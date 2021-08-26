Лавров обсудил с гендиректором МАГАТЭ продвижение СВПД
Глава МИД Сергей Лавров обсудил с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси продвижение СВПД в Вене
© РИА Новости / МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции с министром иностранных дел Венгрии Петер Сиярто
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил с гендиректором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси ситуацию с осуществлением Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по урегулированию вокруг иранской ядерной программы в ходе визита в Вену, сообщается на сайте МИД РФ.
"В ходе беседы состоялся обмен мнениями по основным направлениям деятельности агентства, включая вопросы мирного использования атомной энергии, реформирование системы гарантий МАГАТЭ, а также ситуацию с осуществлением Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию вокруг иранской ядерной программы", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что был продемонстрирован высокий уровень взаимопонимания и сотрудничества между РФ и МАГАТЭ.
Ранее правительства Германии, Франции и Великобритании заявили, что обеспокоены данными МАГАТЭ, что Иран произвел металлический уран, обогащенный до 20%, и существенно расширил мощности по производству урана, обогащенного до 60%. В МИД РФ отметили, что действия Ирана являются очередным отступлением от СВПД, но они во многом обусловлены отсутствием прогресса в восстановлении сделки.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили Совместный всеобъемлющий план действий. Сделка предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана как гарант неполучения Тегераном ядерного оружия. В мае 2018 года бывший тогда президентом США Дональд Трамп принял решение об одностороннем выходе и восстановлении жестких санкций против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.