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Samsung сможет блокировать телевизоры по всему миру
Samsung сможет блокировать телевизоры по всему миру - РИА Новости, 25.08.2021
Samsung сможет блокировать телевизоры по всему миру
Samsung представила новую технологию TV Block, с помощью которой можно заблокировать украденное устройство, сообщил портал Bleeping Computer. РИА Новости, 25.08.2021
2021-08-25T16:05
2021-08-25T16:55
в мире
общество
технологии
samsung
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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Samsung представила новую технологию TV Block, с помощью которой можно заблокировать украденное устройство, сообщил портал Bleeping Computer.Представители корпорации считают, что такая функция обеспечит безопасность и снизит число случаев кражи телевизоров — устройства будут использовать только законные владельцы при наличии доказательства покупки.В компании объяснили механизм работы TV Block: после подключения телевизора к интернету специальный алгоритм проверит серийный номер устройства в списках украденной или нелегально проданной продукции. При совпадении номеров программа вычислит, что телевизор попал в руки незаконно, а затем автоматически отключит все его функции.Новое программное обеспечение активируют на всех телевизорах бренда. Технология станет особенно полезной во время массовых беспорядков — люди не смогут безнаказанно воровать устройства Samsung, предполагают производители. В июле 2020 года TV Block с успехом протестировали в ЮАР после серии ограблений магазинов.
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в мире, общество, технологии, samsung
16:05 25.08.2021 (обновлено: 16:55 25.08.2021)
 
Samsung сможет блокировать телевизоры по всему миру

Компания Samsung заявила о возможности удаленно блокировать телевизоры

© AP Photo / Lee Jin-manЛоготип компании Samsung
Логотип компании Samsung - РИА Новости, 1920, 25.08.2021
© AP Photo / Lee Jin-man
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Samsung представила новую технологию TV Block, с помощью которой можно заблокировать украденное устройство, сообщил портал Bleeping Computer.
Представители корпорации считают, что такая функция обеспечит безопасность и снизит число случаев кражи телевизоров — устройства будут использовать только законные владельцы при наличии доказательства покупки.
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В компании объяснили механизм работы TV Block: после подключения телевизора к интернету специальный алгоритм проверит серийный номер устройства в списках украденной или нелегально проданной продукции. При совпадении номеров программа вычислит, что телевизор попал в руки незаконно, а затем автоматически отключит все его функции.
Новое программное обеспечение активируют на всех телевизорах бренда. Технология станет особенно полезной во время массовых беспорядков — люди не смогут безнаказанно воровать устройства Samsung, предполагают производители. В июле 2020 года TV Block с успехом протестировали в ЮАР после серии ограблений магазинов.
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