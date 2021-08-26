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В пяти городах Казахстана откроют участки для голосования россиян
В пяти городах Казахстана откроют участки для голосования россиян - РИА Новости, 26.08.2021
В пяти городах Казахстана откроют участки для голосования россиян
Избирательные участки для проведения голосования на выборах депутатов Государственной думы РФ VIII созыва откроются в пяти городах Казахстана, сообщила... РИА Новости, 26.08.2021
2021-08-26T08:04
2021-08-26T08:04
в мире
казахстан
приозерск
госдума рф
нур-султан
россия
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АЛМА-АТА, 26 авг - РИА Новости. Избирательные участки для проведения голосования на выборах депутатов Государственной думы РФ VIII созыва откроются в пяти городах Казахстана, сообщила пресс-служба посольства России в республике.По данным дипмиссии, два избирательных участка будут открыты 19 сентября в столице Казахстана Нур-Султане, по одному - в Алма-Ате, Приозерске, Уральске и Усть-Каменогорске."Приглашаем вас принять участие в голосовании с 8.00 до 20.00 часов по местному времени (с 05.00 до 17.00 мск) на одном из избирательных участков. При себе необходимо иметь действующий паспорт гражданина Российской Федерации (заграничный или внутренний)", - говорится в сообщении посольства в Facebook.Голосование на выборах в Госдуму и на иных выборах пройдет в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 - по одномандатным округам в один тур.
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в мире, казахстан, приозерск, госдума рф, нур-султан, россия
08:04 26.08.2021
 
В пяти городах Казахстана откроют участки для голосования россиян

Россияне смогут проголосовать на выборах в Госдуму в пяти городах Казахстана

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства инвестиций и развития Казахстана.
Здание Министерства инвестиций и развития Казахстана. - РИА Новости, 1920, 26.08.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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АЛМА-АТА, 26 авг - РИА Новости. Избирательные участки для проведения голосования на выборах депутатов Государственной думы РФ VIII созыва откроются в пяти городах Казахстана, сообщила пресс-служба посольства России в республике.
По данным дипмиссии, два избирательных участка будут открыты 19 сентября в столице Казахстана Нур-Султане, по одному - в Алма-Ате, Приозерске, Уральске и Усть-Каменогорске.
Здание Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 25.08.2021
Вчера, 06:04
Россияне на выборах в Госдуму смогут проголосовать в 144 странах
"Приглашаем вас принять участие в голосовании с 8.00 до 20.00 часов по местному времени (с 05.00 до 17.00 мск) на одном из избирательных участков. При себе необходимо иметь действующий паспорт гражданина Российской Федерации (заграничный или внутренний)", - говорится в сообщении посольства в Facebook.
Голосование на выборах в Госдуму и на иных выборах пройдет в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 - по одномандатным округам в один тур.
 
В миреКазахстанПриозерскГосдума РФНур-СултанРоссия
 
 
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