https://ria.ru/20210826/nasledstvo-1747280320.html

Адвокат объяснил, как меняются правила вступления в наследство

Адвокат объяснил, как меняются правила вступления в наследство - РИА Новости, 26.08.2021

Адвокат объяснил, как меняются правила вступления в наследство

В 2021 году оформление и вступление в наследство стало проще. Для проверки информации об открытии наследственного дела достаточно зайти в соответствующий реестр РИА Новости, 26.08.2021

2021-08-26T03:26

2021-08-26T03:26

2021-08-26T03:26

общество

федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр)

федеральная нотариальная палата

наследство

а1

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/155514/36/1555143686_0:0:1999:1124_1920x0_80_0_0_c650b5e053f589743b907397cf0cf0e3.jpg

МОСКВА, 26 авг – РИА Новости. В 2021 году оформление и вступление в наследство стало проще. Для проверки информации об открытии наследственного дела достаточно зайти в соответствующий реестр на сайте Федеральной нотариальной палаты. Кроме того, наследникам нет необходимости самостоятельно запрашивать в банках и госучреждениях сведения, например, о банковских счетах или неполученной пенсии наследодателя. Это теперь делает нотариус, рассказал агентству "Прайм" председатель коллегии адвокатов А1 Александр Заблоцкис.Также достаточно запросить у нотариуса данные о наличии совместно нажитого имущества наследодателя и его супруга. Росреестр теперь обязан эти сведения направлять в нотариат, говорит он. Еще одно изменение - нотариус начал проверять граждан, претендующих на вступление в наследство по единой биометрической системе Центробанка.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр), федеральная нотариальная палата, наследство, а1, россия