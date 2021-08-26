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Власти Левашинского района Дагестана оценили ущерб от непогоды
Власти Левашинского района Дагестана оценили ущерб от непогоды - РИА Новости, 26.08.2021
Власти Левашинского района Дагестана оценили ущерб от непогоды
Власти Левашинского района Дагестана оценили ущерб, нанесённый ливнями и селевыми потоками, в 50 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 26.08.2021
2021-08-26T17:14
2021-08-26T17:24
происшествия
левашинский район
гунибский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
республика дагестан
россия
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МАХАЧКАЛА, 26 авг – РИА Новости. Власти Левашинского района Дагестана оценили ущерб, нанесённый ливнями и селевыми потоками, в 50 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации муниципалитета."В основном из-за проливных дождей пострадали села Цудахар, Урма, Куппа и Хаджалмахи. Подача газа частично восстановлена, работы ведутся круглосуточно. Повреждены более 80 километров внутрисельских дорог, нанесен ущерб сельхозугодиям около 100 гектаров. Пострадали и коммерческие объекты, магазины. Общая сумма ущерба составила более 50 миллионов рублей", – сообщили в пресс-службе района.В понедельник ГУМЧС России по Дагестану сообщило, что в результате ливня с градом в Дагестане поднялся уровень воды в реках. В Гунибском районе две туристические группы по 15 человек оказались заблокированы в Карадахской теснине, их уже эвакуировали. По данным МЧС, тело одного туриста было найдено в среду, второго до сих пор ищут.Власти Левашинского района сообщили РИА Новости во вторник, что селевые потоки повредили дома и разрушили дороги в районе. Часть сел осталась без света и газа. В селе Урма уровень селевого потока поднялся выше 2 метров, были сильно повреждены внутрисельские дороги, частные сельхозугодия, ограждения домов, кладбища, средние школы, затоплены магазины, подвалы и первые этажи частных домовладений. Здесь же обвалились опоры линий электропередачи на улице Динмагомедова, часть села обесточена, поврежден газопровод.Также в Левашинском районе унесло две машины, три человека пропали, их ищут спасатели и местные жители.
https://ria.ru/20210826/nepogoda-1747355178.html
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левашинский район
гунибский район
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происшествия, левашинский район, гунибский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика дагестан, россия
17:14 26.08.2021 (обновлено: 17:24 26.08.2021)
 
Власти Левашинского района Дагестана оценили ущерб от непогоды

Власти Левашинского района Дагестана оценили ущерб от непогоды в 50 миллионов рублей

© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ / Перейти в фотобанкПоследствия схода селевого потока в Карадахской теснине в Дагестане
Последствия схода селевого потока в Карадахской теснине в Дагестане - РИА Новости, 1920, 26.08.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ
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МАХАЧКАЛА, 26 авг – РИА Новости. Власти Левашинского района Дагестана оценили ущерб, нанесённый ливнями и селевыми потоками, в 50 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации муниципалитета.
"В основном из-за проливных дождей пострадали села Цудахар, Урма, Куппа и Хаджалмахи. Подача газа частично восстановлена, работы ведутся круглосуточно. Повреждены более 80 километров внутрисельских дорог, нанесен ущерб сельхозугодиям около 100 гектаров. Пострадали и коммерческие объекты, магазины. Общая сумма ущерба составила более 50 миллионов рублей", – сообщили в пресс-службе района.
Последствия схода селевого потока в Карадахской теснине в Дагестане - РИА Новости, 1920, 26.08.2021
Вчера, 15:09
В Дагестане нашли тело второго погибшего из-за непогоды
В понедельник ГУМЧС России по Дагестану сообщило, что в результате ливня с градом в Дагестане поднялся уровень воды в реках. В Гунибском районе две туристические группы по 15 человек оказались заблокированы в Карадахской теснине, их уже эвакуировали. По данным МЧС, тело одного туриста было найдено в среду, второго до сих пор ищут.
Власти Левашинского района сообщили РИА Новости во вторник, что селевые потоки повредили дома и разрушили дороги в районе. Часть сел осталась без света и газа. В селе Урма уровень селевого потока поднялся выше 2 метров, были сильно повреждены внутрисельские дороги, частные сельхозугодия, ограждения домов, кладбища, средние школы, затоплены магазины, подвалы и первые этажи частных домовладений. Здесь же обвалились опоры линий электропередачи на улице Динмагомедова, часть села обесточена, поврежден газопровод.
Также в Левашинском районе унесло две машины, три человека пропали, их ищут спасатели и местные жители.
Сотрудник МЧС РФ во время работы на месте схода селевого потока в Карадахской теснине в Дагестане
25 августа, 19:01Туризм
В Дагестане нашли тело туриста из Петербурга
 
ПроисшествияЛевашинский районГунибский районМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Республика ДагестанРоссия
 
 
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