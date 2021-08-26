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Минтруд изменит правила начисления соцвыплат на детей
Минтруд изменит правила начисления соцвыплат на детей - РИА Новости, 26.08.2021
Минтруд изменит правила начисления соцвыплат на детей
Министерство труда скорректирует правила начисления соцвыплат на детей от трех до семи лет, одиноким родителям, а также женщинам, вставшим на учет в ранние... РИА Новости, 26.08.2021
2021-08-26T06:27
2021-08-26T10:17
общество
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
ольга баталина
россия
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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Министерство труда скорректирует правила начисления соцвыплат на детей от трех до семи лет, одиноким родителям, а также женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности. Об этом "Известиям" рассказала заместитель главы ведомства Ольга Баталина.По ее словам, изменения затронут квоты на автотранспорт. Сейчас семьи с двумя автомобилями не могут рассчитывать на выплаты (кроме случаев, когда речь идет о многодетных семьях, семьях с инвалидами, а также если машина была получена благодаря мерам соцподдержки, в данном случае отказывают тем, у кого их три и больше), при этом при рассмотрении заявок учитываются транспортные средства, находящиеся в розыске или под арестом. По новым правилам при решении о выплатах такие автомобили учитываться не будут. Поправки внесут до конца этого года.Порядок назначения пособий на детей от трех до семи лет включительно в малообеспеченных семьях правительство утвердило в марте, они составляют 50, 75 и 100 процентов от регионального прожиточного минимума. В минувшем году пособие назначали в размере 50 процентов от регионального прожиточного минимума ребенка.По скорректированным правилам, если при начислении такой помощи средний доход семьи на одного человека оказывается ниже прожиточного минимума по региону, то размер пособия повышают до 70 или 100 процентов. Кроме того, оно полагается и на детей, находящихся в семье под опекой.Размер выплат для женщин, вставших на учет в ранние сроки беременности, а также для одиноких родителей, воспитывающих детей в возрасте от восьми до 17 лет, составляет половину регионального прожиточного минимума.
https://ria.ru/20210817/vyplaty-1746060700.html
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общество, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), ольга баталина, россия
06:27 26.08.2021 (обновлено: 10:17 26.08.2021)
 
Минтруд изменит правила начисления соцвыплат на детей

Минтруд скорректирует правила начисления соцвыплат на детей от трех до семи лет

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкСемья гуляет в парке
Семья гуляет в парке - РИА Новости, 1920, 26.08.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Министерство труда скорректирует правила начисления соцвыплат на детей от трех до семи лет, одиноким родителям, а также женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности. Об этом "Известиям" рассказала заместитель главы ведомства Ольга Баталина.
По ее словам, изменения затронут квоты на автотранспорт. Сейчас семьи с двумя автомобилями не могут рассчитывать на выплаты (кроме случаев, когда речь идет о многодетных семьях, семьях с инвалидами, а также если машина была получена благодаря мерам соцподдержки, в данном случае отказывают тем, у кого их три и больше), при этом при рассмотрении заявок учитываются транспортные средства, находящиеся в розыске или под арестом. По новым правилам при решении о выплатах такие автомобили учитываться не будут. Поправки внесут до конца этого года.
Семья - РИА Новости, 1920, 17.08.2021
17 августа, 12:18
На выплаты семьям с детьми до семи лет выделят еще 21 миллиард рублей
Порядок назначения пособий на детей от трех до семи лет включительно в малообеспеченных семьях правительство утвердило в марте, они составляют 50, 75 и 100 процентов от регионального прожиточного минимума. В минувшем году пособие назначали в размере 50 процентов от регионального прожиточного минимума ребенка.
По скорректированным правилам, если при начислении такой помощи средний доход семьи на одного человека оказывается ниже прожиточного минимума по региону, то размер пособия повышают до 70 или 100 процентов. Кроме того, оно полагается и на детей, находящихся в семье под опекой.
Размер выплат для женщин, вставших на учет в ранние сроки беременности, а также для одиноких родителей, воспитывающих детей в возрасте от восьми до 17 лет, составляет половину регионального прожиточного минимума.
Семья в одном из парков Москвы - РИА Новости, 1920, 25.05.2021
25 мая, 12:44
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ОбществоМинистерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России)Ольга БаталинаРоссия
 
 
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