https://ria.ru/20210825/televizory-1747214714.html

Samsung сможет блокировать телевизоры по всему миру

Samsung сможет блокировать телевизоры по всему миру - РИА Новости, 25.08.2021

Samsung сможет блокировать телевизоры по всему миру

Samsung представила новую технологию TV Block, с помощью которой можно заблокировать украденное устройство, сообщил портал Bleeping Computer. РИА Новости, 25.08.2021

2021-08-25T16:05

2021-08-25T16:05

2021-08-25T16:55

в мире

общество

технологии

samsung

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/101513/28/1015132847_0:44:2000:1169_1920x0_80_0_0_f7276303867e6540afb4e9515bbb870e.jpg

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Samsung представила новую технологию TV Block, с помощью которой можно заблокировать украденное устройство, сообщил портал Bleeping Computer.Представители корпорации считают, что такая функция обеспечит безопасность и снизит число случаев кражи телевизоров — устройства будут использовать только законные владельцы при наличии доказательства покупки.В компании объяснили механизм работы TV Block: после подключения телевизора к интернету специальный алгоритм проверит серийный номер устройства в списках украденной или нелегально проданной продукции. При совпадении номеров программа вычислит, что телевизор попал в руки незаконно, а затем автоматически отключит все его функции.Новое программное обеспечение активируют на всех телевизорах бренда. Технология станет особенно полезной во время массовых беспорядков — люди не смогут безнаказанно воровать устройства Samsung, предполагают производители. В июле 2020 года TV Block с успехом протестировали в ЮАР после серии ограблений магазинов.

https://ria.ru/20210812/whatsapp-1745446823.html

https://ria.ru/20210811/samsung-1745281240.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, общество, технологии, samsung