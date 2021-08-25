https://ria.ru/20210825/shkolnitsa-1747253145.html

В Тюмени ДНК-экспертиза подтвердила причастность задержанного к убийству

В Тюмени ДНК-экспертиза подтвердила причастность задержанного к убийству - РИА Новости, 25.08.2021

В Тюмени ДНК-экспертиза подтвердила причастность задержанного к убийству

Эксперты установили совпадение ДНК задержанного по делу об убийстве школьницы в Тюмени с образцами, изъятыми на ее теле, сообщила официальный представитель МВД... РИА Новости, 25.08.2021

2021-08-25T19:25

2021-08-25T19:25

2021-08-25T20:27

происшествия

дети

тюмень

убийство девочки в тюмени

тюменская область

следственный комитет россии (ск рф)

ирина волк

светлана петренко

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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Эксперты установили совпадение ДНК задержанного по делу об убийстве школьницы в Тюмени с образцами, изъятыми на ее теле, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк."В результате исследования, проведенного специалистами ЭКЦ УМВД России по Тюменской области, установлено совпадение ДНК фигуранта с образцами, изъятыми на теле убитой девочки", - сообщила она.Волк отметила, что тело девочки было завернуто в полиэтилен, кусок половика и помещено в картонную коробку из-под бытовой техники. Оперативники выяснили, что бытовая техника была передана в расположенный неподалеку мебельный цех для установки в кухонный гарнитур. Правоохранители по месту проживания одного из сотрудников этого цеха нашли половик, у которого был отрезан кусок. Проживающего по этому адресу мужчину задержали.Восьмилетняя девочка 30 июня ушла из дома на улице Судостроителей в Тюмени на прогулку и не вернулась. СК 19 августа заявил, что на берегу озера Оброчное обнаружен пакет с телом ребенка. В среду официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила, что следователи проверяют 40-летнего жителя Тюмени на причастность к убийству ребенка.Ранее источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что задержанный по делу об убийстве ранее пропавшей восьмилетней девочки в Тюмени признался в содеянном.

https://ria.ru/20210825/ubiystvo-1747245935.html

тюмень

тюменская область

россия

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Допрос подозреваемого в убийстве восьмилетней девочки из Тюмени. Кадры МВД РФ МВД Тюмени показало видео допроса подозреваемого (https://t.me/rt_russian/74862) в убийстве восьмилетней Насти Муравьёвой. Образцы ДНК задержанного совпадают с образцами, изъятыми на теле убитой, сообщили в ведомстве. Также в МВД рассказали, что тело девочки было завернуто в полиэтилен и кусок половика, оно было в картонной коробке из-под бытовой техники. Оперативники установили, что эту технику передали в мебельный цех, который был неподалеку. Дома у одного из работников цеха обнаружили половик, кусок от которого был отрезан. Мужчину задержали. По информации СМИ, в убийстве он сознался 2021-08-25T19:25 true PT0M33S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, дети, тюмень, убийство девочки в тюмени, тюменская область, следственный комитет россии (ск рф), ирина волк, светлана петренко, россия