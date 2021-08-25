https://ria.ru/20210825/terminator-1747219096.html

Глава ФСВТС рассказал о поставках "Терминаторов" в зарубежные страны

Глава ФСВТС рассказал о поставках "Терминаторов" в зарубежные страны - РИА Новости, 25.08.2021

Глава ФСВТС рассказал о поставках "Терминаторов" в зарубежные страны

Россия поставила в одну из стран Африки боевые машины поддержки танков "Терминатор", заявил журналистам в среду в ходе форума "Армия-2021" директор Федеральной... РИА Новости, 25.08.2021

2021-08-25T16:28

2021-08-25T16:28

2021-08-25T16:38

казахстан

африка

федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии)

дмитрий шугаев

россия

бмпт "терминатор"

безопасность

форум "армия — 2021"

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КУБИНКА (Московская область), 25 авг - РИА Новости. Россия поставила в одну из стран Африки боевые машины поддержки танков "Терминатор", заявил журналистам в среду в ходе форума "Армия-2021" директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ Дмитрий Шугаев."Это высокозащищенная техника, имеющая достаточно мощные вооружения, приборы управления огнём, манёвренная весьма. Данная техника пользуется заслуженным интересом - мы если, без подробностей, осуществили поставки этих машин в одну из африканских стран, а до этого поставили нашим добрым друзьям из Казахстана", - сказал он.

https://ria.ru/20210825/kontrakty-1747208055.html

казахстан

африка

россия

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казахстан, африка, федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии), дмитрий шугаев, россия, бмпт "терминатор", безопасность, форум "армия — 2021"