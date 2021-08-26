https://ria.ru/20210826/monitoring-1747407776.html

На Вологодчине создают региональную систему мониторинга парниковых газов

На Вологодчине создают региональную систему мониторинга парниковых газов - РИА Новости, 26.08.2021

На Вологодчине создают региональную систему мониторинга парниковых газов

Вологодской области, Российская академия наук (РАН) и Группа "ФосАгро" договорились о создании региональной системы мониторинга парниковых газов, которая станет РИА Новости, 26.08.2021

2021-08-26T18:51

2021-08-26T18:51

2021-08-26T18:51

новости компаний - экономика

фосагро

вологодская область

андрей гурьев

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МОСКВА, 26 авг –РИА новости. Власти Вологодской области, Российская академия наук (РАН) и Группа "ФосАгро" договорились о создании региональной системы мониторинга парниковых газов, которая станет важным шагом на пути к углеродной нейтральности Вологодской области, сообщает пресс-служба ФосАгро."Как лидер по суммарным поставкам минеральных удобрений для российских аграриев и глобальный игрок на рынке экоэффективных удобрений, мы стремимся к углеродной нейтральности нашей продукции. На основе проекта региональной системы мониторинга парниковых газов будут разработаны типовые решения для внедрения, которые позволят тиражировать накопленный опыт в масштабах всей страны в части достижения углеродной нейтральности и регионов, и выпускаемой продукции. Это позволит доказательно определять "зелёный" статус продукции и выделять ее углеродную предпочтительность на рынке", - заявил генеральный директор ФосАгро Андрей Гурьев.Пресс-служба напоминает, что ФосАгро и РАН в июле в рамках научно-практической конференции "Углеродная нейтральность – новый тренд в мировой экономике" объявили о запуске проекта по созданию в Вологодской области карбоновой фермы, который будет обладать расчетной мощностью депонирования углерода в 0,7 млн т СО2 в год. Данный проект станет интегральной частью создания региональной системы мониторинга парниковых газов в Вологодской области.

https://ria.ru/20210810/cherepovets-1745157765.html

вологодская область

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новости компаний - экономика, фосагро, вологодская область, андрей гурьев