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Туризм
https://ria.ru/20210826/shkolniki-1747214087.html
Стало известно, где школьники прогуляют Первое сентября
Стало известно, где школьники прогуляют Первое сентября - РИА Новости, 26.08.2021
Стало известно, где школьники прогуляют Первое сентября
Стало известно, в каких городах и на каких курортах школьники прогуляют Первое сентября в этом году, сообщили РИА Новости в пресс-службе сервиса Туту.ру. РИА Новости, 26.08.2021
2021-08-26T11:43
2021-08-26T11:43
туризм
дети
отдых
минеральные воды
краснодар
москва
туту.ру
отдых в россии 2021 летом
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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Стало известно, в каких городах и на каких курортах школьники прогуляют Первое сентября в этом году, сообщили РИА Новости в пресс-службе сервиса Туту.ру. Согласно результатам исследования, День знаний учащиеся российских школ проведут в Крыму, на курортах Краснодарского края и в Москве. Именно по этим направлениям забронировано больше всего детских билетов.Также в список попали Минеральные Воды, Калининград, Краснодар, Санкт-Петербург, Махачкала, Новосибирск, Ростов-на-Дону и Владивосток.Уточняется, что в этом году доля прогульщиков заметно сократилась по сравнению с прошлым: тогда первое сентября провели на отдыхе 7,5 процентов учащихся, сейчас — около 4,5.
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дети, отдых, минеральные воды, краснодар, москва, туту.ру, отдых в россии 2021 летом, школа, туристы, день знаний в россии, туризм
11:43 26.08.2021
 

Стало известно, где школьники прогуляют Первое сентября

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкОтдыхающие на пляже в поселке Новофедоровка в Крыму
Отдыхающие на пляже в поселке Новофедоровка в Крыму - РИА Новости, 1920, 26.08.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Стало известно, в каких городах и на каких курортах школьники прогуляют Первое сентября в этом году, сообщили РИА Новости в пресс-службе сервиса Туту.ру.
Согласно результатам исследования, День знаний учащиеся российских школ проведут в Крыму, на курортах Краснодарского края и в Москве. Именно по этим направлениям забронировано больше всего детских билетов.
Также в список попали Минеральные Воды, Калининград, Краснодар, Санкт-Петербург, Махачкала, Новосибирск, Ростов-на-Дону и Владивосток.
Уточняется, что в этом году доля прогульщиков заметно сократилась по сравнению с прошлым: тогда первое сентября провели на отдыхе 7,5 процентов учащихся, сейчас — около 4,5.
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