https://ria.ru/20210826/telo-1747379043.html

В Дагестане нашли тело женщины, погибшей из-за схода селя

В Дагестане нашли тело женщины, погибшей из-за схода селя - РИА Новости, 26.08.2021

В Дагестане нашли тело женщины, погибшей из-за схода селя

Спасатели нашли тело жительницы Дагестана, находившейся в автомобиле "ВАЗ-2107", который унесло селевым потоком в понедельник в населенном пункте Хаджалмахи... РИА Новости, 26.08.2021

2021-08-26T16:48

2021-08-26T16:48

2021-08-26T17:19

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

унцукульский район

гунибский район

республика дагестан

россия

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МАХАЧКАЛА, 26 авг – РИА Новости. Спасатели нашли тело жительницы Дагестана, находившейся в автомобиле "ВАЗ-2107", который унесло селевым потоком в понедельник в населенном пункте Хаджалмахи Левашинского района, это третий из пяти человек, пропавших из-за непогоды в регионе, сообщает пресс-служба ГУМЧС России по Дагестану.В понедельник из-за подъема уровня воды в реке после ливней и схода селевого потока в горных районах республики произошло сразу несколько происшествий. Всего, как заявляли во вторник в ГУМЧС, после схода селя в двух районах Дагестана пропали пять человек.В Гунибском районе две туристические группы по 15 человек оказались заблокированы в Карадахской теснине, их эвакуировали. По данным МЧС, тело одного туриста было найдено в среду, второго до сих пор ищут.Ведомство отмечает, что идут поиски также в селах Хаджалмахи и Куппа Левашинского района. В Хаджалмахи 23 августа селевым потоком унесло автомобиль "ВАЗ-2107", в котором находились два человека (мать 1969 и сын 2001 годов рождения) в направлении реки Казикумухское Койсу. В селе Куппа 23 августа селем унесло грузовую "Газель", в которой находился мужчина 1969 года рождения. Автомобиль позднее удалось найти в 300 метрах от моста в селе Куппа, ниже по течению реки Казикумухское Койсу. В четверг спасатели обнаружили тело мужчины в начале Ирганайского водохранилища."В 16.00 спасателями и местными жителями было обнаружено тело женщины 1969 г.р., находившейся в автомобиле "ВАЗ-2107", который унесло селевым потоком 23 августа в населенном пункте Хаджалмахи Левашинского района. Тело было обнаружено в 150 метрах от моста в населенный пункт Майданское Унцукульского района на берегу реки", – говорится в сообщении.По данным пресс-службы ГУМЧС, родственники опознали тело. На данный момент продолжаются поиски ее сына.

https://ria.ru/20210825/turist-1747250151.html

унцукульский район

гунибский район

россия

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Потоки воды уносят людей и машины: последствия ливня в Дагестане В результате ливня с градом в Дагестане поднялся уровень воды в реках. Потоки селя повредили несколько домов и разрушили дороги. Почти 5 тысяч местных жителей остались без газа. В Левашинском районе Дагестана унесло две машины, три человека числятся пропавшими. В соседнем в Гунибском районе две туристические группы по 15 человек оказались заблокированы в Карадахской теснине. Большинство из них уже эвакуировали. По данным МЧС, двоих до сих пор ищут. Пеший маршрут по Карадахской теснине один из самых популярных в Дагестане. Узкий живописный проход между скалами упирается в тупик. Вернуться можно только тем же маршрутом. 2021-08-26T16:48 true PT0M43S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), унцукульский район, гунибский район, республика дагестан, россия