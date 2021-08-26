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Рогозин назвал цель создания национальной орбитальной станции
Рогозин назвал цель создания национальной орбитальной станции - РИА Новости, 26.08.2021
Рогозин назвал цель создания национальной орбитальной станции
Российская национальная орбитальная станция станет прообразом модулей, которые через десятилетия отправятся к другим планетам, сообщил в четверг гендиректор... РИА Новости, 26.08.2021
2021-08-26T19:20
2021-08-26T23:33
дмитрий рогозин
роскосмос
ркк "энергия"
космос - риа наука
международная космическая станция (мкс)
земля
восточный
россия
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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Российская национальная орбитальная станция станет прообразом модулей, которые через десятилетия отправятся к другим планетам, сообщил в четверг гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин."По сути дела, новая станция будет прообразом тех пилотируемых крупных модулей, которые в будущем, через десятилетия, будут достигать других планет не просто с экипажами, а с большим количеством специалистов, которые потребуются для освоения этих планет Солнечной системы", — сказал он, поздравляя коллектив Ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия" с 75-летием предприятия.По его словам, новая разработка будет кардинально отличаться от имеющихся огромным функционалом. Эти возможности должны обеспечить России "полный контроль пространства не только под станцией, но и контроль космического пространства".Он уточнил, что для решения этих задач придется готовить "принципиально новых специалистов" в отряде космонавтов.Рогозин добавил, что хочет, чтобы эскизное проектирование началось как можно скорее."Я планирую в ближайшие дни встретиться с главой государства, который подписал эту телеграмму вашему коллективу, и посвящу свое рабочее время, свою рабочую встречу именно перспективе развития пилотируемой космонавтики", — сказал он.Ранее Рогозин сообщил, что решение научно-технического совета "Роскосмоса" о создании национальной орбитальной станции направили в правительство.Научно-технический совет корпорации в конце июля предложил создать такую станцию и принял решение начать техническое проектирование ее облика.Первый вариант предусматривает дооснащение российского сегмента Международной космической станции узловым и научно-энергетическим модулями, а после завершения эксплуатации МКС — их отделение вместе с многофункциональным лабораторным модулем "Наука". Эти три модуля составят ее ядро, которое в дальнейшем может обрастать другими отсеками.Второй вариант был предложен много лет назад, но повторно о нем заговорили с прошлого года. Речь о создании станции на высокоширотной орбите. При наклонении орбиты в 97 градусов к экватору ее солнечные батареи будут всегда освещены. Это позволит экипажу каждые полтора часа видеть Арктику, а любую точку планеты — раз в двое суток. Обращенную к Земле часть планируется оснастить системами наблюдения в различных спектрах — от оптического до радиолокационного, а противоположную сторону — аппаратурой для мониторинга космического пространства.Создание планируется в два этапа. На первом этапе — с 2025 по 2030 год — намечается запуск научно-энергетического, узлового, базового и шлюзового модулей, на втором этапе — с 2030 по 2035 год — целевого и целевого производственного модулей, а также платформу для обслуживания космических аппаратов. Станция будет не постоянно обитаемой, а посещаемой экипажами из двух-четырех человек. Запуски к ней смогут проводиться с космодромов Байконур и Восточный. На первом этапе это продолжат делать грузовые корабли "Прогресс" и пилотируемые "Союзы", а на втором — пилотируемые "Орлы".
https://ria.ru/20210630/kosmos-1739146634.html
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дмитрий рогозин, роскосмос, ркк "энергия", космос - риа наука, международная космическая станция (мкс), земля, восточный, россия
19:20 26.08.2021 (обновлено: 23:33 26.08.2021)
 
Рогозин назвал цель создания национальной орбитальной станции

Глава "Роскосмоса" Рогозин: национальная орбитальная станция станет прообразом межпланетных модулей

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкГенеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 26.08.2021
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Российская национальная орбитальная станция станет прообразом модулей, которые через десятилетия отправятся к другим планетам, сообщил в четверг гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
"По сути дела, новая станция будет прообразом тех пилотируемых крупных модулей, которые в будущем, через десятилетия, будут достигать других планет не просто с экипажами, а с большим количеством специалистов, которые потребуются для освоения этих планет Солнечной системы", — сказал он, поздравляя коллектив Ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия" с 75-летием предприятия.
По его словам, новая разработка будет кардинально отличаться от имеющихся огромным функционалом. Эти возможности должны обеспечить России "полный контроль пространства не только под станцией, но и контроль космического пространства".
Он уточнил, что для решения этих задач придется готовить "принципиально новых специалистов" в отряде космонавтов.
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Рогозин добавил, что хочет, чтобы эскизное проектирование началось как можно скорее.
"Я планирую в ближайшие дни встретиться с главой государства, который подписал эту телеграмму вашему коллективу, и посвящу свое рабочее время, свою рабочую встречу именно перспективе развития пилотируемой космонавтики", — сказал он.
Ранее Рогозин сообщил, что решение научно-технического совета "Роскосмоса" о создании национальной орбитальной станции направили в правительство.
Научно-технический совет корпорации в конце июля предложил создать такую станцию и принял решение начать техническое проектирование ее облика.
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Первый вариант предусматривает дооснащение российского сегмента Международной космической станции узловым и научно-энергетическим модулями, а после завершения эксплуатации МКС — их отделение вместе с многофункциональным лабораторным модулем "Наука". Эти три модуля составят ее ядро, которое в дальнейшем может обрастать другими отсеками.
Второй вариант был предложен много лет назад, но повторно о нем заговорили с прошлого года. Речь о создании станции на высокоширотной орбите. При наклонении орбиты в 97 градусов к экватору ее солнечные батареи будут всегда освещены. Это позволит экипажу каждые полтора часа видеть Арктику, а любую точку планеты — раз в двое суток. Обращенную к Земле часть планируется оснастить системами наблюдения в различных спектрах — от оптического до радиолокационного, а противоположную сторону — аппаратурой для мониторинга космического пространства.
Создание планируется в два этапа. На первом этапе — с 2025 по 2030 год — намечается запуск научно-энергетического, узлового, базового и шлюзового модулей, на втором этапе — с 2030 по 2035 год — целевого и целевого производственного модулей, а также платформу для обслуживания космических аппаратов. Станция будет не постоянно обитаемой, а посещаемой экипажами из двух-четырех человек. Запуски к ней смогут проводиться с космодромов Байконур и Восточный. На первом этапе это продолжат делать грузовые корабли "Прогресс" и пилотируемые "Союзы", а на втором — пилотируемые "Орлы".
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Дмитрий РогозинРоскосмосРКК "Энергия"Космос - РИА НаукаМеждународная космическая станция (МКС)ЗемлявосточныйРоссия
 
 
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