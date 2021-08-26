https://ria.ru/20210826/twitter-1747343370.html

Twitter не оплатил наложенный в 2020 году штраф, заявили в Роскомнадзоре

Twitter не оплатил наложенный в 2020 году штраф, заявили в Роскомнадзоре - РИА Новости, 26.08.2021

Twitter не оплатил наложенный в 2020 году штраф, заявили в Роскомнадзоре

Компания Twitter до сих не оплатил штраф в 4 миллиона рублей за нелокализацию данных пользователей в РФ, наложенный в 2020 году, сообщается на сайте... РИА Новости, 26.08.2021

2021-08-26T14:06

2021-08-26T14:06

2021-08-26T14:17

происшествия

twitter

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

россия

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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Компания Twitter до сих не оплатил штраф в 4 миллиона рублей за нелокализацию данных пользователей в РФ, наложенный в 2020 году, сообщается на сайте Роскомнадзора.В четверг суд в Москве оштрафовал Facebook на 15 миллионов рублей и Twitter на 17 миллионов за повторный отказ локализовать персональные данные россиян на серверах в РФ. Кроме того, суд впервые оштрафовал мессенджер WhatsApp на 4 миллиона рублей также за отказ локализовать в РФ персональные данные пользователей."В 2020 году Facebook и Twitter уже привлекались к ответственности по ч. 8 ст. 13.11 КоАП РФ и были оштрафованы судом на 4 миллиона рублей каждая. Компания Facebook оплатила штраф, Twitter – не оплатил", - говорится в сообщении.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, twitter, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), россия, технологии, москва, whatsapp inc.