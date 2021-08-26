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Миронов призвал вернуть смертную казнь для террористов и убийц детей
Миронов призвал вернуть смертную казнь для террористов и убийц детей - РИА Новости, 26.08.2021
Миронов призвал вернуть смертную казнь для террористов и убийц детей
Осужденные за убийство ребенка после трагедий, подобных ситуации с восьмилетней школьницей в Тюмени, заслуживают смертной казни, считает председатель фракции... РИА Новости, 26.08.2021
2021-08-26T13:48
2021-08-26T13:53
общество
госдума рф
справедливая россия
сергей миронов
россия
убийство девочки в тюмени
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Осужденные за убийство ребенка после трагедий, подобных ситуации с восьмилетней школьницей в Тюмени, заслуживают смертной казни, считает председатель фракции "Справедливая Россия" в Госдуме Сергей Миронов, по его мнению, новый состав ГД должен отменить мораторий на такую меру наказания в России."Я против смертной казни за двумя исключениями – террористам и убийцам детей не должно быть пощады. Многократно высказывал свою позицию и продолжаю на ней настаивать. С нелюдями по-другому поступать нельзя. Убийца восьмилетней Насти из Тюмени должен быть казнен. Убежден, что новый состав Госдумы должен отменить мораторий на смертную казнь", - написал Миронов в своем Telegram-канале.Парламентарий отметил, что оппоненты такой позиции уверяют, что для возвращения смертной казни в России нет правовых оснований, однако, по его словам, ее никто не отменял: такое наказание предусмотрено и конституцией, и Уголовным кодексом, президентский указ о моратории 1996 года Госдума не ратифицировала."Теперь у нас обновленный основной закон, и требования международных договоров ему противоречащие на территории РФ больше не действуют", - добавил он.Восьмилетняя девочка 30 июня ушла из дома на улице Судостроителей в Тюмени на прогулку и не вернулась, ее тело с признаками насильственной смерти нашли 19 августа у озера Оброчное в 2,5 км от ее дома. По подозрению в ее убийстве и изнасиловании задержан 40-летний местный житель Виталий Бережной. На допросе он признался в преступлении.
https://ria.ru/20210714/moratoriy-1741282679.html
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общество, госдума рф, справедливая россия, сергей миронов, россия, убийство девочки в тюмени
13:48 26.08.2021 (обновлено: 13:53 26.08.2021)
 
Миронов призвал вернуть смертную казнь для террористов и убийц детей

Лидер эсеров Миронов: я против смертной казни, но террористам и убийцам детей не должно быть пощады

© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ / Перейти в фотобанкРуководитель фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Руководитель фракции Справедливая Россия Сергей Миронов на пленарном заседании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 26.08.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Осужденные за убийство ребенка после трагедий, подобных ситуации с восьмилетней школьницей в Тюмени, заслуживают смертной казни, считает председатель фракции "Справедливая Россия" в Госдуме Сергей Миронов, по его мнению, новый состав ГД должен отменить мораторий на такую меру наказания в России.
"Я против смертной казни за двумя исключениями – террористам и убийцам детей не должно быть пощады. Многократно высказывал свою позицию и продолжаю на ней настаивать. С нелюдями по-другому поступать нельзя. Убийца восьмилетней Насти из Тюмени должен быть казнен. Убежден, что новый состав Госдумы должен отменить мораторий на смертную казнь", - написал Миронов в своем Telegram-канале.
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Парламентарий отметил, что оппоненты такой позиции уверяют, что для возвращения смертной казни в России нет правовых оснований, однако, по его словам, ее никто не отменял: такое наказание предусмотрено и конституцией, и Уголовным кодексом, президентский указ о моратории 1996 года Госдума не ратифицировала.
"Теперь у нас обновленный основной закон, и требования международных договоров ему противоречащие на территории РФ больше не действуют", - добавил он.
Восьмилетняя девочка 30 июня ушла из дома на улице Судостроителей в Тюмени на прогулку и не вернулась, ее тело с признаками насильственной смерти нашли 19 августа у озера Оброчное в 2,5 км от ее дома. По подозрению в ее убийстве и изнасиловании задержан 40-летний местный житель Виталий Бережной. На допросе он признался в преступлении.
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Источник: подозреваемый в убийстве девочки в Тюмени сознался в преступлении
 
ОбществоГосдума РФСправедливая РоссияСергей МироновРоссияУбийство девочки в Тюмени
 
 
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