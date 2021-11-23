https://ria.ru/20211123/shtrafstoyanka-1760434433.html

Авто увезли на штрафстоянку: как забрать и сколько придется заплатить

Как забрать машину со штрафстоянки: что делать при эвакуации автомобиля

Авто увезли на штрафстоянку: как забрать и сколько придется заплатить

Неправильно выбранное место парковки может привести к эвакуации автомобиля. Что делать, если сотрудники ГИБДД забрали машину на штрафстоянку, каков размер... РИА Новости, 23.11.2021

2021-11-23T21:54

2021-11-23T21:54

2021-11-23T21:54

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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Неправильно выбранное место парковки может привести к эвакуации автомобиля. Что делать, если сотрудники ГИБДД забрали машину на штрафстоянку, каков размер штрафа, куда пожаловаться на неправомерное задержание, — в материале РИА Новости.Что такое эвакуация автомобиляЭвакуация автомобиля — это транспортировка машины на специальную стоянку. Факт нарушения выявляют сотрудники ГИБДД (или МАДИ - Московской административной дорожной инспекции - если дело происходит в столице), а непосредственно вывозом на спецтранспорте занимаются уполномоченные организации. Чтобы потом забрать свою собственность, водитель должен заплатить штраф. Главная цель такой меры — предотвратить возможные аварии и обеспечить свободный проезд другим транспортным средствам.Если инспектор обнаружил, что водитель нарушил ПДД таким образом, что транспортное средство необходимо эвакуировать, то вызывает специальную машину для погрузки автомобиля. В этом случае составляются протоколы об административном правонарушении и задержании транспортного средства. В последнем обязательно указываются:Причина эвакуацииС эвакуацией может столкнуться любой водитель, нарушивший Правила дорожного движения. Чаще всего это происходит, если машина оставлена на месте, где нельзя парковаться. Согласно п.12 ПДД этого не следует делать на пешеходном переходе или на расстоянии до 5 м перед ним, на месте для инвалидов, в тоннеле, на тротуаре, трамвайных путях или остановках общественного транспорта, при создании помех другим авто, парковке вторым рядом, при наличии знаков, запрещающих стоянку или остановку машины.Однако есть и другие основания для того, чтобы сотрудники автомобиль увезли на штрафстоянку:Однако увозить автомобиль при несоблюдении правил парковки незаконно в том случае, если рядом с местом парковки нет специального знака “Работает эвакуатор”.Также лучше оставлять номер телефона для связи под лобовым стеклом: если какой-нибудь прохожий увидит, что машину хотят забрать, то он сможет связаться с водителем", — поделилась с РИА Новости Ирина Табачник, юрист Европейской Юридической службы.Как узнать, что автомобиль эвакуировалиНе увидев автомобиля на месте, где его оставили, многие в первую очередь думают об угоне, а не об эвакуации. Чтобы развеять сомнения, следует позвонить в дежурную часть ГИБДД по номеру 112. Если информация о задержании туда не поступала, нужно заявить об угоне.Жители Москвы могут отследить местонахождение транспортного средства на сайте госуслуг или подписавшись на смс-оповещение при эвакуации от портала “Автокод”.Действия владельца авто в процессе эвакуацииЕсли водитель заметил, что его машину погружают на эвакуатор, нужно подойти к инспектору ГИБДД, показать документы, подтверждающие права собственности на автомобиль. Если спецтранспорт не тронулся с места, владелец имеет право самостоятельно устранить нарушение (ч. 1.1 ст. 27.13 КоАП РФ). Например, переставить авто туда. где это разрешено. Но водителю все равно выпишут штраф, размер которого зависит от конкретного административного правонарушения.Сотрудники ГИБДД не имеют права забрать транспортное средство, если в нем находятся животные и люди. Но не нужно специально залезать в машину во время задержания, так как за неповиновение сотрудникам автоинспекции предусмотрено отдельное наказание."Если правонарушение произошло, то нужно стараться устранить его на месте. Например, если человек забыл свидетельство о регистрации автомобиля, а машину остановил сотрудник ГИБДД и выявил этот факт, то следует срочно звонить домой и просить, чтобы кто-то из родственников подвез документ раньше, чем начнет отъезжать эвакуатор с погруженным на него транспортным средством", — рассказала эксперт.