https://ria.ru/20210826/dagestan-1747384865.html

Власти Левашинского района Дагестана оценили ущерб от непогоды

Власти Левашинского района Дагестана оценили ущерб от непогоды - РИА Новости, 26.08.2021

Власти Левашинского района Дагестана оценили ущерб от непогоды

Власти Левашинского района Дагестана оценили ущерб, нанесённый ливнями и селевыми потоками, в 50 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 26.08.2021

2021-08-26T17:14

2021-08-26T17:14

2021-08-26T17:24

происшествия

левашинский район

гунибский район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

республика дагестан

россия

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МАХАЧКАЛА, 26 авг – РИА Новости. Власти Левашинского района Дагестана оценили ущерб, нанесённый ливнями и селевыми потоками, в 50 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации муниципалитета."В основном из-за проливных дождей пострадали села Цудахар, Урма, Куппа и Хаджалмахи. Подача газа частично восстановлена, работы ведутся круглосуточно. Повреждены более 80 километров внутрисельских дорог, нанесен ущерб сельхозугодиям около 100 гектаров. Пострадали и коммерческие объекты, магазины. Общая сумма ущерба составила более 50 миллионов рублей", – сообщили в пресс-службе района.В понедельник ГУМЧС России по Дагестану сообщило, что в результате ливня с градом в Дагестане поднялся уровень воды в реках. В Гунибском районе две туристические группы по 15 человек оказались заблокированы в Карадахской теснине, их уже эвакуировали. По данным МЧС, тело одного туриста было найдено в среду, второго до сих пор ищут.Власти Левашинского района сообщили РИА Новости во вторник, что селевые потоки повредили дома и разрушили дороги в районе. Часть сел осталась без света и газа. В селе Урма уровень селевого потока поднялся выше 2 метров, были сильно повреждены внутрисельские дороги, частные сельхозугодия, ограждения домов, кладбища, средние школы, затоплены магазины, подвалы и первые этажи частных домовладений. Здесь же обвалились опоры линий электропередачи на улице Динмагомедова, часть села обесточена, поврежден газопровод.Также в Левашинском районе унесло две машины, три человека пропали, их ищут спасатели и местные жители.

https://ria.ru/20210826/nepogoda-1747355178.html

https://ria.ru/20210825/turist-1747250151.html

левашинский район

гунибский район

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, левашинский район, гунибский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика дагестан, россия