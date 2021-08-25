https://ria.ru/20210825/telo-1747139286.html
В Ленинградской области у церкви нашли тело младенца, сообщил источник
В Ленинградской области у церкви нашли тело младенца, сообщил источник - РИА Новости, 25.08.2021
В Ленинградской области у церкви нашли тело младенца, сообщил источник
Тело четырехмесячной девочки, завернутое в пакет, найдено у церкви в Гатчине в Ленинградской области, ее мать разыскивают, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 25.08.2021
2021-08-25T09:26
2021-08-25T09:26
2021-08-25T09:26
происшествия
гатчина
ленинградская область
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 авг - РИА Новости. Тело четырехмесячной девочки, завернутое в пакет, найдено у церкви в Гатчине в Ленинградской области, ее мать разыскивают, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах."Тело четырехмесячной девочки найдено в пакете 25 августа у храма в Гатчине, который располагается на Солодухинском кладбище", - сказал собеседник агентства.По его словам, личность матери ребенка установлена, ведется ее розыск.
https://ria.ru/20210825/tatarstan-1747134420.html
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происшествия, гатчина, ленинградская область
В Ленинградской области у церкви нашли тело младенца, сообщил источник
Источник: тело четырехмесячной девочки, завернутое в пакет, нашли у церкви в Гатчине