Действия владельца, если машину уже эвакуировалиЕсли автомобиль эвакуировали в отсутствие владельца, следует позвонить в дежурную часть и удостовериться, что машину увезли на штрафстоянку, а после узнать у инспектора, кто оформил задержание и где она находится.Документы “на руках”В этом случае нужно отправиться в соответствующее отделение ДПС, и предоставить документы, на основании которых дежурный инспектор оформит постановление об административном правонарушении. Оно и будет разрешением забрать автомобиль со штрафстоянки.Документы в машинеЕсли машину эвакуировали, а документы остались внутри, то перед посещением ГИБДД нужно заехать на штрафстоянку и написать заявление на вскрытие автомобиля и допуск к салону.Какие документы нужныЧтобы разрешили забрать автомобиль со штрафстоянки, собственник должен предоставить водительское удостоверение, полис ОСАГО и свидетельство о регистрации машины.Как забрать машину со штрафстоянкиНа штрафстоянке владелец машины предъявляет следующие документы:После этого стоит проверить, нет ли на машине внешних повреждений (царапин, вмятин и т.д.), которых до момента транспортировки не было. При их наличии водитель указывает это в акте приема-передачи и вызывает полицию. Владелец автомобиля имеет право подать иск в суд с требованием возместить ущерб, нанесенный машине в результате эвакуации.Если с транспортным средством все в порядке, то оформляется акт приема-передачи, и водитель забирает свой автомобиль.Стоимость эвакуацииЕсли автомобиль увозят на штрафстоянку в отсутствие собственника, водитель должен оплатить транспортировку и хранение машины.В зависимости от субъекта Федерации и категории автомобиля стоимость эвакуации различается. Например, в Москве цена согласно официальному сайту Московского транспорта следующая:В Санкт-Петербурге на официальном сайте администрации написано, что при эвакуации машины категории “В”: 2928,23 руб. - за транспортировку, 52,22 руб. в час за хранение. В Нижнем Новгороде установлена почасовая оплата, но первые сутки автомобиль находится на штрафстоянке бесплатно.В Москве оплачиваются только полные сутки на штрафстоянке. То есть в случае приезда владельца в день самой эвакуации денег с него не возьмут.ШтрафСамая распространенная причина эвакуации автомобиля —- неправильная парковка. Нарушение правил остановки или стоянки согласно статье 12.19 КоАП РФ карается административным штрафом в 3000 рублей. За размещение транспортных средств на газоне или иной территории, занятой зелеными насаждениями, а также за остановку или стоянку в местах, отведенных для автомобилей инвалидов, взимается 5 000 рублей.Однако размер штрафа зависит от вида правонарушения: например, за парковку на тротуаре, водитель должен заплатить 1 000 рублей, а за стоянку на проезжей части — 2 000 рублей.Оформление жалобЕсли владелец машины не согласен с сотрудниками ГИБДД и хочет обжаловать факт эвакуации автомобиля, то нужно оспаривать постановление по делу об административном правонарушении. Согласно пункту 3 статьи 30.1 КоАП РФ гражданин имеет право подать жалобу на незаконное задержание машины и самостоятельно определить, куда обратиться с претензией:Оформить жалобу можно в течение 10 дней с момента, как водитель подписал протокол или со дня, когда получил копию документа.Нужно указать в заявлении следующую информацию:"Лучше всегда сохранять все документы, связанные с задержанием автомобиля. Именно на их основе можно потом обратиться в суд", —добавила эксперт.Действия при эвакуации чужого автомобиляЕсли прохожий заметил, что чужое транспортное средство собираются погрузить на эвакуатор, он может помочь владельцу этого автомобиля: для этого нужно подойти к машине и поискать контактный номер водителя (возможно, нарушитель оставил его под стеклом). Если номер указан, следует позвонить собственнику и сообщить, что сотрудники ГИБДД намерены увезти его автомобиль. В таком случае владелец получит шанс предотвратить задержание.

https://ria.ru/20211019/shtrafy-1755246128.html

https://ria.ru/20210531/lovushka-1734857399.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, москва, авто, осаго, мади, россия