https://ria.ru/20210826/shkola-1747280200.html
Главный педиатр Москвы рассказал, какую одежду не стоит выбирать для школы
Главный педиатр Москвы рассказал, какую одежду не стоит выбирать для школы - РИА Новости, 26.08.2021
Главный педиатр Москвы рассказал, какую одежду не стоит выбирать для школы
Жаркая, тесная форма из ненатуральных тканей, дорогие вещи, а также тапочки, балетки, кеды - не лучший вариант одежды и обуви для школы, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 26.08.2021
2021-08-26T03:19
2021-08-26T03:19
2021-08-26T09:14
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Жаркая, тесная форма из ненатуральных тканей, дорогие вещи, а также тапочки, балетки, кеды - не лучший вариант одежды и обуви для школы, сообщил РИА Новости главный педиатр департамента здравоохранения Москвы Исмаил Османов."Поскольку ребенок будет проводить в форме по пять, а то и по 10 часов, одежда должна быть максимально комфортной, не тесной, не жаркой. Выбирайте натуральные ткани. Приобретите несколько комплектов и комбинаций одежды, не стоит покупать дорогие вещи. Лучше выбирать форму вместе с ребёнком, ведь она должна ему нравиться", - рассказал Османов.Он отметил, что верхняя одежда должна быть легкой в уходе, желательно, чтобы на ней был ярлычок с указанием имени и фамилии, класса. Если ребёнок ходит в школу и обратно самостоятельно, особенно в темное время, обязательно необходимо поместить на верхнюю одежду светоотражающие наклейки или нашивки, оптимально – на боковой поверхности плеча. А также стоит приучить ребенка не терять шапку, шарф, перчатки, лучше вкладывать их в рукава."Сменная обувь в школе является обязательной. Выбирайте лёгкую и удобную обувь из натуральных материалов, снабженную супинатором. Тапочки, балетки, кеды – не лучший вариант сменной обуви. Для занятий физкультурой оптимальный вариант - кроссовки. Убедитесь, что ребенок умеет правильно завязывать шнурки. В противном случае выберите обувь на липучках во избежание травм. Уличная обувь должна соответствовать сезону, хорошо чиститься, легко сниматься и одеваться", - добавил врач.
https://ria.ru/20210825/shkolnik-1747130714.html
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общество, подготовка к новому учебному году, россия, исмаил османов, сн_образование, социальный навигатор
03:19 26.08.2021 (обновлено: 09:14 26.08.2021)
Главный педиатр Москвы рассказал, какую одежду не стоит выбирать для школы
Главный педиатр Москвы Османов рассказал, какую одежду и обувь не стоит выбирать для школы
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости.
Жаркая, тесная форма из ненатуральных тканей, дорогие вещи, а также тапочки, балетки, кеды - не лучший вариант одежды и обуви для школы, сообщил РИА Новости главный педиатр департамента здравоохранения Москвы Исмаил Османов
.
"Поскольку ребенок будет проводить в форме по пять, а то и по 10 часов, одежда должна быть максимально комфортной, не тесной, не жаркой. Выбирайте натуральные ткани. Приобретите несколько комплектов и комбинаций одежды, не стоит покупать дорогие вещи. Лучше выбирать форму вместе с ребёнком, ведь она должна ему нравиться", - рассказал Османов.
Он отметил, что верхняя одежда должна быть легкой в уходе, желательно, чтобы на ней был ярлычок с указанием имени и фамилии, класса. Если ребёнок ходит в школу и обратно самостоятельно, особенно в темное время, обязательно необходимо поместить на верхнюю одежду светоотражающие наклейки или нашивки, оптимально – на боковой поверхности плеча. А также стоит приучить ребенка не терять шапку, шарф, перчатки, лучше вкладывать их в рукава.
"Сменная обувь в школе является обязательной. Выбирайте лёгкую и удобную обувь из натуральных материалов, снабженную супинатором. Тапочки, балетки, кеды – не лучший вариант сменной обуви. Для занятий физкультурой оптимальный вариант - кроссовки. Убедитесь, что ребенок умеет правильно завязывать шнурки. В противном случае выберите обувь на липучках во избежание травм. Уличная обувь должна соответствовать сезону, хорошо чиститься, легко сниматься и одеваться", - добавил врач.