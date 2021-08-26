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Адвокат объяснил, как меняются правила вступления в наследство
Адвокат объяснил, как меняются правила вступления в наследство - РИА Новости, 26.08.2021
Адвокат объяснил, как меняются правила вступления в наследство
В 2021 году оформление и вступление в наследство стало проще. Для проверки информации об открытии наследственного дела достаточно зайти в соответствующий реестр РИА Новости, 26.08.2021
2021-08-26T03:26
2021-08-26T03:26
2021-08-26T03:26
общество
федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр)
федеральная нотариальная палата
наследство
а1
россия
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МОСКВА, 26 авг – РИА Новости. В 2021 году оформление и вступление в наследство стало проще. Для проверки информации об открытии наследственного дела достаточно зайти в соответствующий реестр на сайте Федеральной нотариальной палаты. Кроме того, наследникам нет необходимости самостоятельно запрашивать в банках и госучреждениях сведения, например, о банковских счетах или неполученной пенсии наследодателя. Это теперь делает нотариус, рассказал агентству "Прайм" председатель коллегии адвокатов А1 Александр Заблоцкис.Также достаточно запросить у нотариуса данные о наличии совместно нажитого имущества наследодателя и его супруга. Росреестр теперь обязан эти сведения направлять в нотариат, говорит он. Еще одно изменение - нотариус начал проверять граждан, претендующих на вступление в наследство по единой биометрической системе Центробанка.
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общество, федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр), федеральная нотариальная палата, наследство, а1, россия
Адвокат объяснил, как меняются правила вступления в наследство
Адвокат Заблоцкис: правила вступления в наследство в 2021 году упростили