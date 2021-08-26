https://ria.ru/20210826/bolnitsa-1747288779.html

Правительство выделило средства на дооснащение больницы в Амурской области

Правительство выделило средства на дооснащение больницы в Амурской области - РИА Новости, 26.08.2021

Правительство выделило средства на дооснащение больницы в Амурской области

Правительство России выделило более 65 миллионов рублей на закупку медицинского оборудования для больницы в Амурской области, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 26.08.2021

2021-08-26T09:04

2021-08-26T09:04

2021-08-26T09:04

общество

амурская область

правительство рф

михаил мишустин

здоровье - общество

россия

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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Правительство России выделило более 65 миллионов рублей на закупку медицинского оборудования для больницы в Амурской области, сообщает пресс-служба правительства."Свыше 64,9 миллиона рублей будет направлено в Амурскую область на закупку современного медицинского оборудования для Тындинской больницы. Такое распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.Подчеркивается, что в больнице появится более 20 единиц новых медизделий, среди которых эндоскопы, передвижной УЗИ-аппарат для исследования сердца и сосудов, мобильный рентгеновский аппарат, стационарный цифровой рентгеновский аппарат для проведения маммографии."Такое оборудование поможет повысить доступность высокотехнологичной медицинской помощи для пациентов, а также расширить спектр исследований при диагностике сердечно-сосудистых, онкологических и желудочно-кишечных заболеваний", - добавляется в сообщении.Подчеркивается, что оборудование разместят в хирургическом корпусе больницы, где сейчас заканчивается капремонт, средства на который выделял кабмин."В частности, 181 миллион рублей был направлен в регион в августе 2020 года. Решение было принято после встречи Михаила Мишустина с губернатором Амурской области Василием Орловым, которая состоялась во время рабочей поездки председателя правительства на Дальний Восток", - добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20210820/modernizatsiya-1746625554.html

https://ria.ru/20210716/koronavirus-1741521221.html

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общество, амурская область, правительство рф, михаил мишустин, здоровье - общество, россия