https://ria.ru/20210826/armi-1747323119.html

Россия выиграла конкурс военных полицейских на АрМИ

Россия выиграла конкурс военных полицейских на АрМИ - РИА Новости, 26.08.2021

Россия выиграла конкурс военных полицейских на АрМИ

Российская команда заняла первое место в конкурсе военных полицейских "Дорожный патруль" на Армейских международных играх, который впервые проходил в Катаре,... РИА Новости, 26.08.2021

2021-08-26T12:32

2021-08-26T12:32

2021-08-26T12:32

безопасность

армения

катар

алжир (республика)

вооруженные силы рф

россия

армейские международные игры — 2021 (арми-2021)

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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Российская команда заняла первое место в конкурсе военных полицейских "Дорожный патруль" на Армейских международных играх, который впервые проходил в Катаре, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ."Россия победила на международном конкурсе "Дорожный патруль", который впервые проходил в Катаре", - говорится в сообщении.По данным ведомства, в финальном упражнении сборные России, Белоруссии, Узбекистана, Ирана и Катара состязались в замене колеса на время. По команде судьи участники выставили знак аварийной остановки на установленной линии в 15 метров позади автомобиля и два противооткатных упора, произвели замену левого заднего колеса. Судейская коллегия оценивала правильность и аккуратность уложенного инструмента в багажнике.Первое место взяла команда ВС РФ, второе - Белоруссия, третье – Узбекистан, дебютанты и одновременно хозяева соревнований – военные полицейские Катара - заняли последнее место."Дорожный патруль" проходил в два этапа. Первый — "Соревнование специалистов" – включал состязания по экстремальному вождению автомобиля с выполнением элементов контраварийной подготовки, индивидуальную гонку, замену колеса, регулирование дорожного транспорта, разгон и экстренное торможение, экстремальную параллельную парковку. Второй — "Военно-техническая эстафета", маршрут был оборудован препятствиями для патрульных машин, также участники соревнований поразили мишени из стрелкового оружия.Армейские международные игры-2021 проходят с 22 августа по 4 сентября на территории 11 государств (Россия, Алжир, Армения, Белоруссия, Вьетнам, Иран, Катар, Казахстан, Китай, Сербия, Узбекистан). Всего в 34 конкурсах АрМИ-2021 принимают участие более 5 тысяч военнослужащих в составе 277 команд из 42 стран.

https://ria.ru/20210826/armi-1747286869.html

https://ria.ru/20210824/rekord-1746960747.html

армения

катар

алжир (республика)

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

безопасность, армения, катар, алжир (республика), вооруженные силы рф, россия, армейские международные игры — 2021 (арми-2021)