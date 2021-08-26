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"Почта России" начала расследование после скандала в отделении в Петербурге

"Почта России" начала расследование после скандала в отделении в Петербурге - РИА Новости, 26.08.2021

"Почта России" начала расследование после скандала в отделении в Петербурге

"Почта России" начала внутреннее расследование инцидента в отделении на Бухарестской улице в Петербурге, где в клиентку швырнули посылкой, сообщили в... РИА Новости, 26.08.2021

2021-08-26T13:30

2021-08-26T13:30

2021-08-26T14:41

происшествия

санкт-петербург

почта россии

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 авг — РИА Новости. "Почта России" начала внутреннее расследование инцидента в отделении на Бухарестской улице в Петербурге, где в клиентку швырнули посылкой, сообщили в пресс-службе АО "Почта России" по Северо-Западу.Ранее в соцсетях появилось видео скандала с участием сотрудницы отделения компании. Девушка начала съемку из-за того, что, по ее словам, на нее долго не обращали внимание. Работница об этом нелицеприятно высказалась, а затем бросила в девушку посылку с рюкзаком, за которым та и пришла, сопроводив это матерной тирадой."Мы считаем, что поведение нашей сотрудницы в этом видео недопустимо, какими бы ни были причины конфликта. Мы уже начали внутреннее расследование, чтобы разобраться во всех деталях", — заявили РИА Новости в пресс-службе.До конца расследования обязанности этой работницы будет исполнять другой специалист.

https://ria.ru/20210730/pochta-1743433146.html

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происшествия, санкт-петербург, почта россии, россия