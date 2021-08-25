https://ria.ru/20210825/uchitel-1747235912.html

Путин предложил сделать из конкурса "Учитель года" реалити-шоу

Путин предложил сделать из конкурса "Учитель года" реалити-шоу - РИА Новости, 25.08.2021

Путин предложил сделать из конкурса "Учитель года" реалити-шоу

Президент РФ Владимир Путин считает, что конкурс "Учитель года" можно сделать таким же интересным для телезрителей как "Форт Боярд", при этом не заставляя... РИА Новости, 25.08.2021

2021-08-25T17:50

2021-08-25T17:50

2021-08-25T18:32

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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин считает, что конкурс "Учитель года" можно сделать таким же интересным для телезрителей как "Форт Боярд", при этом не заставляя педагогов "бегать-прыгать"."Я уже упоминал, помните, мы с вами разговаривали, какой-то там "Форт Боярд" (приключенческое телешоу – ред.), ну и хорошо, бегают, прыгают, но миллионы людей смотрят. Можно сделать вот с нашими учителями, их не нужно заставлять бегать и прыгать по каким-то там фортам, но сделать вот такие программы по различным направлениям, дисциплинам... на самом современном уровне. У нас достаточно команд, которые создавали бы такой контент", - сказал Путин в ходе заседания президиума Госсовета по вопросам образования.Президент также призвал сделать конкурсы для учителей более захватывающими: "красиво, грамотно, по-современному подавать эти конкурсы учителей". По его мнению, "можно так интересно подать, что это будет как детектив смотреться, и для учеников это будет просто предметом постоянного внимания"."Просто нужно этим заниматься, заниматься как следует. Сергей Сергеевич (Кравцов, министр просвещения РФ - ред.), если нужны дополнительные средства, пожалуйста, здесь нечего стесняться, обращайтесь, сделаем. Это нужно просто нанимать креативные команды современные, которые в состоянии организовать такую работу", - отметил он.Путин еще в марте этого года предложил сделать из конкурса "Учитель года" реалити-шоу.

https://ria.ru/20210825/uslugi-1747225632.html

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общество, образование - общество, школа, владимир путин, россия, сн_образование, социальный навигатор