https://ria.ru/20210826/onkopomosch-1747380055.html

Центр амбулаторной онкопомощи планируют открыть в больнице Ессентуков

Центр амбулаторной онкопомощи планируют открыть в больнице Ессентуков - РИА Новости, 26.08.2021

Центр амбулаторной онкопомощи планируют открыть в больнице Ессентуков

Власти Ставропольского края планируют создать в Ессентукской клинической больнице центр амбулаторной помощи онкологическим больным, сообщает краевое... РИА Новости, 26.08.2021

2021-08-26T17:05

2021-08-26T17:05

2021-08-26T17:05

ставропольский край

кисловодск

невинномысск

буденновск

ессентуки

здоровье - общество

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СТАВРОПОЛЬ, 26 авг - РИА Новости. Власти Ставропольского края планируют создать в Ессентукской клинической больнице центр амбулаторной помощи онкологическим больным, сообщает краевое министерство здравоохранения.Организация такого амбулаторного отделения поможет выявлять заболевание на ранних стадиях, когда лечение наиболее эффективно и менее травматично для пациента.На оборудование центра из регионального бюджета будут направлены 39 миллионов рублей.Сейчас часть помещений, которые отдадут под онкоцентр пустует, часть занята административным подразделением. Все помещения требуют капитального ремонта и переоборудования под новую специализацию.Центры амбулаторной помощи онкологическим больным уже открыты в Кисловодске, Будённовске и Ставрополе. До конца года первых пациентов начнет принимать Центр в Невинномысске.Всего в рамках федерального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями" нацпроекта "Здравоохранение" только в 2021 году в Ставропольском крае в общей сложности будет направлено 442,2 миллиона рублей. Средства пойдут на оборудование действующих онкоцентров и Центров амбулаторной помощи онкобольным в Ставропольском крае.

https://ria.ru/20210818/stavropole-1746220925.html

кисловодск

невинномысск

буденновск

ессентуки

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кисловодск, невинномысск, буденновск, ессентуки, здоровье - общество