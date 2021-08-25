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Суд лишил русский язык статуса регионального в Днепропетровской области

Суд лишил русский язык статуса регионального в Днепропетровской области - РИА Новости, 25.08.2021

Суд лишил русский язык статуса регионального в Днепропетровской области

Днепропетровский окружной административный суд отменил региональный статус русского языка в области, сообщило издание "Левый берег" со ссылкой на решение... РИА Новости, 25.08.2021

2021-08-25T21:32

2021-08-25T21:32

2021-08-25T22:56

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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Днепропетровский окружной административный суд отменил региональный статус русского языка в области, сообщило издание "Левый берег" со ссылкой на решение органа."Признать противоправным и недействительным с 28.02.2018 года решение Днепропетровского областного совета "О поддержке языковой политики на Украине" №333-14/VI от 17.08.2012 года", — говорится в вердикте суда.Постановление было принято еще 13 августа, однако в силу оно вступит по истечении срока подачи апелляции. Ранее аналогичные решения принимались в других областях и городах Украины, например в Запорожье, Харькове и Николаеве.В 2012 году на Украине вступил в силу закон об основах языковой политики, по которому области получили право наделять отдельные языки статусом регионального. Документ гарантировал возможность осуществлять делопроизводство в органах власти, получать образование и свободно использовать такой язык в культуре.Тогда русский язык признали региональным в 13 из 27 субъектах Украины, однако после госпереворота в 2014 году положения закона об основах языковой политики были упразднены. А в 2018 году закон был признан неконституционным.С 2019 года в стране действует закон, по которому единственным государственным языком считается украинский. Его применение обязательно практически во всех сферах жизни. При этом в разных городах периодически разгораются бытовые конфликты из-за языка.В России закон вызвал жесткую критику. В МИД заявили о его абсурдности, обвинив киевские власти в намеренном разжигании ненависти между гражданами, которые говорят как на государственном языке, так и на русском.

https://ria.ru/20210821/ukraina-1746658180.html

https://ria.ru/20210812/russkiy-1745426558.html

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