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Ставропольский край
https://ria.ru/20210826/onkopomosch-1747380055.html
Центр амбулаторной онкопомощи планируют открыть в больнице Ессентуков
Центр амбулаторной онкопомощи планируют открыть в больнице Ессентуков - РИА Новости, 26.08.2021
Центр амбулаторной онкопомощи планируют открыть в больнице Ессентуков
Власти Ставропольского края планируют создать в Ессентукской клинической больнице центр амбулаторной помощи онкологическим больным, сообщает краевое... РИА Новости, 26.08.2021
2021-08-26T17:05
2021-08-26T17:05
ставропольский край
кисловодск
невинномысск
буденновск
ессентуки
здоровье - общество
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СТАВРОПОЛЬ, 26 авг - РИА Новости. Власти Ставропольского края планируют создать в Ессентукской клинической больнице центр амбулаторной помощи онкологическим больным, сообщает краевое министерство здравоохранения.Организация такого амбулаторного отделения поможет выявлять заболевание на ранних стадиях, когда лечение наиболее эффективно и менее травматично для пациента.На оборудование центра из регионального бюджета будут направлены 39 миллионов рублей.Сейчас часть помещений, которые отдадут под онкоцентр пустует, часть занята административным подразделением. Все помещения требуют капитального ремонта и переоборудования под новую специализацию.Центры амбулаторной помощи онкологическим больным уже открыты в Кисловодске, Будённовске и Ставрополе. До конца года первых пациентов начнет принимать Центр в Невинномысске.Всего в рамках федерального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями" нацпроекта "Здравоохранение" только в 2021 году в Ставропольском крае в общей сложности будет направлено 442,2 миллиона рублей. Средства пойдут на оборудование действующих онкоцентров и Центров амбулаторной помощи онкобольным в Ставропольском крае.
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кисловодск, невинномысск, буденновск, ессентуки, здоровье - общество
17:05 26.08.2021
 

Центр амбулаторной онкопомощи планируют открыть в больнице Ессентуков

© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкПробирки с образцами крови в лаборатории онкологического диспансера
Пробирки с образцами крови в лаборатории онкологического диспансера - РИА Новости, 1920, 26.08.2021
© РИА Новости / Денис Абрамов
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СТАВРОПОЛЬ, 26 авг - РИА Новости. Власти Ставропольского края планируют создать в Ессентукской клинической больнице центр амбулаторной помощи онкологическим больным, сообщает краевое министерство здравоохранения.
"Центр планируют запустить в городе-курорте уже в следующем году. Под центр переоборудуют часть помещений первого этажа больницы. На эти цели из бюджета края выделено около 7 миллионов рублей",- говорится в сообщении министерства.
Организация такого амбулаторного отделения поможет выявлять заболевание на ранних стадиях, когда лечение наиболее эффективно и менее травматично для пациента.
На оборудование центра из регионального бюджета будут направлены 39 миллионов рублей.
"Мы планируем оборудовать кабинеты УЗИ и эндоскопии для проведения необходимых диагностических процедур. Пациенты смогут на базе нашего медучреждения получить консультации узких специалистов-онкологов. Также в центре появится десять коек для дневного стационара", - сказал РИА Новости первый заместитель министра здравоохранения Ставропольского края Юрий Литвинов.
Сейчас часть помещений, которые отдадут под онкоцентр пустует, часть занята административным подразделением. Все помещения требуют капитального ремонта и переоборудования под новую специализацию.
Центры амбулаторной помощи онкологическим больным уже открыты в Кисловодске, Будённовске и Ставрополе. До конца года первых пациентов начнет принимать Центр в Невинномысске.
Всего в рамках федерального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями" нацпроекта "Здравоохранение" только в 2021 году в Ставропольском крае в общей сложности будет направлено 442,2 миллиона рублей. Средства пойдут на оборудование действующих онкоцентров и Центров амбулаторной помощи онкобольным в Ставропольском крае.
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