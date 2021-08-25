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В Тюмени ДНК-экспертиза подтвердила причастность задержанного к убийству
В Тюмени ДНК-экспертиза подтвердила причастность задержанного к убийству - РИА Новости, 25.08.2021
В Тюмени ДНК-экспертиза подтвердила причастность задержанного к убийству
Эксперты установили совпадение ДНК задержанного по делу об убийстве школьницы в Тюмени с образцами, изъятыми на ее теле, сообщила официальный представитель МВД... РИА Новости, 25.08.2021
2021-08-25T19:25
2021-08-25T20:27
происшествия
дети
тюмень
убийство девочки в тюмени
тюменская область
следственный комитет россии (ск рф)
ирина волк
светлана петренко
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Эксперты установили совпадение ДНК задержанного по делу об убийстве школьницы в Тюмени с образцами, изъятыми на ее теле, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк."В результате исследования, проведенного специалистами ЭКЦ УМВД России по Тюменской области, установлено совпадение ДНК фигуранта с образцами, изъятыми на теле убитой девочки", - сообщила она.Волк отметила, что тело девочки было завернуто в полиэтилен, кусок половика и помещено в картонную коробку из-под бытовой техники. Оперативники выяснили, что бытовая техника была передана в расположенный неподалеку мебельный цех для установки в кухонный гарнитур. Правоохранители по месту проживания одного из сотрудников этого цеха нашли половик, у которого был отрезан кусок. Проживающего по этому адресу мужчину задержали.Восьмилетняя девочка 30 июня ушла из дома на улице Судостроителей в Тюмени на прогулку и не вернулась. СК 19 августа заявил, что на берегу озера Оброчное обнаружен пакет с телом ребенка. В среду официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила, что следователи проверяют 40-летнего жителя Тюмени на причастность к убийству ребенка.Ранее источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что задержанный по делу об убийстве ранее пропавшей восьмилетней девочки в Тюмени признался в содеянном.
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Допрос подозреваемого в убийстве восьмилетней девочки из Тюмени. Кадры МВД РФ
МВД Тюмени показало видео допроса подозреваемого (https://t.me/rt_russian/74862) в убийстве восьмилетней Насти Муравьёвой. Образцы ДНК задержанного совпадают с образцами, изъятыми на теле убитой, сообщили в ведомстве. Также в МВД рассказали, что тело девочки было завернуто в полиэтилен и кусок половика, оно было в картонной коробке из-под бытовой техники. Оперативники установили, что эту технику передали в мебельный цех, который был неподалеку. Дома у одного из работников цеха обнаружили половик, кусок от которого был отрезан. Мужчину задержали. По информации СМИ, в убийстве он сознался
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происшествия, дети, тюмень, убийство девочки в тюмени, тюменская область, следственный комитет россии (ск рф), ирина волк, светлана петренко, россия
19:25 25.08.2021 (обновлено: 20:27 25.08.2021)
 
В Тюмени ДНК-экспертиза подтвердила причастность задержанного к убийству

В Тюмени эксперты подтвердили причастность подозреваемого к убийству школьницы при помощи ДНК

© РИА Новости / Наталья Горшкова / Перейти в фотобанкЦветы и мягкие игрушки у дома на улице Судостроителей в Тюмени, где жила восьмилетняя Анастасия Муравьева
Цветы и мягкие игрушки у дома на улице Судостроителей в Тюмени, где жила восьмилетняя Анастасия Муравьева - РИА Новости, 1920, 25.08.2021
© РИА Новости / Наталья Горшкова
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Эксперты установили совпадение ДНК задержанного по делу об убийстве школьницы в Тюмени с образцами, изъятыми на ее теле, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"В результате исследования, проведенного специалистами ЭКЦ УМВД России по Тюменской области, установлено совпадение ДНК фигуранта с образцами, изъятыми на теле убитой девочки", - сообщила она.
Волк отметила, что тело девочки было завернуто в полиэтилен, кусок половика и помещено в картонную коробку из-под бытовой техники. Оперативники выяснили, что бытовая техника была передана в расположенный неподалеку мебельный цех для установки в кухонный гарнитур. Правоохранители по месту проживания одного из сотрудников этого цеха нашли половик, у которого был отрезан кусок. Проживающего по этому адресу мужчину задержали.
Восьмилетняя девочка 30 июня ушла из дома на улице Судостроителей в Тюмени на прогулку и не вернулась. СК 19 августа заявил, что на берегу озера Оброчное обнаружен пакет с телом ребенка. В среду официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила, что следователи проверяют 40-летнего жителя Тюмени на причастность к убийству ребенка.
Ранее источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что задержанный по делу об убийстве ранее пропавшей восьмилетней девочки в Тюмени признался в содеянном.
Наручники - РИА Новости, 1920, 25.08.2021
Вчера, 18:37
Источник: подозреваемый в убийстве школьницы в Тюмени признался в содеянном
 
ПроисшествияДетиТюменьУбийство девочки в ТюмениТюменская областьСледственный комитет России (СК РФ)Ирина ВолкСветлана ПетренкоРоссия
 
 
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