлия Снигирь. В "Воланде" задействованы Юрий Колокольников, Леонид Ярмольник, Александр Яценко, Алексей Гуськов, Игорь Верник, Марат Башаров, Полина Ауг, Яна Сексте и другие.
Премьера ленты запланирована на 2022 год.
Актриса Светлана Ходченкова перед премьерой фильма Росомаха: Бессмертный - РИА Новости, 1920, 22.07.2021
22 июля, 13:46Культура
Бондарчук и Ходченкова сыграют в сериале Netflix про Анну Каренину
 
КультураНовости культурыКино и сериалыМарат БашаровМихаил БулгаковАлексей ГуськовЛеонид ЯрмольникЕвгений ЦыгановЮлия СнигирьИгорь Верник
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:56ЦИК отменил регистрацию Шлосберга в списке кандидатов в Госдуму от "Яблока"
14:55Лавров обсудил с гендиректором МАГАТЭ продвижение СВПД
14:55Российский посол рассказал о взаимодействии с талибами
14:53Из Кабула эвакуировали 360 россиян
14:47В Туве пять человек погибли в ДТП
14:47Партия "Зеленые" предложила ввести в магазинах квоту на биопродукты
14:45СМИ: у США осталось 36 часов до завершения операции по эвакуации из Кабула
14:44Болгария отправит несколько сотен военных охранять границы от мигрантов
14:41В Казани школы будут охранять сотрудники ЧОП
14:35В Германии предупредили о росте террористической угрозы в Афганистане
14:33На Украине попросили продлить транзит российского газа
14:27В Подмосковье в ДТП с двумя "газелями" погиб мужчина
14:27Мосгорсуд отказался рассматривать вопрос о выдворении Уилана
14:26Кириенко призвал развивать инфраструктуру наукоградов России
14:22США и союзники эвакуировали из Афганистана свыше 95 тысяч человек
14:17В Москве задержали организаторов ячейки "Свидетелей Иеговы"*
14:17Борьба с природными пожарами в Якутии близка к завершению, заявили в МЧС
14:15В Уфе полицейские спасли ребенка, гулявшего по карнизу балкона
14:11Физики впервые наблюдали перемещения атомов в молекулах воды
14:06Twitter не оплатил наложенный в 2020 году штраф, заявили в Роскомнадзоре
Лента новостейМолния