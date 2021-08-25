https://ria.ru/20210825/televizory-1747214714.html
Samsung сможет блокировать телевизоры по всему миру
Samsung сможет блокировать телевизоры по всему миру - РИА Новости, 25.08.2021
Samsung сможет блокировать телевизоры по всему миру
Samsung представила новую технологию TV Block, с помощью которой можно заблокировать украденное устройство, сообщил портал Bleeping Computer. РИА Новости, 25.08.2021
2021-08-25T16:05
2021-08-25T16:05
2021-08-25T16:55
в мире
общество
технологии
samsung
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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Samsung представила новую технологию TV Block, с помощью которой можно заблокировать украденное устройство, сообщил портал Bleeping Computer.Представители корпорации считают, что такая функция обеспечит безопасность и снизит число случаев кражи телевизоров — устройства будут использовать только законные владельцы при наличии доказательства покупки.В компании объяснили механизм работы TV Block: после подключения телевизора к интернету специальный алгоритм проверит серийный номер устройства в списках украденной или нелегально проданной продукции. При совпадении номеров программа вычислит, что телевизор попал в руки незаконно, а затем автоматически отключит все его функции.Новое программное обеспечение активируют на всех телевизорах бренда. Технология станет особенно полезной во время массовых беспорядков — люди не смогут безнаказанно воровать устройства Samsung, предполагают производители. В июле 2020 года TV Block с успехом протестировали в ЮАР после серии ограблений магазинов.
https://ria.ru/20210812/whatsapp-1745446823.html
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в мире, общество, технологии, samsung
16:05 25.08.2021 (обновлено: 16:55 25.08.2021)
Samsung сможет блокировать телевизоры по всему миру
Компания Samsung заявила о возможности удаленно блокировать телевизоры