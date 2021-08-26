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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210826/terrorizm-1747278731.html
Генсек НАТО предупредил об угрозе террористического акта в аэропорту Кабула
Генсек НАТО предупредил об угрозе террористического акта в аэропорту Кабула - РИА Новости, 26.08.2021
Генсек НАТО предупредил об угрозе террористического акта в аэропорту Кабула
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что угроза террористического акта в аэропорту Кабула растет с каждым днем, речь идет о реальной, а не... РИА Новости, 26.08.2021
2021-08-26T02:40
2021-08-26T02:40
захват власти в афганистане талибами
в мире
сша
кабул (город)
йенс столтенберг
талибан
афганистан
нато
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что угроза террористического акта в аэропорту Кабула растет с каждым днем, речь идет о реальной, а не теоретической опасности, об этом он заявил в интервью газете Financial Times.Генсек альянса отметил, что сейчас в Кабуле идет одна из крупнейших операций по эвакуации в истории. По его словам, после завершения военного процесса НАТО продолжит усилия по эвакуации коммерческими рейсами и будет требовать от талибов открыть наземные пути. Столтенберг добавил, что сложнее всего при эвакуации доставлять людей в аэропорт, так как прилежащая территория и вся страна находятся под контролем талибов.В первой декаде августа талибы (движение "Талибан"* признано террористическим и запрещено в РФ) активизировали наступление на правительственные силы в Афганистане. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула, один из самых маленьких регионов в стране по площади и населению. Боевики 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец. В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.В настоящее время все наземные пограничные переходы из Афганистана контролируются талибами. Эвакуация иностранных сотрудников и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт, который удерживают военные США и других стран НАТО. Талибы заявили, что не намерены предоставлять американцам отсрочку для эвакуации граждан США после 31 августа.*Запрещенная в России террористическая организация
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кабул (город)
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в мире, сша, кабул (город), йенс столтенберг, талибан, афганистан, нато
02:40 26.08.2021
 
Генсек НАТО предупредил об угрозе террористического акта в аэропорту Кабула

Генсек НАТО Столтенберг предупредил об угрозе террористического акта в аэропорту Кабула

© REUTERS / Satellite image 2021 Maxar TechnologiesПробка на подъезде к аэропорту Кабула
Пробка на подъезде к аэропорту Кабула - РИА Новости, 1920, 26.08.2021
© REUTERS / Satellite image 2021 Maxar Technologies
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что угроза террористического акта в аэропорту Кабула растет с каждым днем, речь идет о реальной, а не теоретической опасности, об этом он заявил в интервью газете Financial Times.

"С одной стороны, мы бы хотели иметь как можно больше времени, чтобы вывезти как можно больше человек. Однако... если мы останемся после 31 августа, особенно если талибы (движение признано террористическим и запрещено в РФ - ред.) не дадут нам хотя бы некое подобие молчаливого согласия, растет угроза атак", - считает Столтенберг.

Генсек альянса отметил, что сейчас в Кабуле идет одна из крупнейших операций по эвакуации в истории. По его словам, после завершения военного процесса НАТО продолжит усилия по эвакуации коммерческими рейсами и будет требовать от талибов открыть наземные пути. Столтенберг добавил, что сложнее всего при эвакуации доставлять людей в аэропорт, так как прилежащая территория и вся страна находятся под контролем талибов.
В первой декаде августа талибы (движение "Талибан"* признано террористическим и запрещено в РФ) активизировали наступление на правительственные силы в Афганистане. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула, один из самых маленьких регионов в стране по площади и населению. Боевики 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец. В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.
Пассажиры во время эвакуации граждан РФ из Афганистана в аэропорту Чкаловский в Московской области. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 26.08.2021
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В настоящее время все наземные пограничные переходы из Афганистана контролируются талибами. Эвакуация иностранных сотрудников и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт, который удерживают военные США и других стран НАТО. Талибы заявили, что не намерены предоставлять американцам отсрочку для эвакуации граждан США после 31 августа.
*Запрещенная в России террористическая организация
 
Захват власти в Афганистане талибамиВ миреСШАКабул (город)Йенс СтолтенбергТалибанАфганистанНАТО
 
 
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