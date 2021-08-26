https://ria.ru/20210826/vertolet-1747292702.html

Российские вертолеты получили "защиту" от ПЗРК

Российские вертолеты получили "защиту" от ПЗРК - РИА Новости, 26.08.2021

Российские вертолеты получили "защиту" от ПЗРК

Дальность ракетного вооружения российских вертолетов увеличили вдвое на фоне сирийского опыта: это позволяет применять армейскую авиацию вне зоны поражения... РИА Новости, 26.08.2021

2021-08-26T09:32

2021-08-26T09:32

2021-08-26T09:32

новое оружие россии

безопасность

сирия

сергей шойгу

россия

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КУБИНКА (Московская область), 26 авг - РИА Новости. Дальность ракетного вооружения российских вертолетов увеличили вдвое на фоне сирийского опыта: это позволяет применять армейскую авиацию вне зоны поражения ПЗРК, сообщил министр обороны Сергей Шойгу.По его словам, во время операции в Сирии имелась проблема применения армейской авиации в связи с небольшой дальностью ракетного вооружения, поэтому вертолеты попадали в зону действия переносных зенитных ракетных комплексов противника."Сегодня она увеличена вдвое", - сказал министр в эфире телеканала "Звезда".

https://ria.ru/20210825/tekhnika-1747141537.html

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безопасность, сирия, сергей шойгу, россия