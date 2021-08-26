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https://ria.ru/20210826/antitela-1747326361.html
Инфекционист объяснила, от чего зависит уровень антител после вакцинации
Инфекционист объяснила, от чего зависит уровень антител после вакцинации - РИА Новости, 26.08.2021
Инфекционист объяснила, от чего зависит уровень антител после вакцинации
Количество выработанных после вакцинации от коронавируса антител зависит от уровня иммунитета, чем он ниже, тем меньше защиты в итоге получит человек,... РИА Новости, 26.08.2021
2021-08-26T12:46
2021-08-26T12:46
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коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Количество выработанных после вакцинации от коронавируса антител зависит от уровня иммунитета, чем он ниже, тем меньше защиты в итоге получит человек, рассказала РИА Новости врач-инфекционист Светлана Малиновская."Чем выше у человека иммунитет, тем более сильный ответ он получает на болезнь или вакцинацию, что определяется количеством выработанных антител. Иными словами, нельзя надеяться на антитела после болезни или вакцинации, если вы не заботились о своем иммунитете", - сказала Малиновская.Врач пояснила, что попадая в организм, коронавирусная инфекция получает отпор в виде иммунного ответа. Если же иммунитет находится в непрерывной борьбе с такими вредными привычками, как употребление алкоголя, неправильное питание, нарушение режима сна и отсутствие физических нагрузок, рассчитывать на него не приходится."Он не даст ожидаемого ответа как на болезнь, так и на вакцинацию", - подчеркнула Малиновская.Особенно в период пандемии важно вспомнить о правилах здорового образа жизни: придерживаться сбалансированного питания, соблюдать оптимальный режим сна и не забывать о не менее чем часе щадящих физических нагрузок в день, отметила специалист."Это поможет организму обзавестись сильным иммунитетом и дать серьезный отпор COVID-19 или хорошо перенести вакцинацию, получив высокий титр антител и надежно обезопасившись от заражения на ближайшие полгода", - заключила она.
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общество, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
12:46 26.08.2021
 
Инфекционист объяснила, от чего зависит уровень антител после вакцинации

Врач Малиновская: количество выработанных после вакцинации антител зависит от уровня иммунитета

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкТестирование россиян на наличие антител к COVID-19
Тестирование россиян на наличие антител к COVID-19 - РИА Новости, 1920, 26.08.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Количество выработанных после вакцинации от коронавируса антител зависит от уровня иммунитета, чем он ниже, тем меньше защиты в итоге получит человек, рассказала РИА Новости врач-инфекционист Светлана Малиновская.
"Чем выше у человека иммунитет, тем более сильный ответ он получает на болезнь или вакцинацию, что определяется количеством выработанных антител. Иными словами, нельзя надеяться на антитела после болезни или вакцинации, если вы не заботились о своем иммунитете", - сказала Малиновская.
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Врач пояснила, что попадая в организм, коронавирусная инфекция получает отпор в виде иммунного ответа. Если же иммунитет находится в непрерывной борьбе с такими вредными привычками, как употребление алкоголя, неправильное питание, нарушение режима сна и отсутствие физических нагрузок, рассчитывать на него не приходится.
"Он не даст ожидаемого ответа как на болезнь, так и на вакцинацию", - подчеркнула Малиновская.
Особенно в период пандемии важно вспомнить о правилах здорового образа жизни: придерживаться сбалансированного питания, соблюдать оптимальный режим сна и не забывать о не менее чем часе щадящих физических нагрузок в день, отметила специалист.
"Это поможет организму обзавестись сильным иммунитетом и дать серьезный отпор COVID-19 или хорошо перенести вакцинацию, получив высокий титр антител и надежно обезопасившись от заражения на ближайшие полгода", - заключила она.
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