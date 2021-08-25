https://ria.ru/20210825/sk-1747178082.html

СК проверяет жителя Тюмени на причастность к убийству пропавшей школьницы

СК проверяет жителя Тюмени на причастность к убийству пропавшей школьницы - РИА Новости, 25.08.2021

СК проверяет жителя Тюмени на причастность к убийству пропавшей школьницы

Следователи проверяют жителя Тюмени на причастность к убийству пропавшей восьмилетней девочки, сообщила РИА Новости официальный представитель СК Светлана... РИА Новости, 25.08.2021

2021-08-25T13:00

2021-08-25T13:00

2021-08-25T15:41

происшествия

тюмень

следственный комитет россии (ск рф)

светлана петренко

россия

убийство девочки в тюмени

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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Следователи проверяют жителя Тюмени на причастность к убийству пропавшей восьмилетней девочки, сообщила РИА Новости официальный представитель СК Светлана Петренко.Ребенок 30 июня ушел из дома на улице Судостроителей на прогулку и не вернулся. После этого начались поиски девочки с привлечением Следственного комитета, полиции, волонтеров и местных жителей. Пакет с телом обнаружили 19 августа на берегу озера Оброчное. "В результате следственных действий в городе Тюмени сотрудниками Главного следственного управления СК России установлен 40-летний местный житель, в отношении которого имеются достаточные основания полагать, что он причастен к убийству восьмилетней (девочки. — Прим. ред.). С ним проводятся следственные действия", — сказала Петренко.Представитель СК добавила, что эксперты проверяют полученные доказательства. Кроме того, продолжают работать следователи ГСУ и криминалисты центрального аппарата.Она напомнила, что одновременно ГСУ в рамках другого уголовного дела продолжает расследовать исчезновение восьми детей в Тюменской области с 1997 года.

https://ria.ru/20210820/semya-1746479834.html

https://ria.ru/20210819/telo-1746350215.html

тюмень

россия

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2021

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происшествия, тюмень, следственный комитет россии (ск рф), светлана петренко, россия, убийство девочки в тюмени