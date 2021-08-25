Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210825/terminator-1747219096.html
Глава ФСВТС рассказал о поставках "Терминаторов" в зарубежные страны
Глава ФСВТС рассказал о поставках "Терминаторов" в зарубежные страны - РИА Новости, 25.08.2021
Глава ФСВТС рассказал о поставках "Терминаторов" в зарубежные страны
Россия поставила в одну из стран Африки боевые машины поддержки танков "Терминатор", заявил журналистам в среду в ходе форума "Армия-2021" директор Федеральной... РИА Новости, 25.08.2021
2021-08-25T16:28
2021-08-25T16:38
казахстан
африка
федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии)
дмитрий шугаев
россия
бмпт "терминатор"
безопасность
форум "армия — 2021"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/08/1588145518_0:160:2024:1299_1920x0_80_0_0_ad67988bf1b388a6ec4d5ebb0b1abb60.jpg
КУБИНКА (Московская область), 25 авг - РИА Новости. Россия поставила в одну из стран Африки боевые машины поддержки танков "Терминатор", заявил журналистам в среду в ходе форума "Армия-2021" директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ Дмитрий Шугаев."Это высокозащищенная техника, имеющая достаточно мощные вооружения, приборы управления огнём, манёвренная весьма. Данная техника пользуется заслуженным интересом - мы если, без подробностей, осуществили поставки этих машин в одну из африканских стран, а до этого поставили нашим добрым друзьям из Казахстана", - сказал он.
https://ria.ru/20210825/kontrakty-1747208055.html
казахстан
африка
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/08/1588145518_443:484:1530:1299_1920x0_80_0_0_41d73caf72a96098e432c8ba1ff1ccd5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
казахстан, африка, федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии), дмитрий шугаев, россия, бмпт "терминатор", безопасность, форум "армия — 2021"
16:28 25.08.2021 (обновлено: 16:38 25.08.2021)
 
Глава ФСВТС рассказал о поставках "Терминаторов" в зарубежные страны

Глава ФСВТС Шугаев: Россия поставила боевые машины "Терминатор" в одну из стран Африки и в Казахстан

© РИА Новости / Григорий СысоевБоевая машина огневой поддержки БМПТ "Терминатор-3" во время демонстрационного показа
Боевая машина огневой поддержки БМПТ Терминатор-3 во время демонстрационного показа - РИА Новости, 1920, 25.08.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Читать ria.ru в
КУБИНКА (Московская область), 25 авг - РИА Новости. Россия поставила в одну из стран Африки боевые машины поддержки танков "Терминатор", заявил журналистам в среду в ходе форума "Армия-2021" директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ Дмитрий Шугаев.
"Это высокозащищенная техника, имеющая достаточно мощные вооружения, приборы управления огнём, манёвренная весьма. Данная техника пользуется заслуженным интересом - мы если, без подробностей, осуществили поставки этих машин в одну из африканских стран, а до этого поставили нашим добрым друзьям из Казахстана", - сказал он.
Флаги участников Международного форума АРМИЯ-2021 - РИА Новости, 1920, 25.08.2021
Вчера, 15:32
В ФСВТС рассказали о подписанных на форуме "Армия-2021" контрактах
 
КазахстанАфрикаФедеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС России)Дмитрий ШугаевРоссияБМПТ "Терминатор"БезопасностьФорум "Армия — 2021"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:56WP: американцев доставят в аэропорт Кабула через специальные пункты сбора
06:41Инфекционист рассказала о последствиях легкой формы COVID-19
06:30Мишленовский повар поделился быстрым рецептом вкусной пасты
06:27Глава минобороны Британии предложил афганцам уезжать из страны по земле
06:27Минтруд изменит правила начисления соцвыплат на детей
06:10Эксперты рассказали, в каком возрасте водители наносят в ДТП больше ущерба
06:08Названы продукты, улучшающие работу мозга
06:05Новосибирское ГИБДД раскрыло подробности аварии с микроавтобусом
05:58На Камчатке оценили финансовые потери из-за запрета полетов "Витязь-Аэро"
05:13В Новосибирске семь человек пострадали в ДТП с микроавтобусом
05:05Эксперт предупредил об опасности ухудшения криминогенной ситуации в России
04:31Прибывших из Афганистана в Россию обрабатывают дезинфицирующим раствором
04:15Американский фрегат разнесли во время учений
04:11Эксперт рассказала, чем грозит привычка наедаться фруктами впрок
04:09Врач предупредил о вреде курения и употребления алкоголя при COVID-19
03:47Разработчик РЛС рассказал, как Россия следит за американскими F-35
03:26Адвокат объяснил, как меняются правила вступления в наследство
03:19Главный педиатр Москвы рассказал, какую одежду не стоит выбирать для школы
03:16Названы главные страхи родителей за детей
03:13Названы города с самыми дорогими и дешевыми цветами перед Днем знаний
Лента новостейМолния