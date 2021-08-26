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Лавров обсудил с гендиректором МАГАТЭ продвижение СВПД
Лавров обсудил с гендиректором МАГАТЭ продвижение СВПД - РИА Новости, 26.08.2021
Лавров обсудил с гендиректором МАГАТЭ продвижение СВПД
Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил с гендиректором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси ситуацию с осуществлением Совместного... РИА Новости, 26.08.2021
2021-08-26T14:55
2021-08-26T14:55
в мире
ядерное оружие
иран
тегеран (город)
франция
магатэ
сергей лавров
дональд трамп
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил с гендиректором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси ситуацию с осуществлением Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по урегулированию вокруг иранской ядерной программы в ходе визита в Вену, сообщается на сайте МИД РФ."В ходе беседы состоялся обмен мнениями по основным направлениям деятельности агентства, включая вопросы мирного использования атомной энергии, реформирование системы гарантий МАГАТЭ, а также ситуацию с осуществлением Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию вокруг иранской ядерной программы", - говорится в сообщении.Также отмечается, что был продемонстрирован высокий уровень взаимопонимания и сотрудничества между РФ и МАГАТЭ.Ранее правительства Германии, Франции и Великобритании заявили, что обеспокоены данными МАГАТЭ, что Иран произвел металлический уран, обогащенный до 20%, и существенно расширил мощности по производству урана, обогащенного до 60%. В МИД РФ отметили, что действия Ирана являются очередным отступлением от СВПД, но они во многом обусловлены отсутствием прогресса в восстановлении сделки.В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили Совместный всеобъемлющий план действий. Сделка предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана как гарант неполучения Тегераном ядерного оружия. В мае 2018 года бывший тогда президентом США Дональд Трамп принял решение об одностороннем выходе и восстановлении жестких санкций против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.
https://ria.ru/20210729/iran-1743524667.html
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в мире, ядерное оружие, иран, тегеран (город), франция, магатэ, сергей лавров, дональд трамп, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), рафаэль гросси, россия
14:55 26.08.2021
 
Лавров обсудил с гендиректором МАГАТЭ продвижение СВПД

Глава МИД Сергей Лавров обсудил с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси продвижение СВПД в Вене

© РИА Новости / МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции с министром иностранных дел Венгрии Петер Сиярто
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции с министром иностранных дел Венгрии Петер Сиярто - РИА Новости, 1920, 26.08.2021
© РИА Новости / МИД РФ
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил с гендиректором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси ситуацию с осуществлением Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по урегулированию вокруг иранской ядерной программы в ходе визита в Вену, сообщается на сайте МИД РФ.
"В ходе беседы состоялся обмен мнениями по основным направлениям деятельности агентства, включая вопросы мирного использования атомной энергии, реформирование системы гарантий МАГАТЭ, а также ситуацию с осуществлением Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию вокруг иранской ядерной программы", - говорится в сообщении.
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Также отмечается, что был продемонстрирован высокий уровень взаимопонимания и сотрудничества между РФ и МАГАТЭ.
Ранее правительства Германии, Франции и Великобритании заявили, что обеспокоены данными МАГАТЭ, что Иран произвел металлический уран, обогащенный до 20%, и существенно расширил мощности по производству урана, обогащенного до 60%. В МИД РФ отметили, что действия Ирана являются очередным отступлением от СВПД, но они во многом обусловлены отсутствием прогресса в восстановлении сделки.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили Совместный всеобъемлющий план действий. Сделка предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана как гарант неполучения Тегераном ядерного оружия. В мае 2018 года бывший тогда президентом США Дональд Трамп принял решение об одностороннем выходе и восстановлении жестких санкций против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.
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В миреЯдерное оружиеИранТегеран (город)ФранцияМАГАТЭСергей ЛавровДональд ТрампСовместный всеобъемлющий план действий (СВПД)Рафаэль ГроссиРоссия
 
 
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