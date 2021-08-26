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На Вологодчине создают региональную систему мониторинга парниковых газов
На Вологодчине создают региональную систему мониторинга парниковых газов - РИА Новости, 26.08.2021
На Вологодчине создают региональную систему мониторинга парниковых газов
Вологодской области, Российская академия наук (РАН) и Группа "ФосАгро" договорились о создании региональной системы мониторинга парниковых газов, которая станет РИА Новости, 26.08.2021
2021-08-26T18:51
2021-08-26T18:51
новости компаний - экономика
фосагро
вологодская область
андрей гурьев
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МОСКВА, 26 авг –РИА новости. Власти Вологодской области, Российская академия наук (РАН) и Группа "ФосАгро" договорились о создании региональной системы мониторинга парниковых газов, которая станет важным шагом на пути к углеродной нейтральности Вологодской области, сообщает пресс-служба ФосАгро."Как лидер по суммарным поставкам минеральных удобрений для российских аграриев и глобальный игрок на рынке экоэффективных удобрений, мы стремимся к углеродной нейтральности нашей продукции. На основе проекта региональной системы мониторинга парниковых газов будут разработаны типовые решения для внедрения, которые позволят тиражировать накопленный опыт в масштабах всей страны в части достижения углеродной нейтральности и регионов, и выпускаемой продукции. Это позволит доказательно определять "зелёный" статус продукции и выделять ее углеродную предпочтительность на рынке", - заявил генеральный директор ФосАгро Андрей Гурьев.Пресс-служба напоминает, что ФосАгро и РАН в июле в рамках научно-практической конференции "Углеродная нейтральность – новый тренд в мировой экономике" объявили о запуске проекта по созданию в Вологодской области карбоновой фермы, который будет обладать расчетной мощностью депонирования углерода в 0,7 млн т СО2 в год. Данный проект станет интегральной частью создания региональной системы мониторинга парниковых газов в Вологодской области.
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новости компаний - экономика, фосагро, вологодская область, андрей гурьев
18:51 26.08.2021
 

На Вологодчине создают региональную систему мониторинга парниковых газов

© Фото : ФосАгроСотрудники компании "ФосАгро" в лаборатории
Сотрудники компании ФосАгро в лаборатории - РИА Новости, 1920, 26.08.2021
© Фото : ФосАгро
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МОСКВА, 26 авг –РИА новости. Власти Вологодской области, Российская академия наук (РАН) и Группа "ФосАгро" договорились о создании региональной системы мониторинга парниковых газов, которая станет важным шагом на пути к углеродной нейтральности Вологодской области, сообщает пресс-служба ФосАгро.
"Как лидер по суммарным поставкам минеральных удобрений для российских аграриев и глобальный игрок на рынке экоэффективных удобрений, мы стремимся к углеродной нейтральности нашей продукции. На основе проекта региональной системы мониторинга парниковых газов будут разработаны типовые решения для внедрения, которые позволят тиражировать накопленный опыт в масштабах всей страны в части достижения углеродной нейтральности и регионов, и выпускаемой продукции. Это позволит доказательно определять "зелёный" статус продукции и выделять ее углеродную предпочтительность на рынке", - заявил генеральный директор ФосАгро Андрей Гурьев.
Пресс-служба напоминает, что ФосАгро и РАН в июле в рамках научно-практической конференции "Углеродная нейтральность – новый тренд в мировой экономике" объявили о запуске проекта по созданию в Вологодской области карбоновой фермы, который будет обладать расчетной мощностью депонирования углерода в 0,7 млн т СО2 в год. Данный проект станет интегральной частью создания региональной системы мониторинга парниковых газов в Вологодской области.
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Новости компаний - ЭкономикаФосАгроВологодская областьАндрей Гурьев
 
 
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