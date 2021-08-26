https://ria.ru/20210826/arktika-1747368950.html
Шойгу рассказал о развитии военной инфраструктуры в Арктике
Шойгу рассказал о развитии военной инфраструктуры в Арктике - РИА Новости, 26.08.2021
Шойгу рассказал о развитии военной инфраструктуры в Арктике
Минобороны развивает в Арктике военную инфраструктуру, которая позволяет эффективно функционировать дислоцированным в этом регионе войскам, сообщил глава... РИА Новости, 26.08.2021
2021-08-26T16:13
2021-08-26T16:13
2021-08-26T16:13
безопасность
гаджиево
сергей шойгу
министерство обороны рф (минобороны рф)
тикси
северный ледовитый океан
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МОСКВА, 26 авг – РИА Новости. Минобороны развивает в Арктике военную инфраструктуру, которая позволяет эффективно функционировать дислоцированным в этом регионе войскам, сообщил глава ведомства Сергей Шойгу."Министерство обороны уделяет первостепенное внимание укреплению обороноспособности страны в Арктическом регионе. Большая часть задач по решению данного вопроса возложена на Северный флот", - сказал Шойгу в четверг на заседании коллегии военного ведомства.По его словам, "идёт развитие военной инфраструктуры, которая позволяет эффективно функционировать дислоцированным в этой зоне войскам"."На островах Северного Ледовитого океана построены административно-жилые комплексы, совершенствуется система базирования в Арктике. Созданные комфортные условия службы и быта для военнослужащих находятся на особом контроле", - подчеркнул Шойгу.Он сообщил, что до конца года планируется завершить строительство жилого комплекса из восьми домов на 486 квартир в городе Гаджиево. "Тем самым вопрос предоставления служебного жилья подводникам гарнизона будет полностью решён", - отметил министр."Завершается строительство аэродрома "Темп" на архипелаге Новосибирские острова. Для Третьей дивизии ПВО возводится военный городок в посёлке Тикси республики Саха", - добавил Шойгу.По его словам, в этом году на Северном флоте планируется возвести 147 зданий и сооружений."На текущий момент сданы в эксплуатацию 64 объекта", - сказал министр.Он также отметил, что на острове Земля Александры построен самый северный в мире крытый плавательный бассейн на 25 метров.
https://ria.ru/20210811/brity-1745338082.html
https://ria.ru/20210810/samolet-1745203745.html
https://ria.ru/20210721/sputnik-1742202147.html
гаджиево
тикси
северный ледовитый океан
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безопасность, гаджиево, сергей шойгу, министерство обороны рф (минобороны рф), тикси, северный ледовитый океан
Шойгу рассказал о развитии военной инфраструктуры в Арктике
Министр обороны Шойгу: ведомство развивает в Арктике военную инфраструктуру