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Российские вертолеты получили "защиту" от ПЗРК
Российские вертолеты получили "защиту" от ПЗРК - РИА Новости, 26.08.2021
Российские вертолеты получили "защиту" от ПЗРК
Дальность ракетного вооружения российских вертолетов увеличили вдвое на фоне сирийского опыта: это позволяет применять армейскую авиацию вне зоны поражения... РИА Новости, 26.08.2021
2021-08-26T09:32
2021-08-26T09:32
2021-08-26T09:32
новое оружие россии
безопасность
сирия
сергей шойгу
россия
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КУБИНКА (Московская область), 26 авг - РИА Новости. Дальность ракетного вооружения российских вертолетов увеличили вдвое на фоне сирийского опыта: это позволяет применять армейскую авиацию вне зоны поражения ПЗРК, сообщил министр обороны Сергей Шойгу.По его словам, во время операции в Сирии имелась проблема применения армейской авиации в связи с небольшой дальностью ракетного вооружения, поэтому вертолеты попадали в зону действия переносных зенитных ракетных комплексов противника."Сегодня она увеличена вдвое", - сказал министр в эфире телеканала "Звезда".
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безопасность, сирия, сергей шойгу, россия
Российские вертолеты получили "защиту" от ПЗРК
Министр обороны Шойгу: дальность ракетного вооружения российских вертолетов увеличили вдвое