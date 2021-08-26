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Россия выиграла конкурс военных полицейских на АрМИ
Россия выиграла конкурс военных полицейских на АрМИ - РИА Новости, 26.08.2021
Россия выиграла конкурс военных полицейских на АрМИ
Российская команда заняла первое место в конкурсе военных полицейских "Дорожный патруль" на Армейских международных играх, который впервые проходил в Катаре,... РИА Новости, 26.08.2021
2021-08-26T12:32
2021-08-26T12:32
безопасность
армения
катар
алжир (республика)
вооруженные силы рф
россия
армейские международные игры — 2021 (арми-2021)
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Российская команда заняла первое место в конкурсе военных полицейских "Дорожный патруль" на Армейских международных играх, который впервые проходил в Катаре, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ."Россия победила на международном конкурсе "Дорожный патруль", который впервые проходил в Катаре", - говорится в сообщении.По данным ведомства, в финальном упражнении сборные России, Белоруссии, Узбекистана, Ирана и Катара состязались в замене колеса на время. По команде судьи участники выставили знак аварийной остановки на установленной линии в 15 метров позади автомобиля и два противооткатных упора, произвели замену левого заднего колеса. Судейская коллегия оценивала правильность и аккуратность уложенного инструмента в багажнике.Первое место взяла команда ВС РФ, второе - Белоруссия, третье – Узбекистан, дебютанты и одновременно хозяева соревнований – военные полицейские Катара - заняли последнее место."Дорожный патруль" проходил в два этапа. Первый — "Соревнование специалистов" – включал состязания по экстремальному вождению автомобиля с выполнением элементов контраварийной подготовки, индивидуальную гонку, замену колеса, регулирование дорожного транспорта, разгон и экстренное торможение, экстремальную параллельную парковку. Второй — "Военно-техническая эстафета", маршрут был оборудован препятствиями для патрульных машин, также участники соревнований поразили мишени из стрелкового оружия.Армейские международные игры-2021 проходят с 22 августа по 4 сентября на территории 11 государств (Россия, Алжир, Армения, Белоруссия, Вьетнам, Иран, Катар, Казахстан, Китай, Сербия, Узбекистан). Всего в 34 конкурсах АрМИ-2021 принимают участие более 5 тысяч военнослужащих в составе 277 команд из 42 стран.
https://ria.ru/20210826/armi-1747286869.html
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безопасность, армения, катар, алжир (республика), вооруженные силы рф, россия, армейские международные игры — 2021 (арми-2021)
12:32 26.08.2021
 
Россия выиграла конкурс военных полицейских на АрМИ

Российская команда выиграла конкурс военных полицейских "Дорожный патруль" на АрМИ

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкВоеннослужащие подразделений морской пехоты Тихоокеанского флота (ТОФ) на флотском этапе конкурса полевой выучки "Морской десант" в рамках всеармейских международных игр "АрМИ-2021"
Военнослужащие подразделений морской пехоты Тихоокеанского флота (ТОФ) на флотском этапе конкурса полевой выучки Морской десант в рамках всеармейских международных игр АрМИ-2021 - РИА Новости, 1920, 26.08.2021
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Российская команда заняла первое место в конкурсе военных полицейских "Дорожный патруль" на Армейских международных играх, который впервые проходил в Катаре, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
"Россия победила на международном конкурсе "Дорожный патруль", который впервые проходил в Катаре", - говорится в сообщении.
Подготовка к показательным выступлениям в рамках VII Армейских международных игр АрМИ-2021 - РИА Новости, 1920, 26.08.2021
08:42
На конкурсе разведчиков в Новосибирске установили четыре рекорда АрМИ
По данным ведомства, в финальном упражнении сборные России, Белоруссии, Узбекистана, Ирана и Катара состязались в замене колеса на время. По команде судьи участники выставили знак аварийной остановки на установленной линии в 15 метров позади автомобиля и два противооткатных упора, произвели замену левого заднего колеса. Судейская коллегия оценивала правильность и аккуратность уложенного инструмента в багажнике.
Первое место взяла команда ВС РФ, второе - Белоруссия, третье – Узбекистан, дебютанты и одновременно хозяева соревнований – военные полицейские Катара - заняли последнее место.
"Дорожный патруль" проходил в два этапа. Первый — "Соревнование специалистов" – включал состязания по экстремальному вождению автомобиля с выполнением элементов контраварийной подготовки, индивидуальную гонку, замену колеса, регулирование дорожного транспорта, разгон и экстренное торможение, экстремальную параллельную парковку. Второй — "Военно-техническая эстафета", маршрут был оборудован препятствиями для патрульных машин, также участники соревнований поразили мишени из стрелкового оружия.
Армейские международные игры-2021 проходят с 22 августа по 4 сентября на территории 11 государств (Россия, Алжир, Армения, Белоруссия, Вьетнам, Иран, Катар, Казахстан, Китай, Сербия, Узбекистан). Всего в 34 конкурсах АрМИ-2021 принимают участие более 5 тысяч военнослужащих в составе 277 команд из 42 стран.
Танк Т-72Б3 команды военнослужащих Мьянмы во время соревнований танковых экипажей в рамках конкурса Танковый биатлон-2021 на полигоне Алабино в Подмосковье в рамках VII Армейских международных игр АрМИ-2021 - РИА Новости, 1920, 24.08.2021
24 августа, 03:52
Российские военные установили рекорд на конкурсе "АрМИ"
 
БезопасностьАрменияКатарАлжир (республика)Вооруженные силы РФРоссияАрмейские международные игры — 2021 (АрМИ-2021)
 
 
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