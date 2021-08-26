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Число пострадавших при взрывах в воинской части в Казахстане возросло до 60
Число пострадавших при взрывах в воинской части в Казахстане возросло до 60 - РИА Новости, 26.08.2021
Число пострадавших при взрывах в воинской части в Казахстане возросло до 60
Число пострадавших в результате взрыва в воинской части на юге Казахстана возросло до 60 человек, сообщила пресс-служба областной администрации в четверг. РИА Новости, 26.08.2021
2021-08-26T20:13
2021-08-26T20:36
в мире
казахстан
тараз
министерство обороны казахстана
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НУР-СУЛТАН, 26 авг - РИА Новости. Число пострадавших в результате взрыва в воинской части на юге Казахстана возросло до 60 человек, сообщила пресс-служба областной администрации в четверг.Ранее пресс-служба министерства обороны Казахстана сообщила, что взрыв в Таразе произошел из-за возгорания возле одного из складов в воинской части. Областная администрация сообщала ранее, что в результате ЧП пострадало больше 30 человек."В городскую больницу №1 Тараза с различными ранениями поступило 60 человек, из них 11 военных (анкетные данные уточняются)", - говорится в сообщении пресс-службы администрации.
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в мире, казахстан, тараз, министерство обороны казахстана
20:13 26.08.2021 (обновлено: 20:36 26.08.2021)
 
Число пострадавших при взрывах в воинской части в Казахстане возросло до 60

Число пострадавших в результате взрыва в воинской части на юге Казахстана возросло до 60 человек

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Автомобиль скорой помощи в Казахстане - РИА Новости, 1920, 26.08.2021
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НУР-СУЛТАН, 26 авг - РИА Новости. Число пострадавших в результате взрыва в воинской части на юге Казахстана возросло до 60 человек, сообщила пресс-служба областной администрации в четверг.
Ранее пресс-служба министерства обороны Казахстана сообщила, что взрыв в Таразе произошел из-за возгорания возле одного из складов в воинской части. Областная администрация сообщала ранее, что в результате ЧП пострадало больше 30 человек.
"В городскую больницу №1 Тараза с различными ранениями поступило 60 человек, из них 11 военных (анкетные данные уточняются)", - говорится в сообщении пресс-службы администрации.

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