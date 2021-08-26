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В фильме "Воланд" будет два кота Бегемота
В фильме "Воланд" будет два кота Бегемота - РИА Новости, 26.08.2021
В фильме "Воланд" будет два кота Бегемота
В фильме "Воланд" по мотивам романа Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита" будет два кота Бегемота — CGI и настоящий, сообщили в официальном Instagram-аккаунте... РИА Новости, 26.08.2021
2021-08-26T03:59
2021-08-26T03:59
2021-08-26T03:59
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алексей гуськов
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евгений цыганов
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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. В фильме "Воланд" по мотивам романа Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита" будет два кота Бегемота — CGI и настоящий, сообщили в официальном Instagram-аккаунте компании "Марс Медиа". По словам Людмилы Шулеповой, постановщика сцен с животными, настоящего кота зовут Кеша. Кеша сыграет дворового Бегемота, который будет жить по соседству с Писателем и периодически заходить к нему в гости. В свите Воланда будет уже другой кот, которого создадут с помощью компьютерной графики. К съемкам картины приступили в начале июле в Москве. Они продлятся до конца октября и пройдут также в Санкт-Петербурге и на Мальте.Режиссер фильма — Михаил Локшин. Роли Мастера и Маргариты исполнят Евгений Цыганов и Юлия Снигирь. В "Воланде" задействованы Юрий Колокольников, Леонид Ярмольник, Александр Яценко, Алексей Гуськов, Игорь Верник, Марат Башаров, Полина Ауг, Яна Сексте и другие. Премьера ленты запланирована на 2022 год.
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новости культуры, кино и сериалы, марат башаров, михаил булгаков, алексей гуськов, леонид ярмольник, евгений цыганов, юлия снигирь, игорь верник
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. В фильме "Воланд" по мотивам романа Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита" будет два кота Бегемота — CGI и настоящий, сообщили в официальном Instagram-аккаунте компании "Марс Медиа".
По словам Людмилы Шулеповой, постановщика сцен с животными, настоящего кота зовут Кеша.
"Это мейн-кун весом девять килограммов. Кеше четыре года, у него зеленые глаза и "строгий, но в тоже время наглый вид", — приводят ее слова в публикации.
Кеша сыграет дворового Бегемота, который будет жить по соседству с Писателем и периодически заходить к нему в гости. В свите Воланда будет уже другой кот, которого создадут с помощью компьютерной графики.
К съемкам картины приступили
в начале июле в Москве. Они продлятся до конца октября и пройдут также в Санкт-Петербурге и на Мальте.
Режиссер фильма — Михаил Локшин. Роли Мастера и Маргариты исполнят Евгений Цыганов и Юлия Снигирь. В "Воланде" задействованы Юрий Колокольников, Леонид Ярмольник, Александр Яценко, Алексей Гуськов, Игорь Верник, Марат Башаров, Полина Ауг, Яна Сексте и другие.
Премьера ленты запланирована на 2022 год.