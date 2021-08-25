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В Тюмени задержали подозреваемого в убийстве восьмилетней девочки
В Тюмени задержали подозреваемого в убийстве восьмилетней девочки - РИА Новости, 25.08.2021
В Тюмени задержали подозреваемого в убийстве восьмилетней девочки
В Тюмени задержали подозреваемого в убийстве восьмилетней школьницы, сообщает портал 72.RU со ссылкой на источник. РИА Новости, 25.08.2021
2021-08-25T18:29
2021-08-25T18:49
происшествия
тюмень
тюменская область
следственный комитет россии (ск рф)
убийство девочки в тюмени
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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. В Тюмени задержали подозреваемого в убийстве восьмилетней школьницы, сообщает портал 72.RU со ссылкой на источник.Ранее в СК сообщили о проверке местного жителя на причастность к убийству пропавшей в конце июня восьмилетней девочки. Подозреваемым оказался 40-летний мужчина, которого, по данным СМИ, ранее не привлекали к уголовной ответственности.Ребенок ушел на прогулку из дома на улице Судостроителей 30 июня и не вернулся. После этого начались поиски девочки с привлечением СК, полиции и волонтеров. Пакет с телом нашли 19 августа на берегу озера Оброчное.СК возбудил уголовное дело. Эксперты проверяют полученные доказательства. Кроме того, продолжают работать следователи ГСУ и криминалисты центрального аппарата.Одновременно ГСУ в рамках другого уголовного дела расследует исчезновение восьми детей в Тюменской области с 1997 года.
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тюмень
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происшествия, тюмень, тюменская область, следственный комитет россии (ск рф), убийство девочки в тюмени
18:29 25.08.2021 (обновлено: 18:49 25.08.2021)
 
В Тюмени задержали подозреваемого в убийстве восьмилетней девочки

Подозреваемого в убийстве восьмилетней девочки в Тюмени задержали

© РИА Новости / Наталья Горшкова / Перейти в фотобанкЦветы и мягкие игрушки у дома на улице Судостроителей в Тюмени, где жила восьмилетняя Анастасия Муравьева
Цветы и мягкие игрушки у дома на улице Судостроителей в Тюмени, где жила восьмилетняя Анастасия Муравьева - РИА Новости, 1920, 25.08.2021
© РИА Новости / Наталья Горшкова
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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. В Тюмени задержали подозреваемого в убийстве восьмилетней школьницы, сообщает портал 72.RU со ссылкой на источник.
"Личность подозреваемого установлена, он задержан", — рассказал собеседник издания.
Ранее в СК сообщили о проверке местного жителя на причастность к убийству пропавшей в конце июня восьмилетней девочки. Подозреваемым оказался 40-летний мужчина, которого, по данным СМИ, ранее не привлекали к уголовной ответственности.
Ребенок ушел на прогулку из дома на улице Судостроителей 30 июня и не вернулся. После этого начались поиски девочки с привлечением СК, полиции и волонтеров. Пакет с телом нашли 19 августа на берегу озера Оброчное.
Цветы и мягкие игрушки у дома на улице Судостроителей в Тюмени, где жила восьмилетняя Анастасия Муравьева - РИА Новости, 1920, 25.08.2021
Вчера, 16:31
Стали известны подробности о подозреваемом в убийстве школьницы в Тюмени
СК возбудил уголовное дело. Эксперты проверяют полученные доказательства. Кроме того, продолжают работать следователи ГСУ и криминалисты центрального аппарата.
Одновременно ГСУ в рамках другого уголовного дела расследует исчезновение восьми детей в Тюменской области с 1997 года.
 
ПроисшествияТюменьТюменская областьСледственный комитет России (СК РФ)Убийство девочки в Тюмени
 
 
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