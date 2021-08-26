https://ria.ru/20210826/aeroport-1747387924.html

Минобороны Турции сообщило о втором взрыве возле аэропорта в Кабуле

Минобороны Турции сообщило о втором взрыве возле аэропорта в Кабуле - РИА Новости, 26.08.2021

Минобороны Турции сообщило о втором взрыве возле аэропорта в Кабуле

Около аэропорта в Кабуле прогремел второй взрыв, сообщило Минобороны Турции. РИА Новости, 26.08.2021

2021-08-26T17:25

2021-08-26T17:25

2021-08-26T18:55

в мире

кабул (город)

захват власти в афганистане талибами

афганистан

минобороны турции

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/08/1a/1747400441_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_d2ab0640a1818a59b0f386b1a9c4ffd6.jpg

АНКАРА, 26 авг — РИА Новости. Около аэропорта в Кабуле прогремел второй взрыв, сообщило Минобороны Турции.По данным телеканала Fox, инцидент произошел у расположенного рядом отеля Abbey, где собирались американцы.Первый взрыв прогремел примерно за час до этого. Причиной стала атака террориста-смертника. По данным СМИ, он был сторонником ИГ*.Жертвами стали не менее 12 человек, включая детей, есть раненые среди талибов и американских военнослужащих. Всего пострадали около 70 человек.Как рассказал источник РИА Новости, десять тел погибших и более 15 пострадавших доставили в больницу."Мы можем подтвердить, взрыв рядом с воротами Abbey снаружи аэропорта Кабула привел к неизвестному количеству жертв", — написал в Twitter пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.Смена власти в АфганистанеНа фоне вывода американского контингента "Талибан"* провел наступление и захватил все крупные города, объявив окончание двадцатилетней войны. Сейчас решается вопрос о механизме управления государством. Как рассказал РИА Новости близкий к новым властям источник, это будет совет из 12 человек.Единственным очагом сопротивления талибам остается провинция Панджшер, где находятся отряды под руководством Ахмада Масуда.Через аэропорт афганской столицы продолжается эвакуация иностранцев и местных жителей, которые сотрудничали с ними. В первые дни из-за давки, паники и предупредительного огня погибли несколько человек, некоторые разбились, сорвавшись с уже взлетевших самолетов.*Террористические организации, запрещенные в России.

https://ria.ru/20210825/afganistan-1747198142.html

кабул (город)

афганистан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Кадры второго взрыва в Кабуле Предположительно второй взрыв у кабульского аэропорта, рядом с местом сбора американских граждан для последующей эвакуации к самолетам. 2021-08-26T17:25 true PT0M26S

Афганистан-2021: какие районы заняли талибы Стремительный вывод американских войск спровоцировал резкое ухудшение военной обстановки в Афганистане. Боевики движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) перешли в наступление и к середине июля заняли значительные территории в сельской местности, КПП на границах с Ираном, Туркменией и Таджикистаном. Таджикистан был вынужден обратиться в ОДКБ за помощью. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, какие районы перешли под контроль талибов. 2021-08-26T17:25 true PT1M20S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, кабул (город), афганистан, минобороны турции