https://ria.ru/20210825/shkolnik-1747130714.html
Главный педиатр Москвы рассказал, как подобрать рюкзак школьнику
Главный педиатр Москвы рассказал, как подобрать рюкзак школьнику - РИА Новости, 25.08.2021
Главный педиатр Москвы рассказал, как подобрать рюкзак школьнику
Ранец должен быть удобным и вместительным с жесткой ортопедической спинкой, широкими лямками; стол и стул необходимо подбирать под рост школьника, а тетради и... РИА Новости, 25.08.2021
2021-08-25T07:16
2021-08-25T07:16
2021-08-25T09:12
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МОСКВА, 25 авг – РИА Новости. Ранец должен быть удобным и вместительным с жесткой ортопедической спинкой, широкими лямками; стол и стул необходимо подбирать под рост школьника, а тетради и дневник лучше выбирать однотонные, сообщил РИА Новости главный педиатр департамента здравоохранения Москвы Исмаил Османов.По его словам, мебель школьника должна быть удобной, безопасной, многофункциональной, от неё зависит правильность осанки и состояние позвоночника."Что касается учебного места дома, то стол и стул подбирают по росту ребёнка. Руки должны свободно лежать на столешнице, ноги стоять на полу, между коленями и столешницей должно быть достаточно места. У сидящего ребёнка не должно возникать напряжение в спине, руках, коленях. Передний край стула должен быть загнут, чтобы не нарушать кровообращение и не портить одежду. Между краем стула и подколенной ямкой должно быть пространство. Спинка стула должна поддерживать спину ребёнка на уровне лопаток и поясницы. Локти должны находиться на уровне верхней части столешницы", - отметил педиатр.Собеседник агентства уточнил, что столешница должна быть с матовым покрытием, чтобы избежать негативного влияния бликов на зрение ребёнка. Источников света должно быть минимум два: основное верхнее освещение и боковое. При этом для основного освещения нежелательно использовать люминесцентные лампы, обладающие стробоскопическим эффектом - мерцанием. Настольная лампа должна находиться строго слева для правшей и справа для левшей."Не старайтесь купить заранее на весь год необходимые материалы. На первое время ограничьтесь базовыми принадлежностями или ориентируйтесь на список учителя. Обычно есть свои требования: размер линейки, количество цветов в палитре красок, цвет тетрадей, количество ручек и так далее. У вас будет время купить недостающие предметы как минимум в течение первых недель сентября. Отдавайте предпочтение однотонным тетрадям, дневникам, это будет меньше отвлекать ребёнка от учебы", - добавил Османов.
https://ria.ru/20210824/shkola-1746960156.html
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общество, россия, исмаил османов, сн_образование, социальный навигатор
07:16 25.08.2021 (обновлено: 09:12 25.08.2021)
Главный педиатр Москвы рассказал, как подобрать рюкзак школьнику
Главный педиатр Москвы Османов рассказал, как школьнику подобрать рюкзак, мебель и канцтовары
МОСКВА, 25 авг – РИА Новости.
Ранец должен быть удобным и вместительным с жесткой ортопедической спинкой, широкими лямками; стол и стул необходимо подбирать под рост школьника, а тетради и дневник лучше выбирать однотонные, сообщил РИА Новости главный педиатр департамента здравоохранения Москвы Исмаил Османов
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"Правильный портфель – залог здоровой спины. Выбирайте ранец с жесткой ортопедической спинкой, жесткими широкими лямками, жестким дном, несколькими отделениями для учебников, тетрадей, бутылки с водой. Рюкзак должен быть максимально лёгким, но вместительным. Выбирайте его вместе с ребёнком, пусть он попробует открыть и закрыть все молнии и застежки. Обязательно наличие светоотражающих элементов", - рассказал Османов.
По его словам, мебель школьника должна быть удобной, безопасной, многофункциональной, от неё зависит правильность осанки и состояние позвоночника.
"Что касается учебного места дома, то стол и стул подбирают по росту ребёнка. Руки должны свободно лежать на столешнице, ноги стоять на полу, между коленями и столешницей должно быть достаточно места. У сидящего ребёнка не должно возникать напряжение в спине, руках, коленях. Передний край стула должен быть загнут, чтобы не нарушать кровообращение и не портить одежду. Между краем стула и подколенной ямкой должно быть пространство. Спинка стула должна поддерживать спину ребёнка на уровне лопаток и поясницы. Локти должны находиться на уровне верхней части столешницы", - отметил педиатр.
Собеседник агентства уточнил, что столешница должна быть с матовым покрытием, чтобы избежать негативного влияния бликов на зрение ребёнка. Источников света должно быть минимум два: основное верхнее освещение и боковое. При этом для основного освещения нежелательно использовать люминесцентные лампы, обладающие стробоскопическим эффектом - мерцанием. Настольная лампа должна находиться строго слева для правшей и справа для левшей.
"Не старайтесь купить заранее на весь год необходимые материалы. На первое время ограничьтесь базовыми принадлежностями или ориентируйтесь на список учителя. Обычно есть свои требования: размер линейки, количество цветов в палитре красок, цвет тетрадей, количество ручек и так далее. У вас будет время купить недостающие предметы как минимум в течение первых недель сентября. Отдавайте предпочтение однотонным тетрадям, дневникам, это будет меньше отвлекать ребёнка от учебы", - добавил Османов.