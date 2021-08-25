Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210825/uchitel-1747235912.html
Путин предложил сделать из конкурса "Учитель года" реалити-шоу
Путин предложил сделать из конкурса "Учитель года" реалити-шоу - РИА Новости, 25.08.2021
Путин предложил сделать из конкурса "Учитель года" реалити-шоу
Президент РФ Владимир Путин считает, что конкурс "Учитель года" можно сделать таким же интересным для телезрителей как "Форт Боярд", при этом не заставляя... РИА Новости, 25.08.2021
2021-08-25T17:50
2021-08-25T18:32
общество
образование - общество
школа
владимир путин
россия
сн_образование
социальный навигатор
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/08/19/1747228664_0:0:3128:1760_1920x0_80_0_0_4eabe5be686e624ab2770700f65b8313.jpg
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин считает, что конкурс "Учитель года" можно сделать таким же интересным для телезрителей как "Форт Боярд", при этом не заставляя педагогов "бегать-прыгать"."Я уже упоминал, помните, мы с вами разговаривали, какой-то там "Форт Боярд" (приключенческое телешоу – ред.), ну и хорошо, бегают, прыгают, но миллионы людей смотрят. Можно сделать вот с нашими учителями, их не нужно заставлять бегать и прыгать по каким-то там фортам, но сделать вот такие программы по различным направлениям, дисциплинам... на самом современном уровне. У нас достаточно команд, которые создавали бы такой контент", - сказал Путин в ходе заседания президиума Госсовета по вопросам образования.Президент также призвал сделать конкурсы для учителей более захватывающими: "красиво, грамотно, по-современному подавать эти конкурсы учителей". По его мнению, "можно так интересно подать, что это будет как детектив смотреться, и для учеников это будет просто предметом постоянного внимания"."Просто нужно этим заниматься, заниматься как следует. Сергей Сергеевич (Кравцов, министр просвещения РФ - ред.), если нужны дополнительные средства, пожалуйста, здесь нечего стесняться, обращайтесь, сделаем. Это нужно просто нанимать креативные команды современные, которые в состоянии организовать такую работу", - отметил он.Путин еще в марте этого года предложил сделать из конкурса "Учитель года" реалити-шоу.
https://ria.ru/20210825/uslugi-1747225632.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/08/19/1747228664_21:0:2752:2048_1920x0_80_0_0_d7a7705621be045d081bf548873b58a8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, образование - общество, школа, владимир путин, россия, сн_образование, социальный навигатор
17:50 25.08.2021 (обновлено: 18:32 25.08.2021)
 
Путин предложил сделать из конкурса "Учитель года" реалити-шоу

Президент Путин предложил сделать конкурс "Учитель года" таким же популярным, как "Форт-Боярд"

© РИА Новости / Евгений Паулин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит заседание президиума Государственного Совета
Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит заседание президиума Государственного Совета - РИА Новости, 1920, 25.08.2021
© РИА Новости / Евгений Паулин
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин считает, что конкурс "Учитель года" можно сделать таким же интересным для телезрителей как "Форт Боярд", при этом не заставляя педагогов "бегать-прыгать".
"Я уже упоминал, помните, мы с вами разговаривали, какой-то там "Форт Боярд" (приключенческое телешоу – ред.), ну и хорошо, бегают, прыгают, но миллионы людей смотрят. Можно сделать вот с нашими учителями, их не нужно заставлять бегать и прыгать по каким-то там фортам, но сделать вот такие программы по различным направлениям, дисциплинам... на самом современном уровне. У нас достаточно команд, которые создавали бы такой контент", - сказал Путин в ходе заседания президиума Госсовета по вопросам образования.
Президент также призвал сделать конкурсы для учителей более захватывающими: "красиво, грамотно, по-современному подавать эти конкурсы учителей". По его мнению, "можно так интересно подать, что это будет как детектив смотреться, и для учеников это будет просто предметом постоянного внимания".
"Просто нужно этим заниматься, заниматься как следует. Сергей Сергеевич (Кравцов, министр просвещения РФ - ред.), если нужны дополнительные средства, пожалуйста, здесь нечего стесняться, обращайтесь, сделаем. Это нужно просто нанимать креативные команды современные, которые в состоянии организовать такую работу", - отметил он.
Путин еще в марте этого года предложил сделать из конкурса "Учитель года" реалити-шоу.
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов - РИА Новости, 1920, 25.08.2021
Вчера, 16:59
Кравцов поддержал отказ от формулировки "оказание услуг" в образовании
 
ОбществоОбразование - ОбществоШколаВладимир ПутинРоссияСН_ОбразованиеСоциальный навигатор
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:03Япония направила протест России в связи с планами по стрельбам у Итурупа
06:56WP: американцев доставят в аэропорт Кабула через специальные пункты сбора
06:41Инфекционист рассказала о последствиях легкой формы COVID-19
06:30Мишленовский повар поделился быстрым рецептом вкусной пасты
06:27Глава минобороны Британии предложил афганцам уезжать из страны по земле
06:27Минтруд изменит правила начисления соцвыплат на детей
06:10Эксперты рассказали, в каком возрасте водители наносят в ДТП больше ущерба
06:08Названы продукты, улучшающие работу мозга
06:05Новосибирское ГИБДД раскрыло подробности аварии с микроавтобусом
05:58На Камчатке оценили финансовые потери из-за запрета полетов "Витязь-Аэро"
05:13В Новосибирске семь человек пострадали в ДТП с микроавтобусом
05:05Эксперт предупредил об опасности ухудшения криминогенной ситуации в России
04:31Прибывших из Афганистана в Россию обрабатывают дезинфицирующим раствором
04:15Американский фрегат разнесли во время учений
04:11Эксперт рассказала, чем грозит привычка наедаться фруктами впрок
04:09Врач предупредил о вреде курения и употребления алкоголя при COVID-19
03:47Разработчик РЛС рассказал, как Россия следит за американскими F-35
03:26Адвокат объяснил, как меняются правила вступления в наследство
03:19Главный педиатр Москвы рассказал, какую одежду не стоит выбирать для школы
03:16Названы главные страхи родителей за детей
Лента новостейМолния