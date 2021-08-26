https://ria.ru/20210826/integratsiya-1747417018.html

В Киеве обвинили Евросоюз в неготовности к интеграции с Украиной

В Киеве обвинили Евросоюз в неготовности к интеграции с Украиной - РИА Новости, 26.08.2021

В Киеве обвинили Евросоюз в неготовности к интеграции с Украиной

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина прокомментировала слова президента Эстонии Керсти Кальюлайд о том, РИА Новости, 26.08.2021

2021-08-26T19:47

2021-08-26T19:47

2021-08-26T19:47

в мире

украина

эстония

евросоюз

нато

керсти кальюлайд

ольга стефанишина

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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина прокомментировала слова президента Эстонии Керсти Кальюлайд о том, что Киеву потребуется 20 лет работы для вступления в Европейский союз.По мнению Стефанишиной, скорость интеграции Украины зависит не только от Киева, но и от Брюсселя.Вице-премьер отметила, что у страны есть "все основания" получить официальный статус кандидата в члены ЕС. Кроме того, украинская сторона осознает, какие реформы необходимы для достижения уровня безопасности и благосостояния западных государств, заверила она."Сегодня мяч на стороне Европейского союза <…> К сожалению, напоминая Киеву об этих реформах, отдельные страны-члены НАТО и ЕС забывают упомянуть, что ни одна из них не проходила подобных структурных трансформаций без мощной внешней поддержки", — пожаловалась Стефанишина.

https://ria.ru/20210824/ukraina-1747050050.html

украина

эстония

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в мире, украина, эстония, евросоюз, нато, керсти кальюлайд, ольга стефанишина