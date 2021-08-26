Россия выиграла конкурс военных полицейских на АрМИ
Российская команда выиграла конкурс военных полицейских "Дорожный патруль" на АрМИ
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкВоеннослужащие подразделений морской пехоты Тихоокеанского флота (ТОФ) на флотском этапе конкурса полевой выучки "Морской десант" в рамках всеармейских международных игр "АрМИ-2021"
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Российская команда заняла первое место в конкурсе военных полицейских "Дорожный патруль" на Армейских международных играх, который впервые проходил в Катаре, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
"Россия победила на международном конкурсе "Дорожный патруль", который впервые проходил в Катаре", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, в финальном упражнении сборные России, Белоруссии, Узбекистана, Ирана и Катара состязались в замене колеса на время. По команде судьи участники выставили знак аварийной остановки на установленной линии в 15 метров позади автомобиля и два противооткатных упора, произвели замену левого заднего колеса. Судейская коллегия оценивала правильность и аккуратность уложенного инструмента в багажнике.
Первое место взяла команда ВС РФ, второе - Белоруссия, третье – Узбекистан, дебютанты и одновременно хозяева соревнований – военные полицейские Катара - заняли последнее место.
"Дорожный патруль" проходил в два этапа. Первый — "Соревнование специалистов" – включал состязания по экстремальному вождению автомобиля с выполнением элементов контраварийной подготовки, индивидуальную гонку, замену колеса, регулирование дорожного транспорта, разгон и экстренное торможение, экстремальную параллельную парковку. Второй — "Военно-техническая эстафета", маршрут был оборудован препятствиями для патрульных машин, также участники соревнований поразили мишени из стрелкового оружия.
Армейские международные игры-2021 проходят с 22 августа по 4 сентября на территории 11 государств (Россия, Алжир, Армения, Белоруссия, Вьетнам, Иран, Катар, Казахстан, Китай, Сербия, Узбекистан). Всего в 34 конкурсах АрМИ-2021 принимают участие более 5 тысяч военнослужащих в составе 277 команд из 42 стран.
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