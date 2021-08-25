https://ria.ru/20210825/vertolet-1747182877.html

В аэропорту Кабула разграбили вертолет "Ютэйр"

В аэропорту Кабула разграбили вертолет "Ютэйр" - РИА Новости, 25.08.2021

В аэропорту Кабула разграбили вертолет "Ютэйр"

Российская авиакомпания "ЮТэйр" (Utair) перебазировала свой вертолет из аэропорта Кабула в безопасное место после того, как неизвестные проникли на борт и... РИА Новости, 25.08.2021

2021-08-25T13:31

2021-08-25T13:31

2021-08-25T17:38

кабул (город)

ютэйр

в мире

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 авг — РИА Новости. Российская авиакомпания "ЮТэйр" (Utair) перебазировала свой вертолет из аэропорта Кабула в безопасное место после того, как неизвестные проникли на борт и разграбили его, сообщили РИА Новости в пресс-службе перевозчика.По данным "ЮТэйр", 17 августа неустановленные лица проникли на борт вертолета, где "вскрыли контейнер с бортовым аварийно-спасательным оборудованием, в котором были инструменты и неприкосновенный запас продуктов". Также была повреждена внутренняя обшивка, добавили в пресс-службе."Инженерно-технический состав навел порядок на борту и выполнил необходимые для обеспечения вылета работы. Двадцать второго августа вертолет вместе со всем персоналом авиагруппы "ЮТэйр" перебазирован в безопасную локацию", — сказала собеседница агентства."ЮТэйр" с 1991 года является подрядчиком ООН по доставке гуманитарных грузов вертолетным транспортом, а с 2001 года — крупнейшим поставщиком авиатранспортных услуг. Накануне авиакомпания получила разрешения для полетов в Кабул от авиационных властей России, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Афганистана и вывезла более 200 сотрудников ООН.Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, когда боевики движения "Талибан"* развили быстрое наступление по всей стране и заняли все пограничные переходы, а 15 августа вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, чтобы, по его словам, "предотвратить бойню". В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. Вице-президент Амрулла Салех заявил, что теперь, согласно Конституции, он становится главой государства, и призвал к вооруженному сопротивлению.*Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20210824/ukraina-1747007109.html

кабул (город)

афганистан

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кабул (город), ютэйр, в мире, талибан, афганистан, россия