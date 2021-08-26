https://ria.ru/20210826/bolnitsa-1747288779.html
Правительство выделило средства на дооснащение больницы в Амурской области
Правительство выделило средства на дооснащение больницы в Амурской области - РИА Новости, 26.08.2021
Правительство выделило средства на дооснащение больницы в Амурской области
Правительство России выделило более 65 миллионов рублей на закупку медицинского оборудования для больницы в Амурской области, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 26.08.2021
2021-08-26T09:04
2021-08-26T09:04
2021-08-26T09:04
общество
амурская область
правительство рф
михаил мишустин
здоровье - общество
россия
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Правительство России выделило более 65 миллионов рублей на закупку медицинского оборудования для больницы в Амурской области, сообщает пресс-служба правительства."Свыше 64,9 миллиона рублей будет направлено в Амурскую область на закупку современного медицинского оборудования для Тындинской больницы. Такое распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.Подчеркивается, что в больнице появится более 20 единиц новых медизделий, среди которых эндоскопы, передвижной УЗИ-аппарат для исследования сердца и сосудов, мобильный рентгеновский аппарат, стационарный цифровой рентгеновский аппарат для проведения маммографии."Такое оборудование поможет повысить доступность высокотехнологичной медицинской помощи для пациентов, а также расширить спектр исследований при диагностике сердечно-сосудистых, онкологических и желудочно-кишечных заболеваний", - добавляется в сообщении.Подчеркивается, что оборудование разместят в хирургическом корпусе больницы, где сейчас заканчивается капремонт, средства на который выделял кабмин."В частности, 181 миллион рублей был направлен в регион в августе 2020 года. Решение было принято после встречи Михаила Мишустина с губернатором Амурской области Василием Орловым, которая состоялась во время рабочей поездки председателя правительства на Дальний Восток", - добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20210820/modernizatsiya-1746625554.html
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общество, амурская область, правительство рф, михаил мишустин, здоровье - общество, россия
Правительство выделило средства на дооснащение больницы в Амурской области
Правительство выделило более 65 миллионов рублей на оборудование для больницы в Амурской области
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости.
Правительство России выделило более 65 миллионов рублей на закупку медицинского оборудования для больницы в Амурской области
, сообщает пресс-служба правительства.
"Свыше 64,9 миллиона рублей будет направлено в Амурскую область на закупку современного медицинского оборудования для Тындинской больницы. Такое распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин
", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что в больнице появится более 20 единиц новых медизделий, среди которых эндоскопы, передвижной УЗИ-аппарат для исследования сердца и сосудов, мобильный рентгеновский аппарат, стационарный цифровой рентгеновский аппарат для проведения маммографии.
"Такое оборудование поможет повысить доступность высокотехнологичной медицинской помощи для пациентов, а также расширить спектр исследований при диагностике сердечно-сосудистых, онкологических и желудочно-кишечных заболеваний", - добавляется в сообщении.
Подчеркивается, что оборудование разместят в хирургическом корпусе больницы, где сейчас заканчивается капремонт, средства на который выделял кабмин.
"В частности, 181 миллион рублей был направлен в регион в августе 2020 года. Решение было принято после встречи Михаила Мишустина с губернатором Амурской области Василием Орловым, которая состоялась во время рабочей поездки председателя правительства на Дальний Восток", - добавляется в сообщении.