https://ria.ru/20210826/aeroport-1747387924.html
Минобороны Турции сообщило о втором взрыве возле аэропорта в Кабуле
Минобороны Турции сообщило о втором взрыве возле аэропорта в Кабуле - РИА Новости, 26.08.2021
Минобороны Турции сообщило о втором взрыве возле аэропорта в Кабуле
Около аэропорта в Кабуле прогремел второй взрыв, сообщило Минобороны Турции. РИА Новости, 26.08.2021
2021-08-26T17:25
2021-08-26T17:25
2021-08-26T18:55
в мире
кабул (город)
захват власти в афганистане талибами
афганистан
минобороны турции
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АНКАРА, 26 авг — РИА Новости. Около аэропорта в Кабуле прогремел второй взрыв, сообщило Минобороны Турции.По данным телеканала Fox, инцидент произошел у расположенного рядом отеля Abbey, где собирались американцы.Первый взрыв прогремел примерно за час до этого. Причиной стала атака террориста-смертника. По данным СМИ, он был сторонником ИГ*.Жертвами стали не менее 12 человек, включая детей, есть раненые среди талибов и американских военнослужащих. Всего пострадали около 70 человек.Как рассказал источник РИА Новости, десять тел погибших и более 15 пострадавших доставили в больницу."Мы можем подтвердить, взрыв рядом с воротами Abbey снаружи аэропорта Кабула привел к неизвестному количеству жертв", — написал в Twitter пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.Смена власти в АфганистанеНа фоне вывода американского контингента "Талибан"* провел наступление и захватил все крупные города, объявив окончание двадцатилетней войны. Сейчас решается вопрос о механизме управления государством. Как рассказал РИА Новости близкий к новым властям источник, это будет совет из 12 человек.Единственным очагом сопротивления талибам остается провинция Панджшер, где находятся отряды под руководством Ахмада Масуда.Через аэропорт афганской столицы продолжается эвакуация иностранцев и местных жителей, которые сотрудничали с ними. В первые дни из-за давки, паники и предупредительного огня погибли несколько человек, некоторые разбились, сорвавшись с уже взлетевших самолетов.*Террористические организации, запрещенные в России.
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кабул (город)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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Кадры второго взрыва в Кабуле
Предположительно второй взрыв у кабульского аэропорта, рядом с местом сбора американских граждан для последующей эвакуации к самолетам.
2021-08-26T17:25
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Афганистан-2021: какие районы заняли талибы
Стремительный вывод американских войск спровоцировал резкое ухудшение военной обстановки в Афганистане. Боевики движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) перешли в наступление и к середине июля заняли значительные территории в сельской местности, КПП на границах с Ираном, Туркменией и Таджикистаном. Таджикистан был вынужден обратиться в ОДКБ за помощью. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, какие районы перешли под контроль талибов.
2021-08-26T17:25
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, кабул (город), афганистан, минобороны турции
17:25 26.08.2021 (обновлено: 18:55 26.08.2021)
Минобороны Турции сообщило о втором взрыве возле аэропорта в Кабуле
Минобороны Турции: возле аэропорта Кабула произошли два взрыва
АНКАРА, 26 авг — РИА Новости. Около аэропорта в Кабуле прогремел второй взрыв, сообщило Минобороны Турции.
По данным телеканала Fox, инцидент произошел у расположенного рядом отеля Abbey, где собирались американцы.
Первый взрыв прогремел примерно за час до этого. Причиной стала атака террориста-смертника. По данным СМИ, он был сторонником ИГ*.
Жертвами стали не менее 12 человек, включая детей, есть раненые среди талибов и американских военнослужащих. Всего пострадали около 70 человек.
Как рассказал источник РИА Новости, десять тел погибших и более 15 пострадавших доставили в больницу.
"Мы можем подтвердить, взрыв рядом с воротами Abbey снаружи аэропорта Кабула
привел к неизвестному количеству жертв", — написал в Twitter
пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби
.
Смена власти в Афганистане
На фоне вывода американского контингента "Талибан
"* провел наступление и захватил все крупные города, объявив окончание двадцатилетней войны. Сейчас решается вопрос о механизме управления государством. Как рассказал РИА Новости близкий к новым властям источник, это будет совет из 12 человек.
Единственным очагом сопротивления талибам остается провинция Панджшер
, где находятся отряды под руководством Ахмада Масуда.
Через аэропорт афганской столицы продолжается эвакуация иностранцев и местных жителей, которые сотрудничали с ними. В первые дни из-за давки, паники и предупредительного огня погибли несколько человек, некоторые разбились, сорвавшись с уже взлетевших самолетов.
*Террористические организации, запрещенные в России.