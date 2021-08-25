https://ria.ru/20210825/shkolnik-1747130714.html

Главный педиатр Москвы рассказал, как подобрать рюкзак школьнику

Главный педиатр Москвы рассказал, как подобрать рюкзак школьнику - РИА Новости, 25.08.2021

Главный педиатр Москвы рассказал, как подобрать рюкзак школьнику

Ранец должен быть удобным и вместительным с жесткой ортопедической спинкой, широкими лямками; стол и стул необходимо подбирать под рост школьника, а тетради и... РИА Новости, 25.08.2021

2021-08-25T07:16

2021-08-25T07:16

2021-08-25T09:12

общество

россия

исмаил османов

сн_образование

социальный навигатор

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/152342/91/1523429122_0:106:2000:1231_1920x0_80_0_0_3bf4aadb1b6418653ae336dcd92c7eb9.jpg

МОСКВА, 25 авг – РИА Новости. Ранец должен быть удобным и вместительным с жесткой ортопедической спинкой, широкими лямками; стол и стул необходимо подбирать под рост школьника, а тетради и дневник лучше выбирать однотонные, сообщил РИА Новости главный педиатр департамента здравоохранения Москвы Исмаил Османов.По его словам, мебель школьника должна быть удобной, безопасной, многофункциональной, от неё зависит правильность осанки и состояние позвоночника."Что касается учебного места дома, то стол и стул подбирают по росту ребёнка. Руки должны свободно лежать на столешнице, ноги стоять на полу, между коленями и столешницей должно быть достаточно места. У сидящего ребёнка не должно возникать напряжение в спине, руках, коленях. Передний край стула должен быть загнут, чтобы не нарушать кровообращение и не портить одежду. Между краем стула и подколенной ямкой должно быть пространство. Спинка стула должна поддерживать спину ребёнка на уровне лопаток и поясницы. Локти должны находиться на уровне верхней части столешницы", - отметил педиатр.Собеседник агентства уточнил, что столешница должна быть с матовым покрытием, чтобы избежать негативного влияния бликов на зрение ребёнка. Источников света должно быть минимум два: основное верхнее освещение и боковое. При этом для основного освещения нежелательно использовать люминесцентные лампы, обладающие стробоскопическим эффектом - мерцанием. Настольная лампа должна находиться строго слева для правшей и справа для левшей."Не старайтесь купить заранее на весь год необходимые материалы. На первое время ограничьтесь базовыми принадлежностями или ориентируйтесь на список учителя. Обычно есть свои требования: размер линейки, количество цветов в палитре красок, цвет тетрадей, количество ручек и так далее. У вас будет время купить недостающие предметы как минимум в течение первых недель сентября. Отдавайте предпочтение однотонным тетрадям, дневникам, это будет меньше отвлекать ребёнка от учебы", - добавил Османов.

https://ria.ru/20210824/shkola-1746960156.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, россия, исмаил османов, сн_образование, социальный навигатор