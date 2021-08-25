https://ria.ru/20210825/sk-1747178082.html
СК проверяет жителя Тюмени на причастность к убийству пропавшей школьницы
СК проверяет жителя Тюмени на причастность к убийству пропавшей школьницы - РИА Новости, 25.08.2021
СК проверяет жителя Тюмени на причастность к убийству пропавшей школьницы
Следователи проверяют жителя Тюмени на причастность к убийству пропавшей восьмилетней девочки, сообщила РИА Новости официальный представитель СК Светлана... РИА Новости, 25.08.2021
2021-08-25T13:00
2021-08-25T13:00
2021-08-25T15:41
происшествия
тюмень
следственный комитет россии (ск рф)
светлана петренко
россия
убийство девочки в тюмени
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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Следователи проверяют жителя Тюмени на причастность к убийству пропавшей восьмилетней девочки, сообщила РИА Новости официальный представитель СК Светлана Петренко.Ребенок 30 июня ушел из дома на улице Судостроителей на прогулку и не вернулся. После этого начались поиски девочки с привлечением Следственного комитета, полиции, волонтеров и местных жителей. Пакет с телом обнаружили 19 августа на берегу озера Оброчное. "В результате следственных действий в городе Тюмени сотрудниками Главного следственного управления СК России установлен 40-летний местный житель, в отношении которого имеются достаточные основания полагать, что он причастен к убийству восьмилетней (девочки. — Прим. ред.). С ним проводятся следственные действия", — сказала Петренко.Представитель СК добавила, что эксперты проверяют полученные доказательства. Кроме того, продолжают работать следователи ГСУ и криминалисты центрального аппарата.Она напомнила, что одновременно ГСУ в рамках другого уголовного дела продолжает расследовать исчезновение восьми детей в Тюменской области с 1997 года.
https://ria.ru/20210820/semya-1746479834.html
https://ria.ru/20210819/telo-1746350215.html
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происшествия, тюмень, следственный комитет россии (ск рф), светлана петренко, россия, убийство девочки в тюмени
13:00 25.08.2021 (обновлено: 15:41 25.08.2021)
СК проверяет жителя Тюмени на причастность к убийству пропавшей школьницы
Представитель СК Петренко: следствие проверяет 40-летнего тюменца на причастность к убийству девочки