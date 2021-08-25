https://ria.ru/20210825/sud-1747182701.html
Адвокат подал в суд на Первый канал из-за негативных новостей
Адвокат подал в суд на Первый канал из-за негативных новостей - РИА Новости, 25.08.2021
Адвокат подал в суд на Первый канал из-за негативных новостей
Петроградский районный суд принял к производству исковое заявление адвоката Игоря Мирзоева к АО "Первый канал" о компенсации морального вреда и убытков в... РИА Новости, 25.08.2021
2021-08-25T13:29
2021-08-25T13:29
2021-08-25T23:01
общество
санкт-петербург
первый канал (телеканал)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 авг — РИА Новости. Петроградский районный суд принял к производству исковое заявление адвоката Игоря Мирзоева к АО "Первый канал" о компенсации морального вреда и убытков в размере 10,5 миллиона рублей из-за большого количества негативных новостей, сообщили в Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга."Иск Мирзоева к Первому каналу передан в производство судье", — говорится в сообщении.Отмечается, что истец указал, что был вынужден обратиться к психологу из-за того, что его общее психологическое состояние и эмоциональная устойчивость были нарушены."Во время консультаций с психологом были выявлены причины плохого самочувствия истца. Уже несколько лет им ведется регулярный просмотр новостного контента Первого канала, в котором преобладают негативные новости. Простой арифметический расчет позволяет сделать вывод, что процент новостей, посвященных преступлениям, военным конфликтам и техногенным катастрофам, составляет 78,2 процента от общего количества новостных публикаций", — излагает пресс-служба судов содержание искового заявления.Истец просит взыскать с АО "Первый канал" компенсацию морального вреда в размере десяти миллионов рублей, стоимость посещений психолога в размере 500 тысяч рублей, а также расходы по оплате государственной пошлины.
https://ria.ru/20210609/sud-1736345459.html
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общество, санкт-петербург, первый канал (телеканал)
13:29 25.08.2021 (обновлено: 23:01 25.08.2021)
Адвокат подал в суд на Первый канал из-за негативных новостей
Петербургский адвокат Игорь Мирзоев подал в суд на Первый канал из-за множества негативных новостей
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 авг — РИА Новости.
Петроградский районный суд принял к производству исковое заявление адвоката Игоря Мирзоева к АО "Первый канал" о компенсации морального вреда и убытков в размере 10,5 миллиона рублей из-за большого количества негативных новостей, сообщили в Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга
.
"Иск Мирзоева к Первому каналу передан в производство судье", — говорится в сообщении.
Отмечается, что истец указал, что был вынужден обратиться к психологу из-за того, что его общее психологическое состояние и эмоциональная устойчивость были нарушены.
"Во время консультаций с психологом были выявлены причины плохого самочувствия истца. Уже несколько лет им ведется регулярный просмотр новостного контента Первого канала, в котором преобладают негативные новости. Простой арифметический расчет позволяет сделать вывод, что процент новостей, посвященных преступлениям, военным конфликтам и техногенным катастрофам, составляет 78,2 процента от общего количества новостных публикаций", — излагает пресс-служба судов содержание искового заявления.
Истец просит взыскать с АО "Первый канал" компенсацию морального вреда в размере десяти миллионов рублей, стоимость посещений психолога в размере 500 тысяч рублей, а также расходы по оплате государственной пошлины.