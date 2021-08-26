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Шойгу рассказал об усилении Северного флота
Шойгу рассказал об усилении Северного флота - РИА Новости, 26.08.2021
Шойгу рассказал об усилении Северного флота
Боевой потенциал Северного флота наращивается, в этом году он получит 238 единиц нового оружия, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу. РИА Новости, 26.08.2021
2021-08-26T16:31
2021-08-26T16:31
безопасность
нпо машиностроения
кубинка
сша
алексей криворучко
борис обносов
александр леонов
россия
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МОСКВА, 26 авг – РИА Новости. Боевой потенциал Северного флота наращивается, в этом году он получит 238 единиц нового оружия, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу."Продолжается переоснащение сил флота на новые виды оружия. Значительно увеличился боевой потенциал сил общего назначения после поступления на вооружение головной подводной лодки усовершенствованного проекта "Ясень-М". Кроме того, в этом году спланирована поставка 238 единиц современного вооружения", - сказал Шойгу, выступая на коллегии военного ведомства в четверг.По его словам, "проводятся испытания новых кораблей, в том числе атомных подводных лодок "Князь Олег", "Новосибирск" и "Белгород", корабельного ракетного комплекса с гиперзвуковой крылатой ракетой "Циркон", который в скором времени поступит на вооружение Военно-морского флота.Общая укомплектованность сил и войск флота всеми категориями военнослужащих составляет 97,7%, к концу года данный показатель возрастет до 99,2%, сообщил министр обороны.Минобороны России сообщало об испытаниях морской гиперзвуковой крылатой ракеты "Циркон", которой планируется оснащать корабли и подводные лодки. Пуски "Циркона" в июле 2021 года, в декабре, ноябре и октябре 2020 года осуществил фрегат Северного флота "Адмирал Горшков".Контракт на поставку ракеты 3М22 (гиперзвуковая ракета "Циркон") подписан военным ведомством во вторник в ходе Международного военно-технического форума "Армия-2021", который работает на этой неделе в подмосковной Кубинке. "Контракт был вручен генеральному директору НПО машиностроения Александру Леонову", - говорилось в сообщении министерства обороны РФ, распространенном на форуме.Серийные поставки в Вооруженные силы РФ ракеты "Циркон" запланированы на 2022 год, сообщил 29 января заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко.В феврале 2019 года в послании Федеральному Собранию президент РФ Владимир Путин сообщил, что ракета "Циркон" будет способна поражать наземные и надводные цели на дальности свыше 1 тысячи километров со скоростью около девяти Махов. В декабре 2019 года Путин сказал, что по плану идут работы над гиперзвуковой ракетой "Циркон" не только морского, но и наземного базирования.С разработкой наземной версии "Циркон" не должно возникнуть больших трудностей, сообщил 21 июля генеральный директор корпорации "Тактическое ракетное вооружение" Борис Обносов. Он заявил, что работы по морской ракете "Циркон" согласованы с Минобороны РФ и все идет по графику."Система очень сложная, в ряде пусков участвовал лично – потрясающе. Надеюсь, что все, что запланировано, будет исполнено", - сообщил Обносов. По его оценке, Россия опережает США в области создания гиперзвукового оружия.
https://ria.ru/20210826/arktika-1747369125.html
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безопасность, нпо машиностроения, кубинка, сша, алексей криворучко, борис обносов, александр леонов, россия
16:31 26.08.2021
 
Шойгу рассказал об усилении Северного флота

Министр обороны Шойгу: в этом году Северный флот получит 238 единиц нового оружия

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкФрегат "Адмирал флота Советского Союза Горшков" во время швартовки во Владивостоке. 1 мая 2019
Фрегат Адмирал флота Советского Союза Горшков во время швартовки во Владивостоке. 1 мая 2019 - РИА Новости, 1920, 26.08.2021
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МОСКВА, 26 авг – РИА Новости. Боевой потенциал Северного флота наращивается, в этом году он получит 238 единиц нового оружия, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
"Продолжается переоснащение сил флота на новые виды оружия. Значительно увеличился боевой потенциал сил общего назначения после поступления на вооружение головной подводной лодки усовершенствованного проекта "Ясень-М". Кроме того, в этом году спланирована поставка 238 единиц современного вооружения", - сказал Шойгу, выступая на коллегии военного ведомства в четверг.
По его словам, "проводятся испытания новых кораблей, в том числе атомных подводных лодок "Князь Олег", "Новосибирск" и "Белгород", корабельного ракетного комплекса с гиперзвуковой крылатой ракетой "Циркон", который в скором времени поступит на вооружение Военно-морского флота.
Общая укомплектованность сил и войск флота всеми категориями военнослужащих составляет 97,7%, к концу года данный показатель возрастет до 99,2%, сообщил министр обороны.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 26.08.2021
Вчера, 16:13
Шойгу рассказал об исследованиях Северного флота в Арктике
Минобороны России сообщало об испытаниях морской гиперзвуковой крылатой ракеты "Циркон", которой планируется оснащать корабли и подводные лодки. Пуски "Циркона" в июле 2021 года, в декабре, ноябре и октябре 2020 года осуществил фрегат Северного флота "Адмирал Горшков".
Контракт на поставку ракеты 3М22 (гиперзвуковая ракета "Циркон") подписан военным ведомством во вторник в ходе Международного военно-технического форума "Армия-2021", который работает на этой неделе в подмосковной Кубинке. "Контракт был вручен генеральному директору НПО машиностроения Александру Леонову", - говорилось в сообщении министерства обороны РФ, распространенном на форуме.
Серийные поставки в Вооруженные силы РФ ракеты "Циркон" запланированы на 2022 год, сообщил 29 января заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 26.08.2021
Вчера, 16:13
Шойгу рассказал о развитии военной инфраструктуры в Арктике
В феврале 2019 года в послании Федеральному Собранию президент РФ Владимир Путин сообщил, что ракета "Циркон" будет способна поражать наземные и надводные цели на дальности свыше 1 тысячи километров со скоростью около девяти Махов. В декабре 2019 года Путин сказал, что по плану идут работы над гиперзвуковой ракетой "Циркон" не только морского, но и наземного базирования.
С разработкой наземной версии "Циркон" не должно возникнуть больших трудностей, сообщил 21 июля генеральный директор корпорации "Тактическое ракетное вооружение" Борис Обносов. Он заявил, что работы по морской ракете "Циркон" согласованы с Минобороны РФ и все идет по графику.
"Система очень сложная, в ряде пусков участвовал лично – потрясающе. Надеюсь, что все, что запланировано, будет исполнено", - сообщил Обносов. По его оценке, Россия опережает США в области создания гиперзвукового оружия.
Тяжёлый атомный ракетный крейсер Петр Великий в Североморске - РИА Новости, 1920, 16.07.2021
16 июля, 16:56
Северный флот провел испытания оружия подлодок
 
БезопасностьНПО МашиностроенияКубинкаСШААлексей КриворучкоБорис ОбносовАлександр ЛеоновРоссия
 
 
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