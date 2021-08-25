https://ria.ru/20210825/udo-1747274043.html
Фигуранту дела о хищениях при проектировании подлодок отказали в УДО
Фигуранту дела о хищениях при проектировании подлодок отказали в УДО - РИА Новости, 25.08.2021
Фигуранту дела о хищениях при проектировании подлодок отказали в УДО
Колпинский районный суд Петербурга отказал в условно-досрочном освобождении бывшему генеральному директору АО "НовИТ ПРО" Андрею Петрову, осужденному по делу о... РИА Новости, 25.08.2021
2021-08-25T23:52
2021-08-25T23:52
2021-08-25T23:52
происшествия
санкт-петербург
адмиралтейские верфи
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 авг - РИА Новости. Колпинский районный суд Петербурга отказал в условно-досрочном освобождении бывшему генеральному директору АО "НовИТ ПРО" Андрею Петрову, осужденному по делу о мошенничестве более чем на 368 миллионов рублей при проектировании подлодок "Варшавянка", сообщила объединенная пресс-служба судов города."Ущерб, причиненный министерству обороны РФ Петровым и соучастниками, составляет 368 239 040 рублей 80 копеек. На вопрос суда о погашении "задолженности" адвокат Петрова сообщил, что осужденный ничего возмещать не будет, так как конкретную сумму, похищенную именно им, суд не установил, а сам он ее определить не может. Суд решил, что при таких обстоятельствах Петров еще поработает дневальным, и в удовлетворении ходатайства об УДО отказал", - говорится в сообщении.Ранее Кировский районный суд начал слушание в отношении бывшего начальника инженерного центра АО "Адмиралтейские верфи" Глеба Емельченкова и погибшего в СИЗО в 2018 году экс-руководителя проектной компании "НовИТ ПРО" Валерия Пшеничного.Обвинение полагает, что Пшеничный, его сын Денис, Емельченков и Петров создали организованную преступную группировку. По данным обвинения, фигуранты похитили деньги Минобороны в рамках исполнения государственного оборонного заказа в сумме не менее 368 миллионов рублей.Следствие считает, что деньги были получены для разработки трехмерной модели корпуса, общесудовых систем и оборудования подлодки проекта 636 "Варшавянка" и создания структурной связи между моделью и ремонтной документацией.В 2018 году арестованный Пшеничный-старший, как сообщал Следственный комитет, покончил с собой в петербургском СИЗО. В декабре 2019 года был заочно арестован Пшеничный-младший, который находится международном розыске.Петров вину признал полностью. С ним было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, а его дело - выделено в отдельное производство. В 2020 году суд назначил ему три года колонии общего режима и штраф 500 тысяч рублей.
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происшествия, санкт-петербург, адмиралтейские верфи
Фигуранту дела о хищениях при проектировании подлодок отказали в УДО
Суд Петербурга отказал в УДО фигуранту дела о хищениях при проектировании подлодок
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 авг - РИА Новости.
Колпинский районный суд Петербурга
отказал в условно-досрочном освобождении бывшему генеральному директору АО "НовИТ ПРО" Андрею Петрову, осужденному по делу о мошенничестве более чем на 368 миллионов рублей при проектировании подлодок "Варшавянка", сообщила объединенная пресс-служба судов города.
"Ущерб, причиненный министерству обороны РФ Петровым и соучастниками, составляет 368 239 040 рублей 80 копеек. На вопрос суда о погашении "задолженности" адвокат Петрова сообщил, что осужденный ничего возмещать не будет, так как конкретную сумму, похищенную именно им, суд не установил, а сам он ее определить не может. Суд решил, что при таких обстоятельствах Петров еще поработает дневальным, и в удовлетворении ходатайства об УДО отказал", - говорится в сообщении.
Ранее Кировский районный суд начал слушание в отношении бывшего начальника инженерного центра АО "Адмиралтейские верфи
" Глеба Емельченкова и погибшего в СИЗО в 2018 году экс-руководителя проектной компании "НовИТ ПРО" Валерия Пшеничного.
Обвинение полагает, что Пшеничный, его сын Денис, Емельченков и Петров создали организованную преступную группировку. По данным обвинения, фигуранты похитили деньги Минобороны в рамках исполнения государственного оборонного заказа в сумме не менее 368 миллионов рублей.
Следствие считает, что деньги были получены для разработки трехмерной модели корпуса, общесудовых систем и оборудования подлодки проекта 636 "Варшавянка" и создания структурной связи между моделью и ремонтной документацией.
В 2018 году арестованный Пшеничный-старший, как сообщал Следственный комитет, покончил с собой в петербургском СИЗО. В декабре 2019 года был заочно арестован Пшеничный-младший, который находится международном розыске.
Петров вину признал полностью. С ним было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, а его дело - выделено в отдельное производство. В 2020 году суд назначил ему три года колонии общего режима и штраф 500 тысяч рублей.