https://ria.ru/20210826/shkolniki-1747214087.html

Стало известно, где школьники прогуляют Первое сентября

Стало известно, где школьники прогуляют Первое сентября - РИА Новости, 26.08.2021

Стало известно, где школьники прогуляют Первое сентября

Стало известно, в каких городах и на каких курортах школьники прогуляют Первое сентября в этом году, сообщили РИА Новости в пресс-службе сервиса Туту.ру. РИА Новости, 26.08.2021

2021-08-26T11:43

2021-08-26T11:43

2021-08-26T11:43

туризм

дети

отдых

минеральные воды

краснодар

москва

туту.ру

отдых в россии 2021 летом

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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Стало известно, в каких городах и на каких курортах школьники прогуляют Первое сентября в этом году, сообщили РИА Новости в пресс-службе сервиса Туту.ру. Согласно результатам исследования, День знаний учащиеся российских школ проведут в Крыму, на курортах Краснодарского края и в Москве. Именно по этим направлениям забронировано больше всего детских билетов.Также в список попали Минеральные Воды, Калининград, Краснодар, Санкт-Петербург, Махачкала, Новосибирск, Ростов-на-Дону и Владивосток.Уточняется, что в этом году доля прогульщиков заметно сократилась по сравнению с прошлым: тогда первое сентября провели на отдыхе 7,5 процентов учащихся, сейчас — около 4,5.

https://ria.ru/20210825/mavrikiy-1747145065.html

минеральные воды

краснодар

москва

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2021

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