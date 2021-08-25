13:31 25.08.2021 (обновлено: 17:38 25.08.2021)
В аэропорту Кабула разграбили вертолет "Ютэйр"
"Ютэйр": компания перебазировала разграбленный в аэропорту Кабула вертолет в безопасное место
© REUTERS / Satellite image 2021 Maxar TechnologiesВзлетно-посадочная полоса международного аэропорта имени Хамида Карзая в Кабуле
ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 авг — РИА Новости. Российская авиакомпания "ЮТэйр" (Utair) перебазировала свой вертолет из аэропорта Кабула в безопасное место после того, как неизвестные проникли на борт и разграбили его, сообщили РИА Новости в пресс-службе перевозчика.
По данным "ЮТэйр", 17 августа неустановленные лица проникли на борт вертолета, где "вскрыли контейнер с бортовым аварийно-спасательным оборудованием, в котором были инструменты и неприкосновенный запас продуктов". Также была повреждена внутренняя обшивка, добавили в пресс-службе.
"Инженерно-технический состав навел порядок на борту и выполнил необходимые для обеспечения вылета работы. Двадцать второго августа вертолет вместе со всем персоналом авиагруппы "ЮТэйр" перебазирован в безопасную локацию", — сказала собеседница агентства.
"ЮТэйр" с 1991 года является подрядчиком ООН по доставке гуманитарных грузов вертолетным транспортом, а с 2001 года — крупнейшим поставщиком авиатранспортных услуг. Накануне авиакомпания получила разрешения для полетов в Кабул от авиационных властей России, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Афганистана и вывезла более 200 сотрудников ООН.
Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, когда боевики движения "Талибан"* развили быстрое наступление по всей стране и заняли все пограничные переходы, а 15 августа вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, чтобы, по его словам, "предотвратить бойню". В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. Вице-президент Амрулла Салех заявил, что теперь, согласно Конституции, он становится главой государства, и призвал к вооруженному сопротивлению.
*Террористическая организация, запрещенная в России.