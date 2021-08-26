В Карабахе заявили о задержании азербайджанского военного
В Карабахе заявили о задержании азербайджанского военного, проникшего в Мартакертский район
© AP Photo / Sergei GritsАзербайджанские военные на границе с Арменией
© AP Photo / Sergei Grits
ЕРЕВАН, 26 авг – РИА Новости. Прокуратура непризнанной Нагорно-Карабахской республики заявила о задержании азербайджанского военного, проникшего в Мартакертский район на севере региона.
"На основании оперативной информации, полученной полицией и Службой национальной безопасности и благодаря бдительности наших граждан 25 августа в одной из квартир на улице Терьяна в городе Мартакерт обнаружен военнослужащий ВС Азербайджана Джамил Бабаев. В тот же день он был доставлен в СНБ", - говорится в сообщении на странице официального инфоцентра НКР.
Отмечается, что возбуждено уголовное дело по мотивам незаконного перехода границы, угрозы убийством несовершеннолетних жителей квартиры и шпионажа. "Бабаев задержан, ведется следствие", - говорится в сообщении.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
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