https://ria.ru/20210826/tishina-1747393124.html
В Мосгордуму внесут проект о штрафах за нарушение тишины водителями
В Мосгордуму внесут проект о штрафах за нарушение тишины водителями - РИА Новости, 26.08.2021
В Мосгордуму внесут проект о штрафах за нарушение тишины водителями
В ближайшее время в Мосгордуму внесут проект городского закона об ответственности за преднамеренное нарушение тишины автомобилистами, планируется установить... РИА Новости, 26.08.2021
2021-08-26T17:44
2021-08-26T17:44
2021-08-26T17:44
общество
сергей собянин
московская городская дума
госдума рф
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. В ближайшее время в Мосгордуму внесут проект городского закона об ответственности за преднамеренное нарушение тишины автомобилистами, планируется установить минимальный штраф в 5 тысяч рублей и привязать его к мощности машины, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном блоге.Он отметил, что москвичи часто жалуются на автомобилистов и мотоциклистов, которые гоняют по городу по ночам без глушителей и с громкой музыкой."Существующие федеральные административные наказания – совсем никакие. Штраф 500 рублей с учетом того, что владельцы этих мотоциклов и авто – люди далеко не бедные, им как мертвому припарка. Поэтому в ближайшее время внесем в городскую Думу проект городского закона за преднамеренное нарушение тишины автомобилистами", - говорится в сообщении.Мэр отметил, что необходимо, во-первых, установить минимальный штраф в 5 тысяч рублей и привязать его к мощности машины, как это сделано с транспортным налогом."Во-вторых, надо эвакуировать мотоциклы и машины нарушителей на штрафстоянку. И там разбираться, почему на технике нет глушителя или он не работает, как требуется. И, конечно, направим предложение в Госдуму об усилении ответственности за подобные нарушения", - сообщил Собянин.
https://ria.ru/20210818/voditeli-1746160968.html
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общество, сергей собянин, московская городская дума, госдума рф
В Мосгордуму внесут проект о штрафах за нарушение тишины водителями
Мэр Москвы Собянин: в Мосгордуму внесут проект о штрафах за нарушение тишины водителями