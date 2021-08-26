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Генсек НАТО предупредил об угрозе террористического акта в аэропорту Кабула

Генсек НАТО предупредил об угрозе террористического акта в аэропорту Кабула - РИА Новости, 26.08.2021

Генсек НАТО предупредил об угрозе террористического акта в аэропорту Кабула

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что угроза террористического акта в аэропорту Кабула растет с каждым днем, речь идет о реальной, а не... РИА Новости, 26.08.2021

2021-08-26T02:40

2021-08-26T02:40

2021-08-26T02:40

захват власти в афганистане талибами

в мире

сша

кабул (город)

йенс столтенберг

талибан

афганистан

нато

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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что угроза террористического акта в аэропорту Кабула растет с каждым днем, речь идет о реальной, а не теоретической опасности, об этом он заявил в интервью газете Financial Times.Генсек альянса отметил, что сейчас в Кабуле идет одна из крупнейших операций по эвакуации в истории. По его словам, после завершения военного процесса НАТО продолжит усилия по эвакуации коммерческими рейсами и будет требовать от талибов открыть наземные пути. Столтенберг добавил, что сложнее всего при эвакуации доставлять людей в аэропорт, так как прилежащая территория и вся страна находятся под контролем талибов.В первой декаде августа талибы (движение "Талибан"* признано террористическим и запрещено в РФ) активизировали наступление на правительственные силы в Афганистане. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула, один из самых маленьких регионов в стране по площади и населению. Боевики 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец. В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.В настоящее время все наземные пограничные переходы из Афганистана контролируются талибами. Эвакуация иностранных сотрудников и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт, который удерживают военные США и других стран НАТО. Талибы заявили, что не намерены предоставлять американцам отсрочку для эвакуации граждан США после 31 августа.*Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20210826/evakuatsiya-1747278265.html

сша

кабул (город)

афганистан

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в мире, сша, кабул (город), йенс столтенберг, талибан, афганистан, нато