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https://ria.ru/20210826/twitter-1747343370.html
Twitter не оплатил наложенный в 2020 году штраф, заявили в Роскомнадзоре
Twitter не оплатил наложенный в 2020 году штраф, заявили в Роскомнадзоре - РИА Новости, 26.08.2021
Twitter не оплатил наложенный в 2020 году штраф, заявили в Роскомнадзоре
Компания Twitter до сих не оплатил штраф в 4 миллиона рублей за нелокализацию данных пользователей в РФ, наложенный в 2020 году, сообщается на сайте... РИА Новости, 26.08.2021
2021-08-26T14:06
2021-08-26T14:17
происшествия
twitter
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
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технологии
москва
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Компания Twitter до сих не оплатил штраф в 4 миллиона рублей за нелокализацию данных пользователей в РФ, наложенный в 2020 году, сообщается на сайте Роскомнадзора.В четверг суд в Москве оштрафовал Facebook на 15 миллионов рублей и Twitter на 17 миллионов за повторный отказ локализовать персональные данные россиян на серверах в РФ. Кроме того, суд впервые оштрафовал мессенджер WhatsApp на 4 миллиона рублей также за отказ локализовать в РФ персональные данные пользователей."В 2020 году Facebook и Twitter уже привлекались к ответственности по ч. 8 ст. 13.11 КоАП РФ и были оштрафованы судом на 4 миллиона рублей каждая. Компания Facebook оплатила штраф, Twitter – не оплатил", - говорится в сообщении.
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происшествия, twitter, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), россия, технологии, москва, whatsapp inc.
14:06 26.08.2021 (обновлено: 14:17 26.08.2021)
 
Twitter не оплатил наложенный в 2020 году штраф, заявили в Роскомнадзоре

Роскомнадзор: Twitter не оплатил наложенный в 2020 году штраф за отказ локализовать данные

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЛоготип социальной сети Twitter
Логотип социальной сети Twitter - РИА Новости, 1920, 26.08.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Компания Twitter до сих не оплатил штраф в 4 миллиона рублей за нелокализацию данных пользователей в РФ, наложенный в 2020 году, сообщается на сайте Роскомнадзора.
В четверг суд в Москве оштрафовал Facebook на 15 миллионов рублей и Twitter на 17 миллионов за повторный отказ локализовать персональные данные россиян на серверах в РФ. Кроме того, суд впервые оштрафовал мессенджер WhatsApp на 4 миллиона рублей также за отказ локализовать в РФ персональные данные пользователей.
"В 2020 году Facebook и Twitter уже привлекались к ответственности по ч. 8 ст. 13.11 КоАП РФ и были оштрафованы судом на 4 миллиона рублей каждая. Компания Facebook оплатила штраф, Twitter – не оплатил", - говорится в сообщении.
Приложение Twitter на экране мобильного телефона - РИА Новости, 1920, 26.08.2021
13:53
Суд оштрафовал Twitter на 17 миллионов рублей
 
ПроисшествияTwitterФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)РоссияТехнологииМоскваWhatsApp Inc.
 
 
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