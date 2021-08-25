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Глава ФСВТС рассказал о поставках "Терминаторов" в зарубежные страны
Глава ФСВТС рассказал о поставках "Терминаторов" в зарубежные страны - РИА Новости, 25.08.2021
Глава ФСВТС рассказал о поставках "Терминаторов" в зарубежные страны
Россия поставила в одну из стран Африки боевые машины поддержки танков "Терминатор", заявил журналистам в среду в ходе форума "Армия-2021" директор Федеральной... РИА Новости, 25.08.2021
2021-08-25T16:28
2021-08-25T16:28
2021-08-25T16:38
казахстан
африка
федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии)
дмитрий шугаев
россия
бмпт "терминатор"
безопасность
форум "армия — 2021"
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КУБИНКА (Московская область), 25 авг - РИА Новости. Россия поставила в одну из стран Африки боевые машины поддержки танков "Терминатор", заявил журналистам в среду в ходе форума "Армия-2021" директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ Дмитрий Шугаев."Это высокозащищенная техника, имеющая достаточно мощные вооружения, приборы управления огнём, манёвренная весьма. Данная техника пользуется заслуженным интересом - мы если, без подробностей, осуществили поставки этих машин в одну из африканских стран, а до этого поставили нашим добрым друзьям из Казахстана", - сказал он.
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казахстан, африка, федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии), дмитрий шугаев, россия, бмпт "терминатор", безопасность, форум "армия — 2021"
16:28 25.08.2021 (обновлено: 16:38 25.08.2021)
Глава ФСВТС рассказал о поставках "Терминаторов" в зарубежные страны
Глава ФСВТС Шугаев: Россия поставила боевые машины "Терминатор" в одну из стран Африки и в Казахстан