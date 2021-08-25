https://ria.ru/20210825/uslugi-1747225632.html

Кравцов поддержал отказ от формулировки "оказание услуг" в образовании

Кравцов поддержал отказ от формулировки "оказание услуг" в образовании - РИА Новости, 25.08.2021

Кравцов поддержал отказ от формулировки "оказание услуг" в образовании

Министерство просвещения РФ поддерживает отказ от формулировки "оказание услуг" по отношению к учителям, заявил глава ведомства Сергей Кравцов. РИА Новости, 25.08.2021

2021-08-25T16:59

2021-08-25T16:59

2021-08-25T17:00

общество

владимир путин

сергей кравцов

министерство просвещения россии (минпросвещения россии)

россия

сн_образование

социальный навигатор

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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Министерство просвещения РФ поддерживает отказ от формулировки "оказание услуг" по отношению к учителям, заявил глава ведомства Сергей Кравцов.Он добавил, что в октябре министерство проведет первый всероссийский форум классных руководителей, в ходе которого будут анализироваться и тиражироваться интересные идеи и начинания, "где-то и возрождать забытые традиции, такие как торжественное поднятие государственного флага".Ранее президент России Владимир Путин поддержал предложение сделать церемонию подъема государственного флага в школах частью воспитательного процесса.

https://ria.ru/20210825/putin-1747193839.html

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2021

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общество, владимир путин, сергей кравцов, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), россия, сн_образование, социальный навигатор