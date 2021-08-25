https://ria.ru/20210825/zaderzhanie-1747244542.html

В Тюмени задержали подозреваемого в убийстве восьмилетней девочки

В Тюмени задержали подозреваемого в убийстве восьмилетней девочки - РИА Новости, 25.08.2021

В Тюмени задержали подозреваемого в убийстве восьмилетней девочки

В Тюмени задержали подозреваемого в убийстве восьмилетней школьницы, сообщает портал 72.RU со ссылкой на источник. РИА Новости, 25.08.2021

2021-08-25T18:29

2021-08-25T18:29

2021-08-25T18:49

происшествия

тюмень

тюменская область

следственный комитет россии (ск рф)

убийство девочки в тюмени

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/08/14/1746495927_0:266:3168:2048_1920x0_80_0_0_8e0ac803fbcefaaceea570993293f385.jpg

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. В Тюмени задержали подозреваемого в убийстве восьмилетней школьницы, сообщает портал 72.RU со ссылкой на источник.Ранее в СК сообщили о проверке местного жителя на причастность к убийству пропавшей в конце июня восьмилетней девочки. Подозреваемым оказался 40-летний мужчина, которого, по данным СМИ, ранее не привлекали к уголовной ответственности.Ребенок ушел на прогулку из дома на улице Судостроителей 30 июня и не вернулся. После этого начались поиски девочки с привлечением СК, полиции и волонтеров. Пакет с телом нашли 19 августа на берегу озера Оброчное.СК возбудил уголовное дело. Эксперты проверяют полученные доказательства. Кроме того, продолжают работать следователи ГСУ и криминалисты центрального аппарата.Одновременно ГСУ в рамках другого уголовного дела расследует исчезновение восьми детей в Тюменской области с 1997 года.

https://ria.ru/20210825/ubiystvo-1747219575.html

тюмень

тюменская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, тюмень, тюменская область, следственный комитет россии (ск рф), убийство девочки в тюмени